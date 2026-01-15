Миндич планировал выезд из Украины как минимум за сутки до обысков НАБУ, - Кривонос
Фигурант операции НАБУ "Мидас" по разоблачению коррупции в "Энергоатоме" Тимур Миндич выехал из Украины ночью 10 ноября 2025 года. Это произошло за сутки до обысков.
Об этом во время заседания ВСК сообщил директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Кривонос отметил, что выезд Миндыча был запланирован. Также был запланирован трансфер в аэропорт в Варшаве. По данным НАБУ, это сделали помощники Миндыча утром 9 ноября.
В то же время в НАБУ нет информации о проведении допроса Миндича в Израиле сотрудниками ФБР.
На уточняющий вопрос о том, есть ли сотрудничество с американскими коллегами по делу "Мидас" и обращались ли украинские антикоррупционные органы за помощью, Кривонос отметил, что это является тайной досудебного расследования.
Он добавил, что у следствия нет возможности провести допрос Миндича.
- Напомним, 21 декабря сообщалось, что журналисты-расследователи "Украинской правды" обнаружили бизнесмена, фигуранта масштабного расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике Тимура Миндича в Израиле.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи будемо задовільнятися бабкиними балачками про "Ізраїль своїх не видає?"
Це знають, усі люди в Україні!!! Генпрокурор та ДБР, мають або відстоювати Національні інтереси України, або як *********, тікати на московію!!