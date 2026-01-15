РУС
Новости Миндич уехал из Украины Миндичгейт
1 520 11

Миндич планировал выезд из Украины как минимум за сутки до обысков НАБУ, - Кривонос

Тимур Миндич

Фигурант операции НАБУ "Мидас" по разоблачению коррупции в "Энергоатоме" Тимур Миндич выехал из Украины ночью 10 ноября 2025 года. Это произошло за сутки до обысков.

Об этом во время заседания ВСК сообщил директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Что известно

Кривонос отметил, что выезд Миндыча был запланирован. Также был запланирован трансфер в аэропорт в Варшаве. По данным НАБУ, это сделали помощники Миндыча утром 9 ноября.

В то же время в НАБУ нет информации о проведении допроса Миндича в Израиле сотрудниками ФБР.

На уточняющий вопрос о том, есть ли сотрудничество с американскими коллегами по делу "Мидас" и обращались ли украинские антикоррупционные органы за помощью, Кривонос отметил, что это является тайной досудебного расследования.

Он добавил, что у следствия нет возможности провести допрос Миндича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ткач рассказал, как нашел Миндича в Израиле: "Ему здесь удобно, он не готов возвращаться"

  • Напомним, 21 декабря сообщалось, что журналисты-расследователи "Украинской правды" обнаружили бизнесмена, фигуранта масштабного расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике Тимура Миндича в Израиле.

Миндичгейт

Читайте также: Журналист Ткач о поисках Миндича в Израиле: Прячется и выходит на улицу, максимально изменив внешность

Автор: 

НАБУ (4823) Миндич Тимур (185)
Топ комментарии
+5
Потужна боротьба корупціонерів з корупцією триває !!))
15.01.2026 17:19 Ответить
15.01.2026 17:19 Ответить
+5
Скоріше міндіч запланував обшуки НАБУ, через день після втечі
15.01.2026 17:20 Ответить
15.01.2026 17:20 Ответить
+4
А запит на екстрадицію в Ізраїль хтось направляв?
Чи будемо задовільнятися бабкиними балачками про "Ізраїль своїх не видає?"
15.01.2026 17:21 Ответить
15.01.2026 17:21 Ответить
Ну так це ж очевидно! Всі були в курсі і при долі, починаючи з гниючої зеленої голови і закінчуючи ручними прикордонникам і тцкшникам яким зеленими купюрами закрили очі і вуха..
15.01.2026 17:18 Ответить
15.01.2026 17:18 Ответить
Потужна боротьба корупціонерів з корупцією триває !!))
15.01.2026 17:19 Ответить
15.01.2026 17:19 Ответить
зато завчасно встигають фальшувати справи порошенка, червінського, слідчих по міндічгейту
15.01.2026 17:20 Ответить
15.01.2026 17:20 Ответить
Скоріше міндіч запланував обшуки НАБУ, через день після втечі
15.01.2026 17:20 Ответить
15.01.2026 17:20 Ответить
А запит на екстрадицію в Ізраїль хтось направляв?
Чи будемо задовільнятися бабкиними балачками про "Ізраїль своїх не видає?"
15.01.2026 17:21 Ответить
15.01.2026 17:21 Ответить
Так ви ж і дали йому час щоб виїхати!
15.01.2026 17:24 Ответить
15.01.2026 17:24 Ответить
Зеленський, міндіч та єрмак, разом із екскеровніком ДПСУ та УДО, все спланували для безпечної втечі міндіча з групою осіб, але малюк відстоював інтереси України, за що зелупень з єрмаком, у антиКонституційний спосіб, зняли його з посади в СБУ!!!!
Це знають, усі люди в Україні!!! Генпрокурор та ДБР, мають або відстоювати Національні інтереси України, або як *********, тікати на московію!!
15.01.2026 17:50 Ответить
15.01.2026 17:50 Ответить
Як би сказав Кіля-логопед - піпірєділі.
15.01.2026 17:52 Ответить
15.01.2026 17:52 Ответить
Цікаво, а хоча б у якогось кандидата на виборах Президента буде у програмі певний план дій боротьби з цими суцільними гнидниками при владі? Бо ж ані закони, ані Конституція реально не працюють. Працюють лише тіньові гроші. Та відповідальність за порушення законів лише для "не своїх".
15.01.2026 17:53 Ответить
15.01.2026 17:53 Ответить
Посто цікаво - щоб було з людиною яка під час війни обікрала Ізраїль, та ще й "двушку" ворогам Ізраїлю засилала, а потім намагалась у якійсь (будь якій) країні сховатися..... щоб було?
15.01.2026 18:30 Ответить
15.01.2026 18:30 Ответить
 
 