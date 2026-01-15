Миндич планировал выезд из Украины как минимум за сутки до обысков НАБУ, - Кривонос

Фигурант операции НАБУ "Мидас" по разоблачению коррупции в "Энергоатоме" Тимур Миндич выехал из Украины ночью 10 ноября 2025 года. Это произошло за сутки до обысков.

Об этом во время заседания ВСК сообщил директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Кривонос отметил, что выезд Миндыча был запланирован. Также был запланирован трансфер в аэропорт в Варшаве. По данным НАБУ, это сделали помощники Миндыча утром 9 ноября.

В то же время в НАБУ нет информации о проведении допроса Миндича в Израиле сотрудниками ФБР.

На уточняющий вопрос о том, есть ли сотрудничество с американскими коллегами по делу "Мидас" и обращались ли украинские антикоррупционные органы за помощью, Кривонос отметил, что это является тайной досудебного расследования.

Он добавил, что у следствия нет возможности провести допрос Миндича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ткач рассказал, как нашел Миндича в Израиле: "Ему здесь удобно, он не готов возвращаться"

Напомним, 21 декабря сообщалось, что журналисты-расследователи "Украинской правды" обнаружили бизнесмена, фигуранта масштабного расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике Тимура Миндича в Израиле.

Миндичгейт

Читайте также: Журналист Ткач о поисках Миндича в Израиле: Прячется и выходит на улицу, максимально изменив внешность