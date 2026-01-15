СБУ знає, кого слухає НАБУ – це ризик для розслідувань. Потрібна автономність, - Кривонос

Семен Кривонос

НАБУ спільно зі Службою безпеки України працює над технічним рішенням, що дозволить Бюро здійснювати автономні прослуховування у межах розслідувань. 

Про це під час засідання ТСК заявив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

Необхідно посилити антикорупційний блок

За його словами, лише детективи НАБУ мають знати, які абоненти перебувають під контролем у межах кримінальних проваджень.

Він зазначив, що наразі СБУ знає, які саме абоненти та номери телефонів перебувають на контролі слідства.

Кривонос наголосив, що усі подальші рішення парламенту мають бути спрямовані на те, аби унеможливити будь-яке втручання в діяльність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в майбутньому. Йдеться "не про політичні декларації, а про системні інституційні зміни".

Автономне прослуховування для НАБУ

"Якщо ви запитали, що нам потрібно, то я вам зараз, з вашого дозволу, відповім. Так, законодавчі зміни є, але технічної можливості наразі досі немає", - зазначив він.

  • Кривонос пояснив, що не може розкривати всі деталі, оскільки частина інформації становить державну таємницю.

"Зараз ми використовуємо такі технічні можливості, за яких СБУ знає, які об’єкти і які номери телефонів ми прослуховуємо. Це кожного разу створює потенційний ризик", - наголосив він.

Він додав, що йдеться не про конкретні зловживання, а про саму конструкцію системи, яка теоретично допускає витік інформації про об’єкти досудового розслідування.

"Для мінімізації цього ризику нам потрібно автономне прослуховування, щоб ніхто, крім нас, не знав, які абоненти перебувають у нас на контролі", - додав очільник НАБУ.

це шоб шобла завчасно встигала виїхати, щоб вам поперек горла майські шашлики, мерзота
15.01.2026 17:12 Відповісти
Головне повідомляти кому треба, мабуть тому і змінили керівництво
15.01.2026 17:23 Відповісти
Царем гори бажає стати цей квазіпінкертон. Як в казці Пушкінзона старуха, яка захотіла царицею морською стати та щоб всі у неї були на побігеньках. Тьху!
15.01.2026 17:25 Відповісти
Малюк знав про "Мідас",не доповів,не запобіг-опс,звільнено
15.01.2026 18:44 Відповісти
Не треба було з ними домовлятися, поки студенти були на майдані.
15.01.2026 20:14 Відповісти
 
 