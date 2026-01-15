СБУ знает, кого прослушивает НАБУ - это риск для расследований. Нужна автономность, - Кривонос

НАБУ совместно со Службой безопасности Украины работает над техническим решением, которое позволит Бюро осуществлять автономные прослушивания в рамках расследований.

Об этом во время заседания ВСК заявил директор НАБУ Семен Кривонос

Необходимо усилить антикоррупционный блок

По его словам, только детективы НАБУ должны знать, какие абоненты находятся под контролем в рамках уголовных производств.

Он отметил, что сейчас СБУ знает, какие именно абоненты и номера телефонов находятся под контролем следствия.

Кривонос подчеркнул, что все дальнейшие решения парламента должны быть направлены на то, чтобы исключить любое вмешательство в деятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в будущем. Речь идет "не о политических декларациях, а о системных институциональных изменениях".

Автономное прослушивание для НАБУ

"Если вы спросили, что нам нужно, то я вам сейчас, с вашего позволения, отвечу. Да, законодательные изменения есть, но технической возможности пока нет", - отметил он.

Кривонос объяснил, что не может раскрывать все детали, поскольку часть информации составляет государственную тайну.

"Сейчас мы используем такие технические возможности, при которых СБУ знает, какие объекты и какие номера телефонов мы прослушиваем. Это каждый раз создает потенциальный риск", - подчеркнул он.

Он добавил, что речь идет не о конкретных злоупотреблениях, а о самой конструкции системы, которая теоретически допускает утечку информации об объектах досудебного расследования.

"Для минимизации этого риска нам нужно автономное прослушивание, чтобы никто, кроме нас, не знал, какие абоненты находятся у нас под контролем", - добавил глава НАБУ.

