СБУ знает, кого прослушивает НАБУ - это риск для расследований. Нужна автономность, - Кривонос
НАБУ совместно со Службой безопасности Украины работает над техническим решением, которое позволит Бюро осуществлять автономные прослушивания в рамках расследований.
Об этом во время заседания ВСК заявил директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.
Необходимо усилить антикоррупционный блок
По его словам, только детективы НАБУ должны знать, какие абоненты находятся под контролем в рамках уголовных производств.
Он отметил, что сейчас СБУ знает, какие именно абоненты и номера телефонов находятся под контролем следствия.
Кривонос подчеркнул, что все дальнейшие решения парламента должны быть направлены на то, чтобы исключить любое вмешательство в деятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в будущем. Речь идет "не о политических декларациях, а о системных институциональных изменениях".
Автономное прослушивание для НАБУ
"Если вы спросили, что нам нужно, то я вам сейчас, с вашего позволения, отвечу. Да, законодательные изменения есть, но технической возможности пока нет", - отметил он.
- Кривонос объяснил, что не может раскрывать все детали, поскольку часть информации составляет государственную тайну.
"Сейчас мы используем такие технические возможности, при которых СБУ знает, какие объекты и какие номера телефонов мы прослушиваем. Это каждый раз создает потенциальный риск", - подчеркнул он.
Он добавил, что речь идет не о конкретных злоупотреблениях, а о самой конструкции системы, которая теоретически допускает утечку информации об объектах досудебного расследования.
"Для минимизации этого риска нам нужно автономное прослушивание, чтобы никто, кроме нас, не знал, какие абоненты находятся у нас под контролем", - добавил глава НАБУ.
