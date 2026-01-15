Дело Магамедрасулова: внутреннее расследование НАБУ продолжается, проведены обыски у более чем 20 сотрудников
Служебное расследование в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до сих пор не завершено. Выводов пока нет.
Об этом во время заседания ВСК заявил директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Кривонос напомнил, что дело детектива НАБУ связывают с операцией "Мидас" 0 Магамедрасулов входил в группу детективов, которые работали над ее расследованием.
Сейчас Магамедрасулов освобожден из-под стражи и продолжает службу в НАБУ.
Расследование продолжается
Также Кривонос рассказал, что после задержания детектива НАБУ внутренние проверки не могли завершить из-за его пребывания в СИЗО. Сейчас он взаимодействует с управлением внутреннего контроля.
Кривонос подчеркнул, что говорить о выводах пока рано:"Мы до сих пор оцениваем ущерб, который был нанесен обысками у детективов НАБУ".
Также директор НАБУ сообщил, что в целом в рамках проверок около шести человек получили подозрения, а обыски проводились у более чем 20 сотрудников НАБУ и связанных с ними лиц. Окончательные решения возможны только после завершения дисциплинарных процедур и досудебных расследований.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
