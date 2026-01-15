Дело Магамедрасулова: внутреннее расследование НАБУ продолжается, проведены обыски у более чем 20 сотрудников

Служебное расследование в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до сих пор не завершено. Выводов пока нет.

Об этом во время заседания ВСК заявил директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Кривонос напомнил, что дело детектива НАБУ связывают с операцией "Мидас" 0 Магамедрасулов входил в группу детективов, которые работали над ее расследованием.

Сейчас Магамедрасулов освобожден из-под стражи и продолжает службу в НАБУ.

Расследование продолжается

Также Кривонос рассказал, что после задержания детектива НАБУ внутренние проверки не могли завершить из-за его пребывания в СИЗО. Сейчас он взаимодействует с управлением внутреннего контроля.

Кривонос подчеркнул, что говорить о выводах пока рано:"Мы до сих пор оцениваем ущерб, который был нанесен обысками у детективов НАБУ".

Также директор НАБУ сообщил, что в целом в рамках проверок около шести человек получили подозрения, а обыски проводились у более чем 20 сотрудников НАБУ и связанных с ними лиц. Окончательные решения возможны только после завершения дисциплинарных процедур и досудебных расследований.

Дело Магамедрасулова

