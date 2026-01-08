Предоставление служебного жилья прокурору Ганилову не связано с его участием в деле Магамедрасулова, - ОГП
В Офисе Генпрокурора прокомментировали информацию о предоставлении служебного жилья, в частности прокурору по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александру Ганилову.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГП, передает Цензор.НЕТ.
Заявление
"В информационном пространстве распространяется информация, которая подается через оценочные предположения о предоставлении служебного жилья работникам органов прокуратуры и связывается с участием прокуроров в конкретных уголовных производствах.
Такая интерпретация не соответствует фактическим обстоятельствам", - говорится в сообщении.
Там пояснили, что в конце 2025 года служебное жилье было предоставлено восьми работникам органов прокуратуры в соответствии с требованиями законодательства, по решению жилищной комиссии и по единой процедуре, которая применяется много лет и не предусматривает учета процессуальной деятельности прокуроров.
"Отдельные работники находились в очереди на служебное жилье более десяти лет и имели предусмотренные законом социальные основания для его получения. Среди них, в частности, Александр Ганилов, который находился в очереди на получение жилья 11 лет с 2014 года, отец 5 детей.
В таких случаях речь идет о реализации гарантированного законом права, а не о каких-либо формах поощрения", - подчеркнули в ОГП.
Также в прокуратуре отметили, что процессуальная деятельность прокуроров, их участие в уголовных производствах или результаты таких производств не предусмотрены законодательством как основание для принятия решений о предоставлении служебного жилья и не учитываются при их принятии.
"Офис Генерального прокурора обращает внимание авторов и СМИ на важность отделения фактов от предположений и оценочных суждений при обнародовании официальных данных от ОГП в публичном пространстве", - подытожили в заявлении.
Что предшествовало?
Ранее нардеп Анастасия Радина сообщила, что прокурор по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александр Ганилов получил от государства служебную квартиру в Киеве.
Джерело: https://censor.net/ua/n3594444
Ну да, ну да ...
А хто конкретно ті семеро, яким одночасно з Ганіловим дали житло в Києві?
а що ви очікували?
"так ми кончені мєнти ворюги та безпрєдєльнікі. що хочемо то і робимо. і робимо це за державні гроші, тобто за ваші.
а саме головне, що нічого ви нам не зробите, бо ми частина системи!
ми потрібні будь який владі, та будемо це робити завжди!!!"
отаке хотіли почути?
ну і *** з тими кацапами, що в мене руку відірвали,
воював, воюю і воювати буду + протез...
отримав відповідь - "сам вирішу"
Не ОГП, а ОЗУ !!!!! організоване злочинне угрупування !!!!
мусорильська система є антинародною та антидержавницькою
- Не думаю!