Предоставление служебного жилья прокурору Ганилову не связано с его участием в деле Магамедрасулова, - ОГП

В Офисе Генпрокурора прокомментировали информацию о предоставлении служебного жилья, в частности прокурору по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александру Ганилову.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГП, передает Цензор.НЕТ.

Заявление

"В информационном пространстве распространяется информация, которая подается через оценочные предположения о предоставлении служебного жилья работникам органов прокуратуры и связывается с участием прокуроров в конкретных уголовных производствах.

Такая интерпретация не соответствует фактическим обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что в конце 2025 года служебное жилье было предоставлено восьми работникам органов прокуратуры в соответствии с требованиями законодательства, по решению жилищной комиссии и по единой процедуре, которая применяется много лет и не предусматривает учета процессуальной деятельности прокуроров.

"Отдельные работники находились в очереди на служебное жилье более десяти лет и имели предусмотренные законом социальные основания для его получения. Среди них, в частности, Александр Ганилов, который находился в очереди на получение жилья 11 лет с 2014 года, отец 5 детей.



В таких случаях речь идет о реализации гарантированного законом права, а не о каких-либо формах поощрения", - подчеркнули в ОГП.

Также в прокуратуре отметили, что процессуальная деятельность прокуроров, их участие в уголовных производствах или результаты таких производств не предусмотрены законодательством как основание для принятия решений о предоставлении служебного жилья и не учитываются при их принятии.

"Офис Генерального прокурора обращает внимание авторов и СМИ на важность отделения фактов от предположений и оценочных суждений при обнародовании официальных данных от ОГП в публичном пространстве", - подытожили в заявлении.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Анастасия Радина сообщила, что прокурор по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александр Ганилов получил от государства служебную квартиру в Киеве.

