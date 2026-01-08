РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11593 посетителя онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
1 120 24

Предоставление служебного жилья прокурору Ганилову не связано с его участием в деле Магамедрасулова, - ОГП

Квартира прокурору Ганилову: в Офисе Генпрокурора прокомментировали

В Офисе Генпрокурора прокомментировали информацию о предоставлении служебного жилья, в частности прокурору по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александру Ганилову.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГП, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление

"В информационном пространстве распространяется информация, которая подается через оценочные предположения о предоставлении служебного жилья работникам органов прокуратуры и связывается с участием прокуроров в конкретных уголовных производствах.
Такая интерпретация не соответствует фактическим обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что в конце 2025 года служебное жилье было предоставлено восьми работникам органов прокуратуры в соответствии с требованиями законодательства, по решению жилищной комиссии и по единой процедуре, которая применяется много лет и не предусматривает учета процессуальной деятельности прокуроров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации коррупционных проектов, - Магамедрасулов

"Отдельные работники находились в очереди на служебное жилье более десяти лет и имели предусмотренные законом социальные основания для его получения. Среди них, в частности, Александр Ганилов, который находился в очереди на получение жилья 11 лет с 2014 года, отец 5 детей.

В таких случаях речь идет о реализации гарантированного законом права, а не о каких-либо формах поощрения", - подчеркнули в ОГП.

Также в прокуратуре отметили, что процессуальная деятельность прокуроров, их участие в уголовных производствах или результаты таких производств не предусмотрены законодательством как основание для принятия решений о предоставлении служебного жилья и не учитываются при их принятии.

"Офис Генерального прокурора обращает внимание авторов и СМИ на важность отделения фактов от предположений и оценочных суждений при обнародовании официальных данных от ОГП в публичном пространстве", - подытожили в заявлении.

Читайте: "Мне ломали суставы и выкручивали руки, хотя я не сопротивлялся", - Магамедрасулов о задержании СБУ

Что предшествовало?

Ранее нардеп Анастасия Радина сообщила, что прокурор по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александр Ганилов получил от государства служебную квартиру в Киеве.

Читайте также: Магамедрасулов о Ермаке: В "Мидасе" есть серьезные вещественные доказательства

Автор: 

жилье (936) Офис Генпрокурора (2878) Магамедрасулов (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Це точно, ми віримо, це же не захисник України, а прокурор, він має право на першочергове отримання житла, а справа тут ні до чого, він і так робить все як треба
показать весь комментарий
08.01.2026 14:50 Ответить
+13
хммм....
а що ви очікували?
"так ми кончені мєнти ворюги та безпрєдєльнікі. що хочемо то і робимо. і робимо це за державні гроші, тобто за ваші.
а саме головне, що нічого ви нам не зробите, бо ми частина системи!
ми потрібні будь який владі, та будемо це робити завжди!!!"
отаке хотіли почути?
показать весь комментарий
08.01.2026 14:55 Ответить
+11
прокурора на нуль в Покровськ, штурмувати посадки, відпрацьовувати квартиру. Сотні тисяч військових не можуть отримати житло, а прокурор отримав. Як це так?
показать весь комментарий
08.01.2026 14:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це точно, ми віримо, це же не захисник України, а прокурор, він має право на першочергове отримання житла, а справа тут ні до чого, він і так робить все як треба
показать весь комментарий
08.01.2026 14:50 Ответить
прокурора на нуль в Покровськ, штурмувати посадки, відпрацьовувати квартиру. Сотні тисяч військових не можуть отримати житло, а прокурор отримав. Як це так?
показать весь комментарий
08.01.2026 14:52 Ответить
Так відбувається от чому:
показать весь комментарий
08.01.2026 16:07 Ответить
"Там пояснили, що наприкінці 2025 року службове житло було надано восьми працівникам органів прокуратури відповідно до вимог законодавства, за рішенням житлової комісії"

Джерело: https://censor.net/ua/n3594444

Ну да, ну да ...
А хто конкретно ті семеро, яким одночасно з Ганіловим дали житло в Києві?
показать весь комментарий
08.01.2026 14:51 Ответить
хммм....
а що ви очікували?
"так ми кончені мєнти ворюги та безпрєдєльнікі. що хочемо то і робимо. і робимо це за державні гроші, тобто за ваші.
а саме головне, що нічого ви нам не зробите, бо ми частина системи!
ми потрібні будь який владі, та будемо це робити завжди!!!"
отаке хотіли почути?
показать весь комментарий
08.01.2026 14:55 Ответить
Читаєш оцю їхню писанину-ну просто обійняти і заплакати. Які ж вони всі однакові оці, "органи". Однаково мерзотні.🤮
показать весь комментарий
08.01.2026 14:56 Ответить
Надано! І точка!
показать весь комментарий
08.01.2026 14:57 Ответить
Іванко поє:
ну і *** з тими кацапами, що в мене руку відірвали,
воював, воюю і воювати буду + протез...
показать весь комментарий
08.01.2026 14:58 Ответить
на запитання, Івану, може полегше?
отримав відповідь - "сам вирішу"
показать весь комментарий
08.01.2026 15:04 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 15:01 Ответить
Для влади прокурори дуже цінний ресурс. Їм і зарплати високі і пенсії в 30 років по 150 тис. Це ж не захисники, яким на відновленні і пару тисяч вистачить. Дивуюся, що ще цю мерзенну владу не розірвали, а рейтинги рисують під 70 відсотків.
показать весь комментарий
08.01.2026 15:03 Ответить
ага
показать весь комментарий
08.01.2026 15:03 Ответить
На що надіялись ці клоуни коли це писали? Що всі такі - "а, не пов'язане? Ми то думали, що пов'язане, ну добре."
показать весь комментарий
08.01.2026 15:05 Ответить
В трьох літерах змогли помилитись!!!
Не ОГП, а ОЗУ !!!!! організоване злочинне угрупування !!!!
мусорильська система є антинародною та антидержавницькою
показать весь комментарий
08.01.2026 15:06 Ответить
на його місці міг бути кожен прокурор ...... (цитата з фільму ≪Вірте мені люди≫ )
показать весь комментарий
08.01.2026 15:06 Ответить
Голобородько розрахувується з своєю шоблою уже не с общака, а з бюджету
показать весь комментарий
08.01.2026 15:14 Ответить
Цей прокурорчик дуже тупий як і Кравченко. В свій час не пройшов переатестацію і був відрахований. Відновився на посаді через суд.
показать весь комментарий
08.01.2026 15:20 Ответить
Віримо Там всі чесні і порядні інваліди.
показать весь комментарий
08.01.2026 15:20 Ответить
А хто б сказав, що пов'язане? 🙂
показать весь комментарий
08.01.2026 15:34 Ответить
Зарплата прокурора ДОВОЛЯЄ купити житло,як тисяам інших громадян. Я вже не говорю про міліонні шахрайські схеми Чому більшіть живе при капіталізмі,а прокурори---при комунізмі Закони приймаються для покращення життя влади ,а не простих громадян.
показать весь комментарий
08.01.2026 15:51 Ответить
"Отака ***** малята, любі хлопчики й дівчата."
показать весь комментарий
08.01.2026 15:54 Ответить
Ага! Всі так відразу й повірили
показать весь комментарий
08.01.2026 16:03 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 16:04 Ответить
- Совпадение?
- Не думаю!
показать весь комментарий
08.01.2026 16:20 Ответить
 
 