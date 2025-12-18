РУС
1 011 4

Магамедрасулов о Ермаке: В "Мидасе" есть серьезные вещественные доказательства

Причастен ли Ермак к коррупции? Что говорит Магамедрасулов?

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов прокомментировал возможную причастность экс-главы ОП Андрея Ермака к коррупции в энергетике.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Что касается кейса Ермака – это отдельная история. В "Мидасе" есть серьезные вещественные доказательства, и я надеюсь, что детективы НАБУ доведут дело до конца в рамках закона", – сказал детектив.

В ноябре НАБУ официально подтвердило, что Магамедрасулов документировал лиц, причастных к коррупции в энергетике.

Читайте также: Никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации коррупционных проектов, - Магамедрасулов

Во время интервью он сказал, что занимался узким кругом задач в рамках операции.

"Говорят, что я был либо руководителем этой операции, либо занимался следственной работой. Я хочу, чтобы все поняли, что я выполнял узкий круг задач, которые я именно мог выполнить.

Я не был старшим следователем группы, я вообще не осуществлял следственной деятельности. Моя задача была реализовать определенные меры в отношении конкретных лиц", - пояснил Магамедрасулов.

Читайте: Ермак не служит в Сухопутных войсках ВСУ и к брату по поводу места в ГУР не обращался, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте также: В СВР заявили, что Ермак не получал "особый статус" и не обращался по поводу службы. ДОКУМЕНТ

Ермак Андрей (1469) Магамедрасулов (65)
Та там і без явних доказів ясно що оця шайка дерьмак і зе по вуха в корупції і по вуха в омані...
18.12.2025 12:46 Ответить
Зараз вспливе щось типу - «дєрмак має посаду десь і перебуває в відрядженні на ізраїльському фронті»
хоча відмажуть скоріш за все
18.12.2025 12:50 Ответить
"Я не був старшим слідчим групи, я взагалі не здійснював слідчої діяльності. Моя задача була реалізувати певні заходи щодо конкретних осіб", - пояснив Магамедрасулов".
Очевидно,був віртуозним оперативником,який зміг проникнути в святеє святих самого вовчого(зеленого) лігва і встановити там апаратуру-Мельниченко віддихає,так як був старшим в технічній групі охорони преза і йому не складало проблем встановлювати записувальні пристрої.
18.12.2025 12:53 Ответить
Не може бути, два безсєрєбрякіка вава і дєрьмак, вони ні прі чьом. А якщо на їх рахунках зʼявляються якісь затрушені мільярди доларів, то це, як і рамзану кадирову, аллах дає
