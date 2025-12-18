Магамедрасулов о Ермаке: В "Мидасе" есть серьезные вещественные доказательства
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов прокомментировал возможную причастность экс-главы ОП Андрея Ермака к коррупции в энергетике.
Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Что касается кейса Ермака – это отдельная история. В "Мидасе" есть серьезные вещественные доказательства, и я надеюсь, что детективы НАБУ доведут дело до конца в рамках закона", – сказал детектив.
В ноябре НАБУ официально подтвердило, что Магамедрасулов документировал лиц, причастных к коррупции в энергетике.
Во время интервью он сказал, что занимался узким кругом задач в рамках операции.
"Говорят, что я был либо руководителем этой операции, либо занимался следственной работой. Я хочу, чтобы все поняли, что я выполнял узкий круг задач, которые я именно мог выполнить.
Я не был старшим следователем группы, я вообще не осуществлял следственной деятельности. Моя задача была реализовать определенные меры в отношении конкретных лиц", - пояснил Магамедрасулов.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
хоча відмажуть скоріш за все
Очевидно,був віртуозним оперативником,який зміг проникнути в святеє святих самого вовчого(зеленого) лігва і встановити там апаратуру-Мельниченко віддихає,так як був старшим в технічній групі охорони преза і йому не складало проблем встановлювати записувальні пристрої.