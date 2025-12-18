Магамедрасулов о Ермаке: В "Мидасе" есть серьезные вещественные доказательства

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов прокомментировал возможную причастность экс-главы ОП Андрея Ермака к коррупции в энергетике.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Что касается кейса Ермака – это отдельная история. В "Мидасе" есть серьезные вещественные доказательства, и я надеюсь, что детективы НАБУ доведут дело до конца в рамках закона", – сказал детектив.

В ноябре НАБУ официально подтвердило, что Магамедрасулов документировал лиц, причастных к коррупции в энергетике.

Во время интервью он сказал, что занимался узким кругом задач в рамках операции.

"Говорят, что я был либо руководителем этой операции, либо занимался следственной работой. Я хочу, чтобы все поняли, что я выполнял узкий круг задач, которые я именно мог выполнить.

Я не был старшим следователем группы, я вообще не осуществлял следственной деятельности. Моя задача была реализовать определенные меры в отношении конкретных лиц", - пояснил Магамедрасулов.

Увольнение Ермака

