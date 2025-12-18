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Новини Міндічгейт
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Магамедрасулов про Єрмака: У "Мідасі" є серйозні речові докази

Чи причетний Єрмак до корупції? Що каже Магамедрасулов?

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов прокоментував можливу причетність ексглави ОП Андрія Єрмака до корупції в енергетиці.

Про це він заявив в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Що стосується кейсу Єрмака – це окрема історія. У "Мідасі" є серйозні речові докази, і я сподіваюся, що детективи НАБУ доведуть справу до кінця в межах закону", - сказав детектив.

У листопаді НАБУ офіційно підтвердило, що Магамедрасулов документував осіб, причетних до корупції в енергетиці.

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Під час інтерв'ю він сказав, що займався вузьким колом завдань в рамках операції.

"Кажуть, що я був або керівником цієї операції, або займався слідчою роботою. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що я виконував вузьке коло задач, які я саме міг виконати.

Я не був старшим слідчим групи, я взагалі не здійснював слідчої діяльності. Моя задача була реалізувати певні заходи щодо конкретних осіб", - пояснив Магамедрасулов.

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Звільнення Єрмака

Також читайте: У СЗР заявили, що Єрмак не отримував "особливий статус" та не звертався щодо служби. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Єрмак Андрій (1782) Магамедрасулов Руслан (88)
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Топ коментарі
+15
Та там і без явних доказів ясно що оця шайка дерьмак і зе по вуха в корупції і по вуха в омані...
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18.12.2025 12:46 Відповісти
+14
Зараз вспливе щось типу - «дєрмак має посаду десь і перебуває в відрядженні на ізраїльському фронті»
хоча відмажуть скоріш за все
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18.12.2025 12:50 Відповісти
+8
Не може бути, два безсєрєбрякіка вава і дєрьмак, вони ні прі чьом. А якщо на їх рахунках зʼявляються якісь затрушені мільярди доларів, то це, як і рамзану кадирову, аллах дає
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18.12.2025 13:04 Відповісти

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