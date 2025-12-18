Магамедрасулов про Єрмака: У "Мідасі" є серйозні речові докази
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов прокоментував можливу причетність ексглави ОП Андрія Єрмака до корупції в енергетиці.
Про це він заявив в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Що стосується кейсу Єрмака – це окрема історія. У "Мідасі" є серйозні речові докази, і я сподіваюся, що детективи НАБУ доведуть справу до кінця в межах закону", - сказав детектив.
У листопаді НАБУ офіційно підтвердило, що Магамедрасулов документував осіб, причетних до корупції в енергетиці.
Під час інтерв'ю він сказав, що займався вузьким колом завдань в рамках операції.
"Кажуть, що я був або керівником цієї операції, або займався слідчою роботою. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що я виконував вузьке коло задач, які я саме міг виконати.
Я не був старшим слідчим групи, я взагалі не здійснював слідчої діяльності. Моя задача була реалізувати певні заходи щодо конкретних осіб", - пояснив Магамедрасулов.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоча відмажуть скоріш за все