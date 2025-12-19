"Мне ломали суставы и выкручивали руки, хотя я не сопротивлялся", - Магамедрасулов о задержании СБУ

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что во время обысков и его задержания летом представители СБУ применяли к нему все возможные методы давления. Его били об пол и ломали суставы.

Об этом он рассказал в программе Свобода Live, которая транслируется в эфире "Эспресо", передает Цензор.НЕТ.

Физическое давление на детектива НАБУ

Он напомнил, чтоутром 21 июля к нему пришли из СБУ, которые были "вооружены до зубов, в полной защите".

"Я спросил и сказал, что я же не террорист номер один. Они применяли ко мне все возможные меры давления, даже во время обысков. Они били, ломали мне суставы, использовали любую возможность, чтобы я почувствовал, что сломан и все такое. Несколько раз били об пол во время применения ко мне наручников. Хотя для этого не было никаких оснований, на самом деле. У меня не было ни оружия, я не совершал, не препятствовал никаким образом, я впустил их, дверь они сразу начали ломать, я открыл дверь спокойно. Но увидел, что относительно законности следственных действий, не то что есть вопросы, они вообще отсутствуют в законности", - рассказал Магамедрасулов.

Детектив НАБУ сообщил, что еще ранее получал ходатайство о превентивном содержании под стражей. Тогда он узнал о том, что его подозревают в якобы подготовке продажи конопли в российский Дагестан.

"Я понял, зачем они ко мне пришли, уже находясь в СБУ на Аскольдовом переулке, когда они мне вручили даже не подозрение, а ходатайство о превентивном содержании под стражей. И из него я уже увидел документы о том, что они считают, что я готовился к продаже конопли, готовился в Дагестан. Я долго смеялся. Мне осторожно объяснили, что это же не они, а типа где-то там", - добавил Магамедрасулов.

Дело Магамедрасулова

