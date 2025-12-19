РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
772 7

"Мне ломали суставы и выкручивали руки, хотя я не сопротивлялся", - Магамедрасулов о задержании СБУ

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что во время обысков и его задержания летом представители СБУ применяли к нему все возможные методы давления. Его били об пол и ломали суставы.

Об этом он рассказал в программе Свобода Live, которая транслируется в эфире "Эспресо", передает Цензор.НЕТ.

Физическое давление на детектива НАБУ

Он напомнил, чтоутром 21 июля к нему пришли из СБУ, которые были "вооружены до зубов, в полной защите".

"Я спросил и сказал, что я же не террорист номер один. Они применяли ко мне все возможные меры давления, даже во время обысков. Они били, ломали мне суставы, использовали любую возможность, чтобы я почувствовал, что сломан и все такое. Несколько раз били об пол во время применения ко мне наручников. Хотя для этого не было никаких оснований, на самом деле. У меня не было ни оружия, я не совершал, не препятствовал никаким образом, я впустил их, дверь они сразу начали ломать, я открыл дверь спокойно. Но увидел, что относительно законности следственных действий, не то что есть вопросы, они вообще отсутствуют в законности", - рассказал Магамедрасулов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Детектив НАБУ Магамедрасулов: Целью был не я, а Кривонос и Клименко

Детектив НАБУ сообщил, что еще ранее получал ходатайство о превентивном содержании под стражей. Тогда он узнал о том, что его подозревают в якобы подготовке продажи конопли в российский Дагестан.

"Я понял, зачем они ко мне пришли, уже находясь в СБУ на Аскольдовом переулке, когда они мне вручили даже не подозрение, а ходатайство о превентивном содержании под стражей. И из него я уже увидел документы о том, что они считают, что я готовился к продаже конопли, готовился в Дагестан. Я долго смеялся. Мне осторожно объяснили, что это же не они, а типа где-то там", - добавил Магамедрасулов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Дело Магамедрасулова

Читайте также: Подозрение детективу НАБУ Магамедрасулову подписал лично Кравченко, - ЦПК

НАБУ (4795) СБУ (20713) Магамедрасулов (68)
Что и требовалось доказать. Малюк променял честь офицера на должность зеленой шестерки. А как дышал, как дышал ...
показать весь комментарий
20.12.2025 00:04 Ответить
променял? СБУ таким всегда было и есть. как и большинство в органах
показать весь комментарий
20.12.2025 00:07 Ответить
СБУ в Україні служить не державі, а тим хто платить.
Тому і перейшло в 2014, 90% процівників українського СБУ на службу кремлю.

А після розпаду Союзу, багата процівників українського СБУ перейшло на службу бандюгам.
У бомбовому нападі на стадіоні в Донецьку 1995 року, коли загинули президент футбольного клубу "Шахтар" Ахать (Олександр) Брагін, його брат і четверо охоронців, начальником охорони президента футбольного клубу був полковник КДБ у відставці, колишній керівник контррозвідки обласного управління КДБ Віктор Двойних - він також загинув під час вибуху на стадіоні.
показать весь комментарий
20.12.2025 00:07 Ответить
Через рік Рінат Ахметов займе абсолютно всі вакантні після загибелі Ахатя Брагiна посади.
показать весь комментарий
20.12.2025 00:29 Ответить
Ну то буде позов в ЄСПЛ? Чи це так для заголовків в укр. ЗМІ?
показать весь комментарий
20.12.2025 00:08 Ответить
Живемо як у середньовіччі,
де в пошані лише кати і блазні.
показать весь комментарий
20.12.2025 00:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tiWVcbYw7_4

З порвагою , молодець Майкл Накі з вдудьом !!!
показать весь комментарий
20.12.2025 00:25 Ответить
 
 