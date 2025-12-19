"Мне ломали суставы и выкручивали руки, хотя я не сопротивлялся", - Магамедрасулов о задержании СБУ
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что во время обысков и его задержания летом представители СБУ применяли к нему все возможные методы давления. Его били об пол и ломали суставы.
Об этом он рассказал в программе Свобода Live, которая транслируется в эфире "Эспресо", передает Цензор.НЕТ.
Физическое давление на детектива НАБУ
Он напомнил, чтоутром 21 июля к нему пришли из СБУ, которые были "вооружены до зубов, в полной защите".
"Я спросил и сказал, что я же не террорист номер один. Они применяли ко мне все возможные меры давления, даже во время обысков. Они били, ломали мне суставы, использовали любую возможность, чтобы я почувствовал, что сломан и все такое. Несколько раз били об пол во время применения ко мне наручников. Хотя для этого не было никаких оснований, на самом деле. У меня не было ни оружия, я не совершал, не препятствовал никаким образом, я впустил их, дверь они сразу начали ломать, я открыл дверь спокойно. Но увидел, что относительно законности следственных действий, не то что есть вопросы, они вообще отсутствуют в законности", - рассказал Магамедрасулов.
Детектив НАБУ сообщил, что еще ранее получал ходатайство о превентивном содержании под стражей. Тогда он узнал о том, что его подозревают в якобы подготовке продажи конопли в российский Дагестан.
"Я понял, зачем они ко мне пришли, уже находясь в СБУ на Аскольдовом переулке, когда они мне вручили даже не подозрение, а ходатайство о превентивном содержании под стражей. И из него я уже увидел документы о том, что они считают, что я готовился к продаже конопли, готовился в Дагестан. Я долго смеялся. Мне осторожно объяснили, что это же не они, а типа где-то там", - добавил Магамедрасулов.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому і перейшло в 2014, 90% процівників українського СБУ на службу кремлю.
А після розпаду Союзу, багата процівників українського СБУ перейшло на службу бандюгам.
У бомбовому нападі на стадіоні в Донецьку 1995 року, коли загинули президент футбольного клубу "Шахтар" Ахать (Олександр) Брагін, його брат і четверо охоронців, начальником охорони президента футбольного клубу був полковник КДБ у відставці, колишній керівник контррозвідки обласного управління КДБ Віктор Двойних - він також загинув під час вибуху на стадіоні.
де в пошані лише кати і блазні.
З порвагою , молодець Майкл Накі з вдудьом !!!