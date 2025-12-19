"Мені ламали суглоби та викручували руки, хоча я не чинив опору", - Магамедрасулов про затримання СБУ
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявив, що під час обшуків та його затримання влітку представники СБУ здійснювали на нього всі можливі методи тиску. Його били об підлогу та ламали суглоби.
Про це він розповів у програмі Свобода Live, яка транслюється в етері "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
Фізичний тиск на детектива НАБУ
Він нагадав, що вранці 21 липня до нього прийшли з СБУ, які були "озброєні до зубів, у повному захисті".
"Я запитав і сказав, що я ж не терорист номер один. Вони застосовували до мене будь-які заходи можливі, щодо тиску на мене, навіть під час обшуків. Вони били, ламали мені суглоби, використовували будь-яку можливість, щоб я відчув, що зламаний і все інше. Декілька разів били об підлогу під час застосування до мене кайданок. Хоча не було для цього жодної підстави, насправді. У мене не було ані зброї, я не здійснював, не перешкоджав жодним чином, я впустив їх, двері вони одразу почали ламати, я відкрив двері спокійно. Але побачив, що щодо законності слідчих дій, не те що є питання, вони взагалі відсутні в законності", - розповів Магамедрасулов.
Детектив НАБУ повідомив, що ще раніше отримував клопотання про запобіжне тримання під вартою. Тоді він дізнався про те, що його підозрюють у нібито підготовці продажу коноплі до російського Дагестану.
"Я зрозумів про те, чому вони до мене прийшли, вже перебуваючи в СБУ на Аскольдовому провулку, коли вони мені вручили навіть не підозру, а клопотання про запобіжне тримання під вартою. І з нього я вже побачив документи про те, що вони вважають, що я готувався до продажу коноплі, готувався в Дагестан. Я довго сміявся. Мені пояснили обережно, що це ж не вони, а типу десь там", - додав Магамедрасулов.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти.
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Тому і перейшло в 2014, 90% процівників українського СБУ на службу кремлю.
А після розпаду Союзу, багата процівників українського СБУ перейшло на службу бандюгам.
У бомбовому нападі на стадіоні в Донецьку 1995 року, коли загинули президент футбольного клубу "Шахтар" Ахать (Олександр) Брагін, його брат і четверо охоронців, начальником охорони президента футбольного клубу був полковник КДБ у відставці, колишній керівник контррозвідки обласного управління КДБ Віктор Двойних - він також загинув під час вибуху на стадіоні.