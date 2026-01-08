РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
1 609 14

Прокурор по делу Магамедрасулова Ганилов получил служебную квартиру в Киеве, - "слуга народа" Радина

Прокурор по делу Магамедрасулова получил квартиру в Киеве

Прокурор по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александр Ганилов получил от государства служебную квартиру в Киеве площадью чуть более 110 квадратных метров.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Нардеп направила запрос в Офис Генпрокурора, где предоставили такой ответ. Всего служебное жилье получили восемь сотрудников ОГП.

"Интересно, что по состоянию на 2018 год прокурор Ганилов работал в прямом подчинении экс-прокурора Дмитрия Басова - "Тенора" из операции "Мидас", в расследовании которой участвовал Руслан Магамедрасулов.

Прокурор Ганилов также поддерживал публичное обвинение по делу нардепа Христенко, которому Офис генерального прокурора вместе с СБУ сообщил о подозрении в государственной измене и "влиянии на НАБУ", - рассказала парламентарий.

Также Радина обратила внимание, что свою столичную квартиру прокурор Ганилов получил буквально накануне утверждения Печерским судом соглашения с нардепом Христенко. Генпрокурор Кравченко подтвердил факт заключения этого соглашения 4 декабря 2025 года.

Прокурор по делу Магамедрасулова получил квартиру в Киеве

Дело Магамедрасулова

Прокурор по делу Магамедрасулова получил квартиру в Киеве

