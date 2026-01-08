Прокурор по делу Магамедрасулова Ганилов получил служебную квартиру в Киеве, - "слуга народа" Радина
Прокурор по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александр Ганилов получил от государства служебную квартиру в Киеве площадью чуть более 110 квадратных метров.
Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Нардеп направила запрос в Офис Генпрокурора, где предоставили такой ответ. Всего служебное жилье получили восемь сотрудников ОГП.
"Интересно, что по состоянию на 2018 год прокурор Ганилов работал в прямом подчинении экс-прокурора Дмитрия Басова - "Тенора" из операции "Мидас", в расследовании которой участвовал Руслан Магамедрасулов.
Прокурор Ганилов также поддерживал публичное обвинение по делу нардепа Христенко, которому Офис генерального прокурора вместе с СБУ сообщил о подозрении в государственной измене и "влиянии на НАБУ", - рассказала парламентарий.
Также Радина обратила внимание, что свою столичную квартиру прокурор Ганилов получил буквально накануне утверждения Печерским судом соглашения с нардепом Христенко. Генпрокурор Кравченко подтвердил факт заключения этого соглашения 4 декабря 2025 года.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
такі прокурори потрібні будь якій владі!
чи, ганілов став прокурором у 2019?
я ж не знаю.
розкажіть....
З такими зарплатами міг би і знімати/купити, але халява - це прокурорське кредо !