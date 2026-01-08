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Новини Справа Руслана Магамедрасулова
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Прокурор у справі Магамедрасулова Ганілов отримав службову квартиру в Києві, - "слуга народу" Радіна

Прокурор зі справи Магамедрасулова отримав квартиру в Києві

Прокурор у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Олександр Ганілов одержав від держави службову квартиру в Києві площею трохи понад 110 квадратних метрів.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Нардепка направила запит до Офісу Генпрокурора, де надали таку відповідь. Всього службове житло отримало вісім працівників ОГП.

"Цікаво, що станом на 2018 рік прокурор Ганілов працював у прямому підпорядкуванні експрокурора Дмитра Басова - "Тенора" з операції "Мідас", у розслідуванні якої брав участь Руслан Магамедрасулов.

Прокурор Ганілов також підтримував публічне обвинувачення у справі нардепа Христенка, якому Офіс генерального прокурора разом з СБУ повідомив про підозру у державній зраді та "впливі на НАБУ", - розповіла парламентарка.

Також Радіна звернула увагу, що свою столичну квартиру прокурор Ганілов отримав буквально напередодні затвердження Печерським судом угоди з нардепом Христенком. Генпрокурор Кравченко підтвердив факт укладення цієї угоди 4 грудня 2025 року.

Прокурор зі справи Магамедрасулова отримав квартиру в Києві

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Справа Магамедрасулова

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Прокурор зі справи Магамедрасулова отримав квартиру в Києві

Автор: 

Радіна Анастасія (61) Офіс Генпрокурора (3990) Магамедрасулов Руслан (88)
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Топ коментарі
+11
І скоро він її приватизує
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08.01.2026 10:46 Відповісти
+11
О, то йому точно є що захищати від бурятів. Але стривайте... лізь в буса Миколо)
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08.01.2026 10:48 Відповісти
+9
Розраховуються зі злочинцями сьогоднішня влада грошима і майном українців.
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08.01.2026 10:57 Відповісти

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