Прокурор у справі Магамедрасулова Ганілов отримав службову квартиру в Києві, - "слуга народу" Радіна

Прокурор у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Олександр Ганілов одержав від держави службову квартиру в Києві площею трохи понад 110 квадратних метрів.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Нардепка направила запит до Офісу Генпрокурора, де надали таку відповідь. Всього службове житло отримало вісім працівників ОГП.

"Цікаво, що станом на 2018 рік прокурор Ганілов працював у прямому підпорядкуванні експрокурора Дмитра Басова - "Тенора" з операції "Мідас", у розслідуванні якої брав участь Руслан Магамедрасулов.

Прокурор Ганілов також підтримував публічне обвинувачення у справі нардепа Христенка, якому Офіс генерального прокурора разом з СБУ повідомив про підозру у державній зраді та "впливі на НАБУ", - розповіла парламентарка.

Також Радіна звернула увагу, що свою столичну квартиру прокурор Ганілов отримав буквально напередодні затвердження Печерським судом угоди з нардепом Христенком. Генпрокурор Кравченко підтвердив факт укладення цієї угоди 4 грудня 2025 року.

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Справа Магамедрасулова

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