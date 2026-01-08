Прокурор у справі Магамедрасулова Ганілов отримав службову квартиру в Києві, - "слуга народу" Радіна
Прокурор у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Олександр Ганілов одержав від держави службову квартиру в Києві площею трохи понад 110 квадратних метрів.
Про це повідомила голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Нардепка направила запит до Офісу Генпрокурора, де надали таку відповідь. Всього службове житло отримало вісім працівників ОГП.
"Цікаво, що станом на 2018 рік прокурор Ганілов працював у прямому підпорядкуванні експрокурора Дмитра Басова - "Тенора" з операції "Мідас", у розслідуванні якої брав участь Руслан Магамедрасулов.
Прокурор Ганілов також підтримував публічне обвинувачення у справі нардепа Христенка, якому Офіс генерального прокурора разом з СБУ повідомив про підозру у державній зраді та "впливі на НАБУ", - розповіла парламентарка.
Також Радіна звернула увагу, що свою столичну квартиру прокурор Ганілов отримав буквально напередодні затвердження Печерським судом угоди з нардепом Христенком. Генпрокурор Кравченко підтвердив факт укладення цієї угоди 4 грудня 2025 року.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти.
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