Надання службового житла прокурору Ганілову не пов’язане з його участю у справі Магамедрасулова, - ОГП

В Офісі Генпрокурора прокоментували інформацію про надання службового житла, зокрема прокурору у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Олександру Ганілову.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОГП, передає Цензор.НЕТ.

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Заява

"В інформаційному просторі поширюється інформація, яка подається через оціночні припущення про надання службового житла працівникам органів прокуратури, та пов’язується з участю прокурорів у конкретних кримінальних провадженнях.

Така інтерпретація не відповідає фактичним обставинам", - йдеться в повідомленні.

Там пояснили, що наприкінці 2025 року службове житло було надано восьми працівникам органів прокуратури відповідно до вимог законодавства, за рішенням житлової комісії та за єдиною процедурою, що застосовується багато років і не передбачає врахування процесуальної діяльності прокурорів.

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"Окремі працівники перебували у черзі на службове житло понад десять років та мали передбачені законом соціальні підстави для його отримання. Серед них, зокрема, Олександр Ганілов, який перебував на черзі для отримання житла 11 років з 2014 року, батько 5 дітей.



У таких випадках йдеться про реалізацію гарантованого законом права, а не про будь-які форми заохочення", - наголосили в ОГП.

Також у прокуратурі зазначили, що процесуальна діяльність прокурорів, їх участь у кримінальних провадженнях або результати таких проваджень не передбачені законодавством як підстава для ухвалення рішень щодо надання службового житла та не враховуються під час їх прийняття.

"Офіс Генерального прокурора звертає увагу дописувачів та медіа на важливість відокремлення фактів від припущень та оціночних суджень при оприлюдненні офіційних даних від ОГП в публічному просторі", - підсумували у заяві.

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Що передувало?

Раніше нардепка Анастасія Радіна повідомила, що прокурор у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Олександр Ганілов одержав від держави службову квартиру в Києві.

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