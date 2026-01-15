Справа Магамедрасулова: внутрішнє розслідування НАБУ триває, проведено обшуки у понад 20 працівників

Службове розслідування щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова досі не завершене. Висновків поки що немає.

Про це під час засідання ТСК заявив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

Кривонос нагадав, що справу детектива НАБУ пов’язують з операцією "Мідас" — Магамедрасулов входив до групи детективів, які працювали над її розслідуванням.

Наразі Магамедрасулов звільнений з-під варти та продовжує службу в НАБУ.

Розслідування триває

Також Кривонос розповів, що після затримання детектива НАБУ внутрішні перевірки не могли завершити через його перебування в СІЗО. Нині він взаємодіє з управлінням внутрішнього контролю.

Кривонос наголосив, що говорити про висновки зарано: "Ми досі оцінюємо збиток, який був завданий обшуками у детективів НАБУ".

Також директор НАБУ повідомив, що загалом у межах перевірок близько шести осіб дістали підозри, а обшуки проводилися у понад 20 працівників НАБУ та пов’язаних осіб. Остаточні рішення можливі лише після завершення дисциплінарних процедур і досудових розслідувань.

Справа Магамедрасулова

