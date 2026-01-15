Справа Магамедрасулова: внутрішнє розслідування НАБУ триває, проведено обшуки у понад 20 працівників
Службове розслідування щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова досі не завершене. Висновків поки що немає.
Про це під час засідання ТСК заявив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Кривонос нагадав, що справу детектива НАБУ пов’язують з операцією "Мідас" — Магамедрасулов входив до групи детективів, які працювали над її розслідуванням.
Наразі Магамедрасулов звільнений з-під варти та продовжує службу в НАБУ.
Розслідування триває
Також Кривонос розповів, що після затримання детектива НАБУ внутрішні перевірки не могли завершити через його перебування в СІЗО. Нині він взаємодіє з управлінням внутрішнього контролю.
Кривонос наголосив, що говорити про висновки зарано: "Ми досі оцінюємо збиток, який був завданий обшуками у детективів НАБУ".
Також директор НАБУ повідомив, що загалом у межах перевірок близько шести осіб дістали підозри, а обшуки проводилися у понад 20 працівників НАБУ та пов’язаних осіб. Остаточні рішення можливі лише після завершення дисциплінарних процедур і досудових розслідувань.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль