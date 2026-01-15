Єрмаку наразі не повідомлено про підозру, - НАБУ

Чи було повідомлено про підозру Єрмаку? У НАБУ відповіли

Антикорупційні органи наразі не повідомили про підозру ексглаві Офісу Президента Андрію Єрмаку

Про це під час засідання ТСК заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, на вилучені під час обшуку в Єрмака речі накладено арешт. Серед них є певні цифрові носії.

Водночас обшук на робочому місці Єрмака НАБУ не проводило.

Чи допитували Єрмака?

На питання, чи проводили допит ексглави ОП, Кривонос заявив, що це таємниця досудового розслідування.

Голова САП Клименко заявив, що справа може бути успішно лише якщо антикорупційні органи дотримуватимуться та зберігатимуть таємницю досудового розслідування.

Підозра Єрмаку

Директор Бюро Кривонос повідомив, що наразі Єрмаку не повідомлено про підозру.

Керівник підрозділу детективів Абакумов пояснив, що наразі триває досудове розслідування. 

"Максимальний строк здійснення досудового розслідування, якщо воно не зупиняється, 12 місяців. Ми вживаємо всі необхідні слідчі дії, щоб об'єктивно розслідувати це провадження та прийти до логічного висновку - відсутність чи наявність складу злочину", - додав він.

Чи був тиск на НАБУ?

Ніхто не здійснював тиску на НАБУ, щоб Єрмаку не повідомляли про підозру, наголосив Кривонос.

Звільнення Єрмака

Цирк від НАБУ продовжується. Коли Міндіча оголосять у міжнародний розшук?
як би ще вибачатися перед Єрмаком не довелося!
Зачекайте ще міндіч з цукерманом вернуться, ще героями обявлять і гроші виплатять .
дарма....
Ніякої драми! У них є поважна причина - "разоблачєнієм" тьотки "юлькивароффкисучкиблох" всією конторою займаються.
цікаво, за що?
вкрав кілометр туалетного папіру?
виплачував неправомірну премію електрику та сантехніку?
тим більше, що дєрьмачина сесот! патріотично партизанив проти ворогів зе!нугдоса, тобто проти ворогів україни!
Андрій Борисович тепер агент 007 "на мінімалках", який прикриває потужний тил Вови.
Щоби хтось інший, не засадив Вові свою 🌽 😂
Тоді коли він гроші добре пристроїть, та іншим допоможе
Повірте - ніколи. Ну або десь через півроку
Ну і правильно грошикі відпрацювали, хабарників одних на других поміняли от і все НАБУ.
Володя їм напевно вже і "Героя України" видав кожному, закритим указом.
НАБУ і що це за цирк ?? Чи вона "нівчьом нє вінаватая"? А якщо такі да вінаватая, то вручайте підозру, чи чекаєте поки він зі "спецзавданням" від СЗР чкурне за кордон??
От новина! Лінтінанту бакланову теж ніяких підозр. Усе--на контролі пуйла.
Дали час або зробити пластику по зміні статі,або шиють плаття ,в якому він буде як кєрєнскій:нєатразімий та невпізнаний,а там таксі,мабуть і Відень(((
Монако !
Так а хто йому повідомить, зараз навіть не ясно хто для кого дах, незламний для нього або він для незламного
Та вже пора Єрмака запроторити,щось затягується.Вдпрацьовуються варіанти залізного алібі для Єрмака?
До речі, а обшуки тоді навіщо проводити якщо даже підозри не має. А квартиру обшукали яку він дав.
Гівно яке не тоне.
А шо таке?...
Яка там підозра. Потужний пішов на випередження. Спочатку сховав його в групу переговорників, а потім відпустив за власним бажанням.
Ось навіщо зараз і Арахамію впхнув в переговорники.? Як "обличчя" парламенту, чи вирішив про всяк випадок теж сховати від можливої підозри, як Умерова і Єрмака.
ГЛАВАРЬ НА СВОБОДЕ ! ....НЕ ПОЛНАЯ ЖЬОПА !
Яка може бути підозра? Він працює підпільно в поті лиця, небрита бабуїнська морда без єрмака нікуди - головні кремлівські кроти, диверсанти у вишиванках. "Не так страшні московські воші, як українські гниди" і вони таки донищать Україну.
Передайте підозру через Зеленського! Він знає де Єрмак і прикриває його...
Чому так ?
