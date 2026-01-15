Єрмаку наразі не повідомлено про підозру, - НАБУ
Антикорупційні органи наразі не повідомили про підозру ексглаві Офісу Президента Андрію Єрмаку.
Про це під час засідання ТСК заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, на вилучені під час обшуку в Єрмака речі накладено арешт. Серед них є певні цифрові носії.
Водночас обшук на робочому місці Єрмака НАБУ не проводило.
Чи допитували Єрмака?
На питання, чи проводили допит ексглави ОП, Кривонос заявив, що це таємниця досудового розслідування.
Голова САП Клименко заявив, що справа може бути успішно лише якщо антикорупційні органи дотримуватимуться та зберігатимуть таємницю досудового розслідування.
Підозра Єрмаку
Директор Бюро Кривонос повідомив, що наразі Єрмаку не повідомлено про підозру.
Керівник підрозділу детективів Абакумов пояснив, що наразі триває досудове розслідування.
"Максимальний строк здійснення досудового розслідування, якщо воно не зупиняється, 12 місяців. Ми вживаємо всі необхідні слідчі дії, щоб об'єктивно розслідувати це провадження та прийти до логічного висновку - відсутність чи наявність складу злочину", - додав він.
Чи був тиск на НАБУ?
Ніхто не здійснював тиску на НАБУ, щоб Єрмаку не повідомляли про підозру, наголосив Кривонос.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Ось навіщо зараз і Арахамію впхнув в переговорники.? Як "обличчя" парламенту, чи вирішив про всяк випадок теж сховати від можливої підозри, як Умерова і Єрмака.