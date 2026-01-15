Єрмак, який обіцяв вирушити на фронт, ніде не служить, - Железняк. ВIДЕО

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак не проходить військову службу.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, парламентар направив запит до Міноборони щодо фактів можливого призову на військову службу Єрмака.

"Станом на момент розгляду депутатського звернення (середина січня) громадянина України Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період або за контрактом не звертався", - зазначили там.





Нардеп робить висновок, що заява Єрмака про готовність вирушити на фронт не відповідає дійсності.

"Нікуди він не звертався, ніде він не служить, здається, і служити не буде. Говорять, десь тримає свій особистий фронт в лісах Конча-Заспи", - підсумував парламентар.

Що передувало?

Після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт.

Звільнення Єрмака

