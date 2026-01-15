Єрмак, який обіцяв вирушити на фронт, ніде не служить, - Железняк. ВIДЕО

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак не проходить військову службу.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, парламентар направив запит до Міноборони щодо фактів можливого призову на військову службу Єрмака. 

"Станом на момент розгляду депутатського звернення (середина січня) громадянина України Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період або за контрактом не звертався", - зазначили там.

Чи пішов Єрмак на фронт? Железняку відповіли у Міноборони
Нардеп робить висновок, що заява Єрмака про готовність вирушити на фронт не відповідає дійсності. 

"Нікуди він не звертався, ніде він не служить, здається, і служити не буде. Говорять, десь тримає свій особистий фронт в лісах Конча-Заспи", - підсумував парламентар.

Що передувало?

Після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт.

Читайте: НАБУ провело обшуки у водія ексголови ОП Єрмака, вилучено телефони та інші електронні носії, - ЗМІ

А що є українці які повірили в цю пургу ??))
Служить разом з папою в російському ГРУ. Хто ж членограя возив в Оман?
Ну є ж українці, які вірять, що ЗЄ стримає слово щодо одного терміну. Да і взагалі ще вірять ЗЄ на сьомому році.
Працює під прикритям
Він служить в надзвичайно засекреченій службі!Настільки секретній,що ніхто не знає як вона називається,які в неї функції,скільки людей там служить,хто вони,де вона знаходиться,і чи є вона взагалі!
Служить воно , у ФСБ , має " козирь" генеральські погони , папаша все життя , відпрацював в гебні , має зв'язки з ****** , через " Валдайський клуб" , тому він , крутив " буратінкою" стій там іди сюди
Талмуд забороняє іудеям служити в армії гоїв, тому д'Єрьмак не може вступити в ряди ЗСУ. Якби не талмуд, він би з задоволенням це зробив.
Таке уже було і при кучмі, коли ДУС керував бакай, який теж, чимало млн дол США вивів з України на московію, через дивні СХЕМИ розрахунків Газпромом за газ для України!! ТиМошенниця була учасником цієї авантюри ****** проти України!! Лазаренко з кучмою, можуть пояснити СХЕМАТОЗ на пальцях!!!
там без нього мудаків повно
Є і дужє багато , ті , що 62% довряють " боневтіку", а це однє і те ж ,7 років , зраджували і брехали в унісон Мізки , здоровомислячих не витримують " Скотний двор " Оруела
Та ще і керує вавою, хоч і без посади у нього
В Оман блазень літав 5-9 січня 2020. Тоді ще був А.Богдан головою ОПи. А д'єрмака призначив 11 лютого 2020, якраз після указівок від патрушева під час зустрічі в Омані.
Типу єрмак суперагент джеймс понт 🤣🤣🤣
А Ви наче не знали. Неодноразовий Герой Срасії. Звісно, таких Ху?ло нагороджує таємно.
Николай Декапольцев, чиїх ти будеш? З загонів Подоляка? Чи Єрмак досі своїх міньонів має?
"тицяйте" собі пальцем в дупу, я з Вами свиней не пас.
Ага. Значить Подоляка...
Навіщо ти своє любиме заняття з пальцем іншим пропонуєш
Ви, мабуть, не всі коменти побачили. "Тицяють" саме оті, "інші".
Кацап ,проснись,ти всрався.🤮😡😆
Якщо дєрьмак піде у військо, хто буде волохатого зюзіка в бункері зігравати холодними ночами??? А так в палких державотворчих процесах ніч без світла, тепла і води, як у більшості києвлян, збігає непомітно...
У нього тепер є Буданов.
З єрмаком то зрозуміло, але ж і Славік Желєзняк в жодному разі не піде на фронт
То може бусифікують ухилянта? Чи ето другоє?
Це ж йому прийдеться учєбку проходити, окопи, не митись, не прати речі тижнями, харчуватись бозна чим, не спати нормально, жити в антисанітарії, під обстрілами, стрес 24/7. Не для того батьки квіточку ростили.
Йому ху...ло запретило, сказав що ти нам у Києві, поруч з главком потрібен. Да і папа просить щоб син продовжив працювати в розвідці, в не в піхоті.
Так це ж добре. Ще одного вагнергейту нам не потрібно.
Як ще не служть?
ахвіцер ФСБ срасії, як і його татусь.
Брехня. в ФСБ служить.
"Козирь" воює з українським народом у тилу. З допомогою буратінки. Має величезні успіхи.
Вони з кулебою геройски лопатами мочать москалів у сні.
Може десь і воює командиром спецпідрозділу "самохідних фінансових систем".)
Якщо і буде служити , то тільки тиловим щуриком .
Так і ЗЕ багато чого обіцяв. Це ж подельнікі!
бусік із ТЦК вже по дорозі в кончену заспу
невже ермак обманув? не може бути!
Яка служба? Має в суді свідчити про злочини.
не для цього мама квіточку растіла...
Чому воює село і заводи? а де ті, що роками пільги отримували , не пенсію в 40 років повиходили? і ск їх , таких "воїнів"? МВС, СБУ, прокуратура, суди, ДПС, і інші
І чого мене це не здивувало?
От цікаво: хтось повірив словам брехуна?
андрюша і вова - два 3,14.добола
Його ТЦК повинно давно в розшук подати.
Як це не служить? Він керує Янелохом! Це його бойовий кінь та бойова посада. Вже подав документи на УБД. Фото,правда, надав нестандартне,6*8, у 3*4 не вмістився. Настільки потужний.
і ніколи не служитиме
он на дурака не похож. зачем ему гроши на том свете? гроши нужно тратить на земле, для этого треба быть живым. а те у кого он эти гроши стырил, хай погибают. доля их такая.
Бусифікацію Ярмоку і впєрьод на ноль!
Єрмак, скоріш за все, ховається у Зеленського! Заодно під охороною від всіляких там НАБУ і САП...Прийшли разом і треба буде виносити їх разом...
Бажання😎
філбмаршал як бобік здувсі.....тварина
Это российское дерьмо было заслано с целью наносить вред Украине,а не воевать за нее
от типа железняк в наряде.... целый генерал ответы пишет!)))
И где ТЦК, почему не работают???
А то ще є "принцип рівності громадян перед законом"?Цей Мойсюк заступник міністра якої країни?
Як ніде не служить,а якже гру рашкі-папаша не пристроіл.
Він у зебіла під столом , прибиральницею влаштувався.
так я зразу на наступний день після заяв дєрмака тут писав, що ви його і за 100 км. від передку не побачите!
ХТО НЕБУДЬ ЗРОБІТЬ КАРИКАТУРУ ЄРМАКА В ВІЙСЬКОВІЙ ФОРМІ !)
Єрмак хотів бути ******** штандартен фюрером "штірлітцом" в українській армії. Але трішки забоявся. Можуть прибити, як муху!
С*ка крашена,... Обещался!... Вот жду...
