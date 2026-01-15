Ермак, который обещал отправиться на фронт, нигде не служит, - Железняк. ВИДЕО
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак не проходит военную службу.
Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, парламентарий направил запрос в Минобороны относительно фактов возможного призыва на военную службу Ермака.
"По состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения (середина января) гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу во время мобилизации на особый период или по контракту не обращался", - отметили там.
Нардеп делает вывод, что заявление Ермака о готовности отправиться на фронт не соответствует действительности.
"Никуда он не обращался, нигде он не служит, кажется, и служить не будет. Говорят, где-то держит свой личный фронт в лесах Конча-Заспы", - подытожил парламентарий.
Что предшествовало?
После увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ахвіцер ФСБ срасії, як і його татусь.