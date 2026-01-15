Ермак, который обещал отправиться на фронт, нигде не служит, - Железняк. ВИДЕО

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак не проходит военную службу.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, парламентарий направил запрос в Минобороны относительно фактов возможного призыва на военную службу Ермака.

"По состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения (середина января) гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу во время мобилизации на особый период или по контракту не обращался", - отметили там.

Нардеп делает вывод, что заявление Ермака о готовности отправиться на фронт не соответствует действительности.

"Никуда он не обращался, нигде он не служит, кажется, и служить не будет. Говорят, где-то держит свой личный фронт в лесах Конча-Заспы", - подытожил парламентарий.

Что предшествовало?

После увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт.

Увольнение Ермака

