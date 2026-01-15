РУС
Ермак, который обещал отправиться на фронт, нигде не служит, - Железняк. ВИДЕО

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак не проходит военную службу.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, парламентарий направил запрос в Минобороны относительно фактов возможного призыва на военную службу Ермака. 

"По состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения (середина января) гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу во время мобилизации на особый период или по контракту не обращался", - отметили там.

Нардеп делает вывод, что заявление Ермака о готовности отправиться на фронт не соответствует действительности. 

"Никуда он не обращался, нигде он не служит, кажется, и служить не будет. Говорят, где-то держит свой личный фронт в лесах Конча-Заспы", - подытожил парламентарий.

Что предшествовало?

После увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт.

Читайте: НАБУ провело обыски у водителя экс-главы ОП Ермака, изъяты телефоны и другие электронные носители, - СМИ

Увольнение Ермака

Смотрите также: Червинский: Ермак зачислен в штат СВР. Он теперь офицер суперсекретный. ВИДЕО

мобилизация (2996) Ермак Андрей (1484) Железняк Ярослав (536)
+13
А що є українці які повірили в цю пургу ??))
15.01.2026 08:33 Ответить
+10
Служить разом з папою в російському ГРУ. Хто ж членограя возив в Оман?
15.01.2026 08:34 Ответить
+6
Типу єрмак суперагент джеймс понт 🤣🤣🤣
15.01.2026 08:39 Ответить
Синдром "кулявлоба".
15.01.2026 08:33 Ответить
Працює під прикритям
15.01.2026 08:33 Ответить
А що є українці які повірили в цю пургу ??))
15.01.2026 08:33 Ответить
Ну є ж українці, які вірять, що ЗЄ стримає слово щодо одного терміну. Да і взагалі ще вірять ЗЄ на сьомому році.
15.01.2026 08:56 Ответить
Служить разом з папою в російському ГРУ. Хто ж членограя возив в Оман?
15.01.2026 08:34 Ответить
Та ще і керує вавою, хоч і без посади у нього
15.01.2026 09:02 Ответить
В Оман блазень літав 5-9 січня 2020. Тоді ще був А.Богдан головою ОПи. А д'єрмака призначив 11 лютого 2020, якраз після указівок від патрушева під час зустрічі в Омані.
15.01.2026 09:04 Ответить
Маячня якась. СЗР, якщо не помиляюся (я ж не нарідний депутан) ж окремою структурою, тому її зашифровані ахвіцєри не проходять у звітності МО як такі, що прийшли найматися на роботу через тецека. Саме це хтів довести пан залізняк? То йому це вдалося. Цікаво, скікі він отримує - на місяць, в день, за годину?
15.01.2026 08:37 Ответить
Типу єрмак суперагент джеймс понт 🤣🤣🤣
15.01.2026 08:39 Ответить
А Ви наче не знали. Неодноразовий Герой Срасії. Звісно, таких Ху?ло нагороджує таємно.
15.01.2026 08:42 Ответить
Николай Декапольцев, чиїх ти будеш? З загонів Подоляка? Чи Єрмак досі своїх міньонів має?
15.01.2026 08:42 Ответить
"тицяйте" собі пальцем в дупу, я з Вами свиней не пас.
15.01.2026 08:45 Ответить
Ага. Значить Подоляка...
15.01.2026 08:46 Ответить
Навіщо ти своє любиме заняття з пальцем іншим пропонуєш
15.01.2026 08:51 Ответить
Ви, мабуть, не всі коменти побачили. "Тицяють" саме оті, "інші".
15.01.2026 09:01 Ответить
Якщо дєрьмак піде у військо, хто буде волохатого зюзіка в бункері зігравати холодними ночами??? А так в палких державотворчих процесах ніч без світла, тепла і води, як у більшості києвлян, збігає непомітно...
15.01.2026 08:39 Ответить
З єрмаком то зрозуміло, але ж і Славік Желєзняк в жодному разі не піде на фронт
15.01.2026 08:42 Ответить
То може бусифікують ухилянта? Чи ето другоє?
15.01.2026 08:43 Ответить
Це ж йому прийдеться учєбку проходити, окопи, не митись, не прати речі тижнями, харчуватись бозна чим, не спати нормально, жити в антисанітарії, під обстрілами, стрес 24/7. Не для того батьки квіточку ростили.
15.01.2026 08:46 Ответить
Йому ху...ло запретило, сказав що ти нам у Києві, поруч з главком потрібен. Да і папа просить щоб син продовжив працювати в розвідці, в не в піхоті.
15.01.2026 08:47 Ответить
Так це ж добре. Ще одного вагнергейту нам не потрібно.
15.01.2026 08:50 Ответить
Як ще не служть?
ахвіцер ФСБ срасії, як і його татусь.
15.01.2026 08:54 Ответить
Брехня. в ФСБ служить.
15.01.2026 09:00 Ответить
"Козирь" воює з українським народом у тилу. З допомогою буратінки. Має величезні успіхи.
15.01.2026 09:03 Ответить
Вони з кулебою геройски лопатами мочать москалів у сні.
15.01.2026 09:09 Ответить
Може десь і воює командиром спецпідрозділу "самохідних фінансових систем".)
15.01.2026 09:12 Ответить
Якщо і буде служити , то тільки тиловим щуриком .
15.01.2026 09:22 Ответить
Так і ЗЕ багато чого обіцяв. Це ж подельнікі!
15.01.2026 09:22 Ответить
 
 