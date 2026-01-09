Червинский: Ермак зачислен в штат СВР. Он теперь офицер суперсекретный. ВИДЕО
Экс-разведчик Роман Червинский заявил, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак был зачислен в штат Службы внешней разведки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью журналистке Алене Нестеренкоhttps://www.youtube.com/watch?v=7oblCpF5rm0.
Червинский подтвердил визит Ермака в офис Службы внешней разведки Украины 5 декабря и рассказал, что после этого визита глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, то есть нынешний руководитель ГУР, вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия, и поставил задачу Ермаку в штат службы внешней разведки.
"Ермак никуда не собирается бежать. Он управляет страной дальше. Ермак пошел на службу. Он сегодня воюет. В службе внешней разведки. Да. Он зачислился в штаб. То есть вызвали руководителя кадров, добавлю к вашей инсайдерской информации, выпили по две чашки кофе Ермак и Иващенко. И поставили задачу завести Ермака в штат службы внешней разведки под определенными там данными... Ну, офицер суперсекретный, который выполняет суперсекретные поручения, только не знаю, чьи - возможно, российские", - сказал Червинский.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3590565
P.s. Але, чомусь, словам Червінського більше довіри...