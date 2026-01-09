Червинский: Ермак зачислен в штат СВР. Он теперь офицер суперсекретный. ВИДЕО

Экс-разведчик Роман Червинский заявил, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак был зачислен в штат Службы внешней разведки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью журналистке Алене Нестеренкоhttps://www.youtube.com/watch?v=7oblCpF5rm0.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина оказалась не готова к войне из-за назначений, которые осуществил Ермак, - Червинский

Червинский подтвердил визит Ермака в офис Службы внешней разведки Украины 5 декабря и рассказал, что после этого визита глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, то есть нынешний руководитель ГУР, вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия, и поставил задачу Ермаку в штат службы внешней разведки.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Ермак никуда не собирается бежать. Он управляет страной дальше. Ермак пошел на службу. Он сегодня воюет. В службе внешней разведки. Да. Он зачислился в штаб. То есть вызвали руководителя кадров, добавлю к вашей инсайдерской информации, выпили по две чашки кофе Ермак и Иващенко. И поставили задачу завести Ермака в штат службы внешней разведки под определенными там данными... Ну, офицер суперсекретный, который выполняет суперсекретные поручения, только не знаю, чьи - возможно, российские", - сказал Червинский.

Читайте также: Ермак регулярно общается с Зеленским в Конча-Заспе, - СМИ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ермак с Зеленским пришли к власти, чтобы сформировать свою коррупционную элиту в нашем государстве, - Червинский. ВИДЕО