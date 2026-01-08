Нефтяная выручка РФ сократилась на 35%, каждую неделю Россия теряет $500 млн, - СВР

Еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на $500 млн из-за введенных санкций.

Об этом сообщила Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, выручка российских нефтяных компаний продолжает стремительно сокращаться из-за падения цен на сорт Urals, который продается со скидками почти 50% к котировкам марки Brent.

"По итогам недели, завершившейся 4 января, средний 4-недельный объем экспортных доходов России от нефти упал на $959 млн в неделю, что стало минимумом за все время полномасштабной войны против Украины.

По сравнению с началом октября нефтяная выручка РФ сократилась на 35%, или примерно до $500 млн в неделю, а если сравнивать с началом декабря – на 15%, или почти $200 млн еженедельно", – рассказали в СВР.

Кадры

По данным Службы внешней разведки, 29% российских компаний не имеют собственного штата специалистов по информационной безопасности. При этом у 42% компаний есть проблемы с наймом экспертов в этой области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что крупнейший покупатель российской нефти в Индии Reliance Industries не ожидает поставок российской сырой нефти в январе.

Известно, что РФ потратила на полномасштабную войну против Украины около $550 млрд.

