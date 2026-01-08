РУС
Новости Состояние российской экономики
1 175 16

Нефтяная выручка РФ сократилась на 35%, каждую неделю Россия теряет $500 млн, - СВР

РФ теряет доходы от экспорта нефти: что известно?

Еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на $500 млн из-за введенных санкций.

Об этом сообщила Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, выручка российских нефтяных компаний продолжает стремительно сокращаться из-за падения цен на сорт Urals, который продается со скидками почти 50% к котировкам марки Brent.

"По итогам недели, завершившейся 4 января, средний 4-недельный объем экспортных доходов России от нефти упал на $959 млн в неделю, что стало минимумом за все время полномасштабной войны против Украины.

По сравнению с началом октября нефтяная выручка РФ сократилась на 35%, или примерно до $500 млн в неделю, а если сравнивать с началом декабря – на 15%, или почти $200 млн еженедельно", – рассказали в СВР.

Читайте также: Промышленность России перешла в фазу структурной стагнации, ‒ разведка

Кадры

По данным Службы внешней разведки, 29% российских компаний не имеют собственного штата специалистов по информационной безопасности. При этом у 42% компаний есть проблемы с наймом экспертов в этой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции сорвали планы РФ сделать Северный морской путь полноценной транспортной артерией, - СВРУ

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что крупнейший покупатель российской нефти в Индии Reliance Industries не ожидает поставок российской сырой нефти в январе.
  • Известно, что РФ потратила на полномасштабную войну против Украины около $550 млрд.

Читайте: США сомневаются в экономической привлекательности России даже после завершения войны в Украине, - WSJ

Автор: 

нефть (2115) россия (98620) СВР (210) экономика (3937)
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
08.01.2026 11:50 Ответить
+3
+3
Комментировать
Сортировать:
нічо, нічо, ***** з 01 січня підняв податки на *****стані та зарядив кацапам:

показать весь комментарий
08.01.2026 11:40 Ответить
А через "дружбу " рашка скільки заробляє?
показать весь комментарий
08.01.2026 11:41 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 11:41 Ответить
Пусть в сраку себе флаг засунет! На такой флешмоб больше москвичей откликнется!
показать весь комментарий
08.01.2026 11:43 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 11:44 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 12:10 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 11:50 Ответить
Ну да! Заплати коммуналку, купи таблеток и "силоса" себе что бы покушать и тебя не будет волновать курс валют, денег все равно не останется ( это я про пенсов). Молодым сложнее, особенно у кого дети!
показать весь комментарий
08.01.2026 11:55 Ответить
иди в окно выйди раз тебе так погано,хробачидло
показать весь комментарий
08.01.2026 12:22 Ответить
Наслаждайся! Раз тебе прекрасно, бабочка!
показать весь комментарий
08.01.2026 12:28 Ответить
В наступному році буде повний крах російської економіки. Це в 2027, якщо що.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:44 Ответить
шо, опять . А если без шуток то быдло вернется в 90-ые такими темпами. Стоят ли тогр амбиции плешивого шизофреника вопрос риторический на который нужно ответить каждому ру скаму
показать весь комментарий
08.01.2026 12:12 Ответить
всі ж знають, швидкість світла, все таке?
багато зірок котрі ми бачимо, вже не існують.
так от!
згідно теорії піздоболів сзр, кацапії вже давно не існує.
просто, світло до нас ще не долетіло.....

2-3 місяці.
ракет, на два три залпи.
кофа в ялті.....
показать весь комментарий
08.01.2026 11:55 Ответить
путін всех пірііграл, но ево надулі
показать весь комментарий
08.01.2026 12:13 Ответить
Фінська аналітична платформа https://www.russiafossiltracker.com/ показує щоденний інком ~500млнEUR по gas/oil etc і тим часом шведска SIPRI https://www.sipri.org порахувала що щоденні війскові витрати московії ~375-408млн$ або 7.2%ввп/

Шось якось не сходятся цифри
показать весь комментарий
08.01.2026 12:19 Ответить
 
 