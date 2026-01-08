Нефтяная выручка РФ сократилась на 35%, каждую неделю Россия теряет $500 млн, - СВР
Еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на $500 млн из-за введенных санкций.
Об этом сообщила Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, выручка российских нефтяных компаний продолжает стремительно сокращаться из-за падения цен на сорт Urals, который продается со скидками почти 50% к котировкам марки Brent.
"По итогам недели, завершившейся 4 января, средний 4-недельный объем экспортных доходов России от нефти упал на $959 млн в неделю, что стало минимумом за все время полномасштабной войны против Украины.
По сравнению с началом октября нефтяная выручка РФ сократилась на 35%, или примерно до $500 млн в неделю, а если сравнивать с началом декабря – на 15%, или почти $200 млн еженедельно", – рассказали в СВР.
Кадры
По данным Службы внешней разведки, 29% российских компаний не имеют собственного штата специалистов по информационной безопасности. При этом у 42% компаний есть проблемы с наймом экспертов в этой области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что крупнейший покупатель российской нефти в Индии Reliance Industries не ожидает поставок российской сырой нефти в январе.
- Известно, что РФ потратила на полномасштабную войну против Украины около $550 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
багато зірок котрі ми бачимо, вже не існують.
так от!
згідно теорії піздоболів сзр, кацапії вже давно не існує.
просто, світло до нас ще не долетіло.....
2-3 місяці.
ракет, на два три залпи.
кофа в ялті.....
Шось якось не сходятся цифри