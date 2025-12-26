США сомневаются в экономической привлекательности России даже после завершения войны в Украине, - WSJ

Несмотря на оптимизм посланцев президента США Дональда Трампа относительно возможных бизнес-перспектив в России после завершения войны в Украине.

Как отмечает издание, спецпосланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер рассматривают Россию как страну с большими природными ресурсами и потенциальными возможностями для американского бизнеса. По словам людей, знакомых с их мышлением, возвращение РФ в мировую экономику могло бы принести прибыль инвесторам и способствовать стабилизации отношений с Украиной и Европой.

Впрочем, многие американские финансисты и аналитики относятся к таким ожиданиям скептически. Они отмечают, что даже в случае снятия санкций Россия останется страной с высокими политическими и правовыми рисками, где отсутствует верховенство права, а власть может пересматривать условия соглашений и конфисковывать активы.

Аналитик по геополитическим рискам Чарльз Гекер, который более 40 лет работал в СССР и России, отметил, что экономика РФ не является "Эльдорадо", а потенциальная награда для инвесторов значительно меньше, чем может показаться. По его словам, даже возможное урегулирование войны в Украине не прекратит циклы враждебности России к Западу.

Экономисты также обращают внимание на структурные проблемы российской экономики - слабые перспективы долгосрочного роста, сокращение населения, истощение легкодоступных запасов нефти и зависимость от энергетического сектора. По оценкам, объем экономики РФ сопоставим с экономикой Италии и составляет около 2,5 триллиона долларов.

Бывшая чиновница Центробанка РФ Александра Прокопенко заявила, что разговоры о массовом возвращении иностранных компаний в Россию преувеличены. По ее словам, страна остается непривлекательной для долгосрочных инвестиций, а в случае снятия санкций в РФ могут вернуться разве что экспортеры, не требующие значительных вложений.

В то же время инвесторы напоминают о рисках повторного введения санкций, а также личных опасностях для бизнеса в России. В частности, бывший руководитель Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был заключен в РФ после корпоративного конфликта, отметил, что не ожидает масштабных многолетних инвестиций даже в случае формального потепления отношений.

WSJ также напоминает, что с начала полномасштабной войны Кремль усилил контроль над экономикой, конфисковав активы иностранных и российских инвесторов на десятки миллиардов долларов и передавая их бизнесменам, лояльным к власти.