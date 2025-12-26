РУС
Новости Состояние российской экономики
США сомневаются в экономической привлекательности России даже после завершения войны в Украине, - WSJ

Несмотря на оптимизм посланцев президента США Дональда Трампа относительно возможных бизнес-перспектив в России после завершения войны в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, спецпосланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер рассматривают Россию как страну с большими природными ресурсами и потенциальными возможностями для американского бизнеса. По словам людей, знакомых с их мышлением, возвращение РФ в мировую экономику могло бы принести прибыль инвесторам и способствовать стабилизации отношений с Украиной и Европой.

Впрочем, многие американские финансисты и аналитики относятся к таким ожиданиям скептически. Они отмечают, что даже в случае снятия санкций Россия останется страной с высокими политическими и правовыми рисками, где отсутствует верховенство права, а власть может пересматривать условия соглашений и конфисковывать активы.

Аналитик по геополитическим рискам Чарльз Гекер, который более 40 лет работал в СССР и России, отметил, что экономика РФ не является "Эльдорадо", а потенциальная награда для инвесторов значительно меньше, чем может показаться. По его словам, даже возможное урегулирование войны в Украине не прекратит циклы враждебности России к Западу.

Экономисты также обращают внимание на структурные проблемы российской экономики - слабые перспективы долгосрочного роста, сокращение населения, истощение легкодоступных запасов нефти и зависимость от энергетического сектора. По оценкам, объем экономики РФ сопоставим с экономикой Италии и составляет около 2,5 триллиона долларов.

Бывшая чиновница Центробанка РФ Александра Прокопенко заявила, что разговоры о массовом возвращении иностранных компаний в Россию преувеличены. По ее словам, страна остается непривлекательной для долгосрочных инвестиций, а в случае снятия санкций в РФ могут вернуться разве что экспортеры, не требующие значительных вложений.

В то же время инвесторы напоминают о рисках повторного введения санкций, а также личных опасностях для бизнеса в России. В частности, бывший руководитель Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был заключен в РФ после корпоративного конфликта, отметил, что не ожидает масштабных многолетних инвестиций даже в случае формального потепления отношений.

WSJ также напоминает, что с начала полномасштабной войны Кремль усилил контроль над экономикой, конфисковав активы иностранных и российских инвесторов на десятки миллиардов долларов и передавая их бизнесменам, лояльным к власти.

Так завжди у війнах - одні гинуть і страждають, а всесвітні лихварі рахують де заробити шага золотого ..
26.12.2025 12:36 Ответить
та всмысле? Трампушка уже готовится видеокарты на АЭС завозить чтоб трампокоины майнить
26.12.2025 12:37 Ответить
Китай вже на рашку лапки поклав - США вже на другому плані
26.12.2025 12:38 Ответить
Давно казали. ця війна потужну вигоду дає Кнр. При будь якому розкладі Сибір впаде їм до ніг, просто як труп що пливе по течії вниз... Навіть якщо цапи розгатять градами Балтику чи Польщу , камуніздичний режим буде в плюсі..
26.12.2025 12:50 Ответить
Який сенс інвестувати в бензоколонку в якій закінчився бензин ..
26.12.2025 12:45 Ответить
Чхати на аналітиків - в головах Трампа і Ко вже сформований образ вєлікой і прєкрасной россіі.
Поки аналітики возяться з цифрами, руся заходить через психологію.
26.12.2025 12:46 Ответить
ТА ТИ ШО!!!!!! Я думаю освіта в США НУ ДУЖЕ переоцінена - якась країна кретинів
26.12.2025 13:01 Ответить
26.12.2025 13:05 Ответить
Какая экономика. Теперь Украина и рашка поле битвы дураков.
26.12.2025 13:54 Ответить
 
 