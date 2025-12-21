РУС
Поставки золота из РФ в КНР побили исторический рекорд

Российское золото массово уходит в Китай на фоне санкций

Россия резко увеличила поставки золота в Китай в конце 2025 года, установив исторический рекорд в двусторонней торговле драгоценными металлами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных китайской таможни.

В ноябре 2025 года РФ поставила в Китай золотые слитки на сумму 961 млн долларов США, или 818,6 млн евро. Это самый большой месячный показатель за всю историю торговых отношений между двумя странами. В октябре объем экспорта также был близок к рекордному и составил 930 млн долларов.

Рекордные поставки золота из РФ в Китай

Всего за 11 месяцев 2025 года Китай импортировал российского золота на 1,9 млрд долларов, или около 1,6 млрд евро. Для сравнения, в октябре и ноябре 2024 года поставки золота из России в КНР вообще не осуществлялись. Максимальный показатель за весь 2024 год тогда составлял лишь 223 млн долларов.

Аналитики отмечают, что такая динамика свидетельствует о резком изменении финансовых потоков между Москвой и Пекином на фоне геополитической напряженности и санкционного давления на РФ.

Китай и скрытые объемы закупок золота

В середине ноября британская газета The Financial Times сообщила, что эксперты сомневаются в официальных данных Народного банка Китая об объемах закупок золота. По оценкам аналитиков французского финансового конгломерата Société Générale, в 2025 году Китай мог приобрести около 250 тонн золота.

Это более трети от общего спроса центральных банков мира и более чем в десять раз превышает официальные показатели Пекина. Согласно им, в январе-сентябре 2025 года Китай купил только 23,95 тонны драгоценного металла.

Эксперты объясняют такую активность стремлением Китая сократить зависимость от доллара США и диверсифицировать международные резервы.

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Китай входит в перечень стран, которые потенциально могли бы повлиять на Россию с целью прекращения войны против Украины, если это не удастся Соединенным Штатам. Мог бы, но не хочет, - добавил Зеленский во время общения с журналистами 20 декабря. 

золото (228) Китай (3288) россия (98461) экономика (3931)
+9
Значить московському режиму вже не весело раз вже золотом платять китайозам за підтримку штанів. От хто підтримує війну московського режиму. Зате як китайози верещать що вони за мир. А Тромб підтримує )(уйла політично.
21.12.2025 19:19 Ответить
+7
бабло в хЙла потихеньку закінчується...
21.12.2025 19:18 Ответить
+4
золото завжди переміщалося з колоній в метрополію
21.12.2025 19:13 Ответить
невже золоті унітази як у міндіча вирішили виробляти?
21.12.2025 19:12 Ответить
золото завжди переміщалося з колоній в метрополію
21.12.2025 19:13 Ответить
Дані китайської митниці...
Дуже достеменне і варте довіри джерело.
21.12.2025 19:14 Ответить
бабло в хЙла потихеньку закінчується...
21.12.2025 19:18 Ответить
Значить московському режиму вже не весело раз вже золотом платять китайозам за підтримку штанів. От хто підтримує війну московського режиму. Зате як китайози верещать що вони за мир. А Тромб підтримує )(уйла політично.
21.12.2025 19:19 Ответить
Деякі кажуть, що Китай допомагає рф. Ні. Він продає комплектуючі і Україні і рф.
21.12.2025 19:20 Ответить
Одне діло продавати для оборони від агресора, а інше продавати агресору для захоплення чужих територій.
21.12.2025 19:44 Ответить
Продовжується скорочення Китаєм своїх портфелів казначейських облігацій США.

Останні дані американського Казначейства показують, що у вересні обсяг китайських портфелів впав до 700,5 мільярдів доларів, що стало п'ятим скороченням цього року і наблизило його до найнижчого рівня з 2008 року.
У той же період Народний банк Китаю збільшував свої золоті резерви 11 місяців поспіль, що чітко продемонструвало його намір замінити доларові активи золотом.
21.12.2025 19:21 Ответить
В конце 80х/начало 90х совок тоже массово вывозил из страны золото и валюту
21.12.2025 19:23 Ответить
Прийшов час путіну випасти з вікна?
21.12.2025 19:32 Ответить
это дает свои плоды сейчас, когда партийное золото начало разваливать устои мировой демократии, ведь даже таким нищебродам как путлеровские подсвинки орбан-фицо и еже с ними надо периодически что-то всовывать в хлебало-жевальник.
21.12.2025 19:37 Ответить

21.12.2025 19:46 Ответить
Россия снова присягнула на верность Орде. История возвращается в средневековье.
21.12.2025 19:49 Ответить
********* вассалы Орды. Как в 13-16 веках.
21.12.2025 19:50 Ответить
Ага... Знову "золото партії"... Готуються до втечі...
21.12.2025 19:59 Ответить
Біла людина все бачить і контролює. Це тягар білої людини.
21.12.2025 20:01 Ответить
Золото -валютні резерви....гарно...Незабаром будуть вивозити раритети з Ермітажу...
21.12.2025 20:16 Ответить
Какие резервы. В прошлом году добыли золота на 46 миллиардов долларов. Почти все скупает сама рашка.
21.12.2025 20:41 Ответить
Я уверен что Китай не просто помогает рашке и активно с ней кооперируется в совершенствовании дронов и ракет.
21.12.2025 20:20 Ответить
 
 