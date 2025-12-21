Россия резко увеличила поставки золота в Китай в конце 2025 года, установив исторический рекорд в двусторонней торговле драгоценными металлами.

об этом говорится в данных китайской таможни.

В ноябре 2025 года РФ поставила в Китай золотые слитки на сумму 961 млн долларов США, или 818,6 млн евро. Это самый большой месячный показатель за всю историю торговых отношений между двумя странами. В октябре объем экспорта также был близок к рекордному и составил 930 млн долларов.

Рекордные поставки золота из РФ в Китай

Всего за 11 месяцев 2025 года Китай импортировал российского золота на 1,9 млрд долларов, или около 1,6 млрд евро. Для сравнения, в октябре и ноябре 2024 года поставки золота из России в КНР вообще не осуществлялись. Максимальный показатель за весь 2024 год тогда составлял лишь 223 млн долларов.

Аналитики отмечают, что такая динамика свидетельствует о резком изменении финансовых потоков между Москвой и Пекином на фоне геополитической напряженности и санкционного давления на РФ.

Китай и скрытые объемы закупок золота

В середине ноября британская газета The Financial Times сообщила, что эксперты сомневаются в официальных данных Народного банка Китая об объемах закупок золота. По оценкам аналитиков французского финансового конгломерата Société Générale, в 2025 году Китай мог приобрести около 250 тонн золота.

Это более трети от общего спроса центральных банков мира и более чем в десять раз превышает официальные показатели Пекина. Согласно им, в январе-сентябре 2025 года Китай купил только 23,95 тонны драгоценного металла.

Эксперты объясняют такую активность стремлением Китая сократить зависимость от доллара США и диверсифицировать международные резервы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Китай входит в перечень стран, которые потенциально могли бы повлиять на Россию с целью прекращения войны против Украины, если это не удастся Соединенным Штатам. Мог бы, но не хочет, - добавил Зеленский во время общения с журналистами 20 декабря.

