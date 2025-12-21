Поставки золота з РФ до КНР побили історичний рекорд

Росія різко наростила постачання золота до Китаю наприкінці 2025 року, встановивши історичний рекорд у двосторонній торгівлі дорогоцінними металами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних китайської митниці.

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У листопаді 2025 року РФ поставила до Китаю золоті зливки на суму 961 млн доларів США, або 818,6 млн євро. Це найбільший місячний показник за всю історію торговельних відносин між двома країнами. У жовтні обсяг експорту також був близьким до рекордного і становив 930 млн доларів.

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Рекордні поставки золота з РФ до Китаю

Загалом за 11 місяців 2025 року Китай імпортував російського золота на 1,9 млрд доларів, або близько 1,6 млрд євро. Для порівняння, у жовтні та листопаді 2024 року поставки золота з Росії до КНР взагалі не здійснювалися. Максимальний показник за весь 2024 рік тоді становив лише 223 млн доларів.

Аналітики зазначають, що така динаміка свідчить про різку зміну фінансових потоків між Москвою та Пекіном на тлі геополітичної напруги та санкційного тиску на РФ.

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Китай і приховані обсяги закупівель золота

У середині листопада британська газета The Financial Times повідомила, що експерти сумніваються в офіційних даних Народного банку Китаю щодо обсягів закупівель золота. За оцінками аналітиків французького фінансового конгломерату Société Générale, у 2025 році Китай міг придбати близько 250 тонн золота.

Це понад третина від загального попиту центральних банків світу та більш ніж у десять разів перевищує офіційні показники Пекіна. Згідно з ними, у січні–вересні 2025 року Китай купив лише 23,95 тонни дорогоцінного металу.

Експерти пояснюють таку активність прагненням Китаю скорочувати залежність від долара США та диверсифікувати міжнародні резерви.

Напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що Китай входить до переліку країн, які потенційно могли б вплинути на Росію з метою припинення війни проти України, якщо це не вдасться Сполученим Штатам. Міг би, але не хоче, - додав Зеленський під час спілкування із журналістами 20 грудня.

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