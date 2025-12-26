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Новини Стан російської економіки
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США сумніваються в економічній привабливості Росії навіть після завершення війни в Україні, - WSJ

росія,сша

Попри оптимізм посланців президента США Дональда Трампа щодо можливих бізнес-перспектив у Росії після завершення війни в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначає видання, спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер розглядають Росію як країну з великими природними ресурсами та потенційними можливостями для американського бізнесу. За словами людей, знайомих з їхнім мисленням, повернення РФ до світової економіки могло б принести прибутки інвесторам і сприяти стабілізації відносин із Україною та Європою.

Втім, багато американських фінансистів та аналітиків ставляться до таких очікувань скептично. Вони наголошують, що навіть у разі зняття санкцій Росія залишатиметься країною з високими політичними та правовими ризиками, де відсутнє верховенство права, а влада може переглядати умови угод і конфісковувати активи.

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Аналітик з геополітичних ризиків Чарльз Гекер, який понад 40 років працював у СРСР і Росії, зазначив, що економіка РФ не є "Ельдорадо", а потенційна винагорода для інвесторів значно менша, ніж може здаватися. За його словами, навіть можливе врегулювання війни в Україні не припинить циклів ворожості Росії до Заходу.

Економісти також звертають увагу на структурні проблеми російської економіки - слабкі перспективи довгострокового зростання, скорочення населення, виснаження легкодоступних запасів нафти та залежність від енергетичного сектору. За оцінками, обсяг економіки РФ співставний з економікою Італії й становить близько 2,5 трильйона доларів.

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Колишня чиновниця Центробанку РФ Олександра Прокопенко заявила, що розмови про масове повернення іноземних компаній до Росії є перебільшеними. За її словами, країна залишається непривабливою для довгострокових інвестицій, а в разі зняття санкцій до РФ можуть повернутися хіба що експортери, які не потребують значних вкладень.

Водночас інвестори нагадують про ризики повторного запровадження санкцій, а також особисті небезпеки для бізнесу в Росії. Зокрема, колишній керівник Baring Vostok Майкл Калві, який раніше був ув’язнений у РФ після корпоративного конфлікту, зазначив, що не очікує масштабних багаторічних інвестицій навіть у разі формального потепління відносин.

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WSJ також нагадує, що з початку повномасштабної війни Кремль посилив контроль над економікою, конфіскувавши активи іноземних та російських інвесторів на десятки мільярдів доларів і передаючи їх бізнесменам, лояльним до влади.

Автор: 

США (26917) економіка (1094) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+9
Так завжди у війнах - одні гинуть і страждають, а всесвітні лихварі рахують де заробити шага золотого ..
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26.12.2025 12:36 Відповісти
+7
Який сенс інвестувати в бензоколонку в якій закінчився бензин ..
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26.12.2025 12:45 Відповісти
+5
Давно казали. ця війна потужну вигоду дає Кнр. При будь якому розкладі Сибір впаде їм до ніг, просто як труп що пливе по течії вниз... Навіть якщо цапи розгатять градами Балтику чи Польщу , камуніздичний режим буде в плюсі..
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26.12.2025 12:50 Відповісти

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