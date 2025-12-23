Війна з Україною виснажує економіку РФ: банківська система у кризі, - WP
Попри заяви Трампа про перевагу РФ у війні, економісти зазначають, що Кремль витратив більшість грошових резервів, а проблеми банківської системи зростають.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
Зазначається, що нові санкції проти нафтового сектора Росії посилюють дефіцит готівки та погіршують прогнози. Економісти припускають, що це може призвести до кризи у банківському секторі РФ вже наступного року. При цьому російський диктатор Путін продовжує дотримуватися жорсткої позиції в переговорах про припинення війни
Запроваджені США санкції проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл" посилюють тиск на бюджет і енергетичний сектор.
"Нафтова промисловість занурюється в кризу, і останні санкції прискорять цей процес", – сказав Крейг Кеннеді, колишній віцеголова Bank of America Merrill Lynch, який зараз працює в Гарвардському центрі
Економіка на межі рецесії
За даними Reuters, доходи Росії від нафти та газу у грудні впадуть на 49% порівняно з попереднім роком. Це значно поглибить дефіцит бюджету, навіть попри рекордне зростання військових витрат — до $149 млрд за перші три квартали цього року.
Ще до того, як нові санкції почали істотно впливати на доходи підприємств і бюджету, російська економіка вже рухалася до рецесії.
Для стабілізації фінансової системи Центральний банк Росії підняв процентні ставки до рекордного рівня - понад 20%.
"Російська економіка користувалася багатьма позитивними факторами, такими як високі світові ціни на сировину та бум, спричинений витратами. Більшість цих факторів зникли, і саме тому Росія зараз перебуває в найгіршій ситуації з початку війни", - сказав економіст Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клуге.
Економісти стверджують, що значне розширення корпоративного кредитування в Росії протягом перших трьох років великої війни в поєднанні з тривалим періодом високих процентних ставок створило глибокі проблеми в банківській системі.
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