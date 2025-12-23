Війна з Україною виснажує економіку РФ: банківська система у кризі, - WP

Попри заяви Трампа про перевагу РФ у війні, економісти зазначають, що Кремль витратив більшість грошових резервів, а проблеми банківської системи зростають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

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Зазначається, що нові санкції проти нафтового сектора Росії посилюють дефіцит готівки та погіршують прогнози. Економісти припускають, що це може призвести до кризи у банківському секторі РФ вже наступного року. При цьому російський диктатор Путін продовжує дотримуватися жорсткої позиції в переговорах про припинення війни

Запроваджені США санкції проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл" посилюють тиск на бюджет і енергетичний сектор.

"Нафтова промисловість занурюється в кризу, і останні санкції прискорять цей процес", – сказав Крейг Кеннеді, колишній віцеголова Bank of America Merrill Lynch, який зараз працює в Гарвардському центрі

Економіка на межі рецесії

За даними Reuters, доходи Росії від нафти та газу у грудні впадуть на 49% порівняно з попереднім роком. Це значно поглибить дефіцит бюджету, навіть попри рекордне зростання військових витрат — до $149 млрд за перші три квартали цього року.

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Ще до того, як нові санкції почали істотно впливати на доходи підприємств і бюджету, російська економіка вже рухалася до рецесії.

Для стабілізації фінансової системи Центральний банк Росії підняв процентні ставки до рекордного рівня - понад 20%.

"Російська економіка користувалася багатьма позитивними факторами, такими як високі світові ціни на сировину та бум, спричинений витратами. Більшість цих факторів зникли, і саме тому Росія зараз перебуває в найгіршій ситуації з початку війни", - сказав економіст Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клуге.

Економісти стверджують, що значне розширення корпоративного кредитування в Росії протягом перших трьох років великої війни в поєднанні з тривалим періодом високих процентних ставок створило глибокі проблеми в банківській системі.

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