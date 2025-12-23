Война с Украиной истощает экономику РФ: банковская система в кризисе, - WP
Несмотря на заявления Трампа о преимуществе РФ в войне, экономисты отмечают, что Кремль потратил большую часть денежных резервов, а проблемы банковской системы растут.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что новые санкции против нефтяного сектора России усиливают дефицит наличности и ухудшают прогнозы. Экономисты предполагают, что это может привести к кризису в банковском секторе РФ уже в следующем году. При этом российский диктатор Путин продолжает придерживаться жесткой позиции в переговорах о прекращении войны
Введенные США санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" усиливают давление на бюджет и энергетический сектор.
"Нефтяная промышленность погружается в кризис, и последние санкции ускорят этот процесс", – сказал Крейг Кеннеди, бывший вице-председатель Bank of America Merrill Lynch, который сейчас работает в Гарвардском центре
Экономика на грани рецессии
По данным Reuters, доходы России от нефти и газа в декабре упадут на 49% по сравнению с предыдущим годом. Это значительно углубит дефицит бюджета, даже несмотря на рекордный рост военных расходов — до $149 млрд за первые три квартала этого года.
Еще до того, как новые санкции начали существенно влиять на доходы предприятий и бюджета, российская экономика уже двигалась к рецессии.
Для стабилизации финансовой системы Центральный банк России поднял процентные ставки до рекордного уровня — более 20%.
"Российская экономика пользовалась многими положительными факторами, такими как высокие мировые цены на сырье и бум, вызванный расходами. Большинство этих факторов исчезли, и именно поэтому Россия сейчас находится в худшей ситуации с начала войны", - сказал экономист Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге.
Экономисты утверждают, что значительное расширение корпоративного кредитования в России в течение первых трех лет большой войны в сочетании с длительным периодом высоких процентных ставок создало глубокие проблемы в банковской системе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже п'ятий день без відключень.
Гамнабот черговий по ольгіно
Він це тут регулярно публікує. Робота така.
які ***** менші втрати???? війна ще навіть не починалась. у нас взагаліто воєнний стан.
У 2025 р. в Львові помітили новий McLaren 750S ****** - наступник легендарного 720S.
Двигун: V8 twin-turbo, 750 к.с.
Розгін: 0-100 км/год за 2,8 с
Максимальна швидкість: 332 км/год
Aston Martin Valiant - найдорожчий суперкар в Україні
Ексклюзивний Aston Martin Valiant вартістю $2,7 млн став найдорожчим автомобілем, що з'явився в Україні у 2025 році. Трекове купе випущене лімітованою серією у 38 екземплярів і створене спеціально для чемпіона Формули-1 Фернандо Алонсо.
Двигун: V12 twin-turbo, 745 к.с.
Розгін: 0-100 км/год за 3,2 с
Максимальна швидкість: 320+ км/год
У Житомирі з'явився унікальний позашляховий суперкар Lamborghini Huracan Sterrato з кліренсом 170 мм і V10 на 610 к.с. Усього виготовлено 1499 таких авто.
***** сказало, ***** брехати не буде.