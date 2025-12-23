РУС
Война с Украиной истощает экономику РФ: банковская система в кризисе, - WP

Кремль готовит диверсии

Несмотря на заявления Трампа о преимуществе РФ в войне, экономисты отмечают, что Кремль потратил большую часть денежных резервов, а проблемы банковской системы растут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что новые санкции против нефтяного сектора России усиливают дефицит наличности и ухудшают прогнозы. Экономисты предполагают, что это может привести к кризису в банковском секторе РФ уже в следующем году. При этом российский диктатор Путин продолжает придерживаться жесткой позиции в переговорах о прекращении войны

Введенные США санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" усиливают давление на бюджет и энергетический сектор.

"Нефтяная промышленность погружается в кризис, и последние санкции ускорят этот процесс", – сказал Крейг Кеннеди, бывший вице-председатель Bank of America Merrill Lynch, который сейчас работает в Гарвардском центре

Экономика на грани рецессии

По данным Reuters, доходы России от нефти и газа в декабре упадут на 49% по сравнению с предыдущим годом. Это значительно углубит дефицит бюджета, даже несмотря на рекордный рост военных расходов — до $149 млрд за первые три квартала этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России за полгода может закрыться треть малого бизнеса

Еще до того, как новые санкции начали существенно влиять на доходы предприятий и бюджета, российская экономика уже двигалась к рецессии.

Для стабилизации финансовой системы Центральный банк России поднял процентные ставки до рекордного уровня — более 20%.

"Российская экономика пользовалась многими положительными факторами, такими как высокие мировые цены на сырье и бум, вызванный расходами. Большинство этих факторов исчезли, и именно поэтому Россия сейчас находится в худшей ситуации с начала войны", - сказал экономист Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге. 

Экономисты утверждают, что значительное расширение корпоративного кредитования в России в течение первых трех лет большой войны в сочетании с длительным периодом высоких процентных ставок создало глубокие проблемы в банковской системе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия тратит на войну против Украины $2,7 миллиарда в неделю, – ЦПД

Автор: 

путин владимир (32584) россия (98490) экономика (3933)
+9
Про 45% населення і більшість промисловості це ти потужно всхрюкнув.
Гамнабот черговий по ольгіно
23.12.2025 10:53 Ответить
+7
Вже друга стаття за ранок як там все погано, Ще десяток статтів до вечора - і перемога буде.
23.12.2025 10:58 Ответить
+5
Та не дасть дуба, навпаки. Санкції ж тільки на користь.
***** сказало, ***** брехати не буде.
23.12.2025 11:00 Ответить
Я зараз зі стаціонарного ПК пишу.
23.12.2025 10:46 Ответить
І я зі стаціонарного. Від акумулятора
23.12.2025 11:43 Ответить
А я - з розетки.
Вже п'ятий день без відключень.
23.12.2025 11:45 Ответить
Для когось, війни нема. Щиро радий за таких
23.12.2025 12:03 Ответить
Але до того - чотири доби взагалі без світла і майже без зв'язку. І дві доби - без води.
23.12.2025 12:04 Ответить
Погана ситуація, але буває і гірше: мій приятель, взагалі без електрики, прожив чотири місяці. ПІд Херсоном.
23.12.2025 12:20 Ответить
А у Миколаєві більше року жили без води.
23.12.2025 12:23 Ответить
Я в курсі. Це жахливо, звичайно. Але гірше за все, якщо ворог знаходиться за десять кілометрів від твого міста
23.12.2025 12:26 Ответить
Це в Одесі?
23.12.2025 14:07 Ответить
Так.
23.12.2025 14:11 Ответить
23.12.2025 10:53 Ответить
Та й про енергетику теж.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:58 Ответить
А ви і далі перебувайте в країні рожевих поні, які какають веселкою...
23.12.2025 11:03 Ответить
Для вас война проиграна, переходите на русский.
23.12.2025 11:04 Ответить
Деня, не дуркуй
23.12.2025 11:46 Ответить
Там по кожному пункту брехня.
23.12.2025 11:07 Ответить
Брехня, повторена мільйон разів, стає правдою.
23.12.2025 11:13 Ответить
в німеччині в 1945 був голод, гіперінфляція і основні промислові міста були зруйновані в НОЛЬ
які ***** менші втрати???? війна ще навіть не починалась. у нас взагаліто воєнний стан.

У 2025 р. в Львові помітили новий McLaren 750S ****** - наступник легендарного 720S.

Двигун: V8 twin-turbo, 750 к.с.

Розгін: 0-100 км/год за 2,8 с

Максимальна швидкість: 332 км/год
Aston Martin Valiant - найдорожчий суперкар в Україні

Ексклюзивний Aston Martin Valiant вартістю $2,7 млн став найдорожчим автомобілем, що з'явився в Україні у 2025 році. Трекове купе випущене лімітованою серією у 38 екземплярів і створене спеціально для чемпіона Формули-1 Фернандо Алонсо.

Двигун: V12 twin-turbo, 745 к.с.

Розгін: 0-100 км/год за 3,2 с

Максимальна швидкість: 320+ км/год

У Житомирі з'явився унікальний позашляховий суперкар Lamborghini Huracan Sterrato з кліренсом 170 мм і V10 на 610 к.с. Усього виготовлено 1499 таких авто.
23.12.2025 11:16 Ответить
Але про сліди досягнення світового люксового автопрому я б все-таки не згадував, бо у воюючій країні це виглядає як лютий *******.
23.12.2025 11:52 Ответить
а що ти зробив, щоб цього не сталось?
23.12.2025 11:18 Ответить
Так санкції тільки на користь, треба, значить, додати.
23.12.2025 10:45 Ответить
Ще 40 пакетів і рашка точно дасть дуба. Головне, не поспішати.
23.12.2025 10:58 Ответить
Та не дасть дуба, навпаки. Санкції ж тільки на користь.
***** сказало, ***** брехати не буде.
23.12.2025 11:00 Ответить
Вже друга стаття за ранок як там все погано, Ще десяток статтів до вечора - і перемога буде.
23.12.2025 10:58 Ответить
Треба ще раз взяти Куп'янськ.
23.12.2025 11:01 Ответить
Тампон поможет спасти экономику московии. Когда на фронте давила Украина, тампон разворачивал самолеты с оружием, чтобы московиты не побежали до москвы. Теперь тампон будет отменять санкции потихоньку, чтобы в свинарнике свинота не перегрызлась, деля последние активы.
23.12.2025 10:59 Ответить
Нічого не змінюється.
23.12.2025 11:03 Ответить
Вже 11 рік виснажує. Скоро виснажить. Чекайте.
23.12.2025 11:26 Ответить
Та які там 11 років, 2-3 роки максимум
23.12.2025 12:39 Ответить
Максимум 2 - 3 місяці...
23.12.2025 14:06 Ответить
 
 