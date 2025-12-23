Несмотря на заявления Трампа о преимуществе РФ в войне, экономисты отмечают, что Кремль потратил большую часть денежных резервов, а проблемы банковской системы растут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что новые санкции против нефтяного сектора России усиливают дефицит наличности и ухудшают прогнозы. Экономисты предполагают, что это может привести к кризису в банковском секторе РФ уже в следующем году. При этом российский диктатор Путин продолжает придерживаться жесткой позиции в переговорах о прекращении войны

Введенные США санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" усиливают давление на бюджет и энергетический сектор.

"Нефтяная промышленность погружается в кризис, и последние санкции ускорят этот процесс", – сказал Крейг Кеннеди, бывший вице-председатель Bank of America Merrill Lynch, который сейчас работает в Гарвардском центре

Экономика на грани рецессии

По данным Reuters, доходы России от нефти и газа в декабре упадут на 49% по сравнению с предыдущим годом. Это значительно углубит дефицит бюджета, даже несмотря на рекордный рост военных расходов — до $149 млрд за первые три квартала этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России за полгода может закрыться треть малого бизнеса

Еще до того, как новые санкции начали существенно влиять на доходы предприятий и бюджета, российская экономика уже двигалась к рецессии.

Для стабилизации финансовой системы Центральный банк России поднял процентные ставки до рекордного уровня — более 20%.

"Российская экономика пользовалась многими положительными факторами, такими как высокие мировые цены на сырье и бум, вызванный расходами. Большинство этих факторов исчезли, и именно поэтому Россия сейчас находится в худшей ситуации с начала войны", - сказал экономист Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге.

Экономисты утверждают, что значительное расширение корпоративного кредитования в России в течение первых трех лет большой войны в сочетании с длительным периодом высоких процентных ставок создало глубокие проблемы в банковской системе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия тратит на войну против Украины $2,7 миллиарда в неделю, – ЦПД