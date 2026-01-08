Нафтовий виторг РФ скоротився на 35%, щотижня Росія втрачає $500 млн, - СЗР
Щотижневі доходи Росії від експорту нафти скоротилися на $500 млн через запроваджені санкції.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, виторг російських нафтових компаній продовжує стрімко скорочуватися за падінням цін на сорт Urals, який продається зі знижками майже 50% до котирувань марки Brent.
"За підсумками тижня, що завершився 4 січня, середній 4-тижневий обсяг експортних доходів росії від нафти впав $959 млн на тиждень, що стало мінімумом за весь час повномасштабної війни проти України.
Порівняно з початком жовтня нафтовий виторг РФ скоротився на 35%, або приблизно до $500 млн на тиждень, а якщо порівнювати з початком грудня – на 15%, або майже $200 млн щотижня", - розповіли у СЗР.
Кадри
За даними Служби зовнішньої розвідки, 29% російських компаній не мають власного штату фахівців з інформаційної безпеки. При цьому у 42% компаній є проблеми з найманням експертів у цій галузі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що найбільший покупець російської нафти в Індії Reliance Industries не очікує поставок російської сирої нафти в січні.
- Відомо, що РФ витратила на повномасштабну війну проти України близько $550 млрд.
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