Нафтовий виторг РФ скоротився на 35%, щотижня Росія втрачає $500 млн, - СЗР

Щотижневі доходи Росії від експорту нафти скоротилися на $500 млн через запроваджені санкції.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, виторг російських нафтових компаній продовжує стрімко скорочуватися за падінням цін на сорт Urals, який продається зі знижками майже 50% до котирувань марки Brent.

"За підсумками тижня, що завершився 4 січня, середній 4-тижневий обсяг експортних доходів росії від нафти впав $959 млн на тиждень, що стало мінімумом за весь час повномасштабної війни проти України.

Порівняно з початком жовтня нафтовий виторг РФ скоротився на 35%, або приблизно до $500 млн на тиждень, а якщо порівнювати з початком грудня – на 15%, або майже $200 млн щотижня", - розповіли у СЗР.

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Кадри

За даними Служби зовнішньої розвідки, 29% російських компаній не мають власного штату фахівців з інформаційної безпеки. При цьому у 42% компаній є проблеми з найманням експертів у цій галузі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що найбільший покупець російської нафти в Індії Reliance Industries не очікує поставок російської сирої нафти в січні.

Відомо, що РФ витратила на повномасштабну війну проти України близько $550 млрд

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