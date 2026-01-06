Санкції зірвали плани РФ зробити Північний морський шлях повноцінною транспортнартерією, - СЗРУ

Плани Росії перетворити Північний морський шлях на ключову транспортну артерію стикаються з критичною інфраструктурною неспроможністю через санкції та відсутність власних днопоглиблювальних потужностей.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

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Лише упродовж найближчих п’яти років порти вздовж Північного морського шляху потребують днопоглиблення обсягом близько 60 млн кубометрів. Подібні роботи необхідні й в інших портах РФ, що значно ускладнює реалізацію заявлених планів.

Раніше Росія системно залучала іноземних підрядників, які мали необхідні флот і технології. Санкційний режим фактично перекрив цей канал, а власні альтернативні потужності Москва так і не створила. Заяви про будівництво земснарядів на адміралтейських верфях у Санкт-Петербурзі залишаються без практичних результатів.

За даними СЗРУ, у 2025 році РФ змогла виконати днопоглиблювальні роботи в усіх портах країни власними силами лише на рівні близько 2,2 млн кубометрів, що є граничним показником і не здатне змінити ситуацію системно.

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Співпраця з КНДР

Теоретично Москва розраховує на участь Китаю у розвитку північної портової інфраструктури. Втім, інтереси Пекіна зосереджені на безперервному транзиті всім маршрутом ПМШ, а не на розвитку окремих російських портів. У найближчі роки це означає, що великі судна проходитимуть маршрут без зупинок.

Навіть у разі залучення КНР до днопоглиблювальних робіт саме Пекін визначатиме, де і в яких портах вони відбуватимуться. У розвідці зазначають, що це означає для РФ втрату контролю над просторовим розвитком, залежність від зовнішнього впливу та розрив між арктичними амбіціями й реальними можливостями.

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Росія в Арктиці

Нагадаємо, РФ на тлі ударів українських безпілотників по енергетичних і військових об'єктах почала посилювати заходи безпеки найбільшого в країні ядерного полігону на архіпелазі Нова Земля в Архангельській області.

Серед її планів - відновлення радянських баз і розгортання далекобійних систем, з цією метою РФ вже тестує підводні платформи й активізує маневри поблизу Аляски.

Чотири сенатори-демократи Сполучених Штатів, Елізабет Воррен, Тім Кейн, Кріс Ван Холлен та Анджела Олсбрукс, заявили, що адміністрація Дональда Трампа неефективно впроваджує санкції проти російського газового термінала "Арктик СПГ-2".

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