Санкції зірвали плани РФ зробити Північний морський шлях повноцінною транспортнартерією, - СЗРУ
Плани Росії перетворити Північний морський шлях на ключову транспортну артерію стикаються з критичною інфраструктурною неспроможністю через санкції та відсутність власних днопоглиблювальних потужностей.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Лише упродовж найближчих п’яти років порти вздовж Північного морського шляху потребують днопоглиблення обсягом близько 60 млн кубометрів. Подібні роботи необхідні й в інших портах РФ, що значно ускладнює реалізацію заявлених планів.
Раніше Росія системно залучала іноземних підрядників, які мали необхідні флот і технології. Санкційний режим фактично перекрив цей канал, а власні альтернативні потужності Москва так і не створила. Заяви про будівництво земснарядів на адміралтейських верфях у Санкт-Петербурзі залишаються без практичних результатів.
За даними СЗРУ, у 2025 році РФ змогла виконати днопоглиблювальні роботи в усіх портах країни власними силами лише на рівні близько 2,2 млн кубометрів, що є граничним показником і не здатне змінити ситуацію системно.
Співпраця з КНДР
Теоретично Москва розраховує на участь Китаю у розвитку північної портової інфраструктури. Втім, інтереси Пекіна зосереджені на безперервному транзиті всім маршрутом ПМШ, а не на розвитку окремих російських портів. У найближчі роки це означає, що великі судна проходитимуть маршрут без зупинок.
Навіть у разі залучення КНР до днопоглиблювальних робіт саме Пекін визначатиме, де і в яких портах вони відбуватимуться. У розвідці зазначають, що це означає для РФ втрату контролю над просторовим розвитком, залежність від зовнішнього впливу та розрив між арктичними амбіціями й реальними можливостями.
Росія в Арктиці
Нагадаємо, РФ на тлі ударів українських безпілотників по енергетичних і військових об'єктах почала посилювати заходи безпеки найбільшого в країні ядерного полігону на архіпелазі Нова Земля в Архангельській області.
Серед її планів - відновлення радянських баз і розгортання далекобійних систем, з цією метою РФ вже тестує підводні платформи й активізує маневри поблизу Аляски.
Чотири сенатори-демократи Сполучених Штатів, Елізабет Воррен, Тім Кейн, Кріс Ван Холлен та Анджела Олсбрукс, заявили, що адміністрація Дональда Трампа неефективно впроваджує санкції проти російського газового термінала "Арктик СПГ-2".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль