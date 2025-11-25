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Новини Санкції США проти Росії
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Сенатори США критикують Трампа за слабке дотримання санкцій проти російського СПГ, - Reuters

Сенатори США критикують Трампа за слабке дотримання санкцій проти "Арктик СПГ-2"

Чотири сенатори-демократи Сполучених Штатів,  Елізабет Воррен, Тім Кейн, Кріс Ван Холлен та Анджела Олсбрукс, заявили, що адміністрація Дональда Трампа неефективно впроваджує санкції проти російського газового термінала "Арктик СПГ-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Сенатори звернули увагу на те, що оператор проєкту, компанія "Новатек" (NVTK.MM), яка частково належить близьким соратникам Володимира Путіна, з серпня продала близько 14 партій скрапленого природного газу (СПГ). Зокрема зазначається,  що продажі здійснювалися з наданням китайським покупцям значних знижок – приблизно 30-40%.

"Це ще один приклад того, як Трамп не чинить тиску на Путіна і не приводить Росію за стіл переговорів",  - зазначили сенатори у своїй заяві.

Вони наголошують, що торгівля СПГ з "Арктик СПГ-2" є джерелом енергетичних доходів вартістю в мільярди для військової машини Путіна. Раніше це джерело було порушене завдяки цілеспрямованим санкціям США, які вперше були введені адміністрацією Джо Байдена наприкінці 2023 року.

Сенатори виступили за обов’язкову перевірку будь-якого запропонованого пом’якшення санкцій, введених проти Росії через її вторгнення в Україну.

На думку законодавців, це необхідно щоб не дозволяти президентові Трампу відмовлятися від критично важливих інструментів тиску на Кремль. Сенатори наголошують, що будь-які рішення щодо санкцій мають проходити ретельний контроль Конгресу, щоб забезпечити збереження стратегічного тиску на Росію.

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Що передувало

  • Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії. За словами, брюссельських дипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до російського "тіньового флоту".
  • Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 12 листопада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії через її війну проти України. Обмеження, зокрема, стосуються танкерів "тіньового флоту".
  • Україна запровадила санкції проти 24 фізичних осіб і 31 юридичної особи з Росії, Китаю та Ірану.
  • Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
  • Також нещодавно Трамп повідомив, що республіканці розпочали розробку нового законопроєкту передбачає запровадження "дуже суворих санкцій" проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес із Росією.

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Автор: 

путін володимир (25464) росія (70347) санкції (13208) Трамп Дональд (8912)
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Краснов по перше тупий, то друге зарозумілий, по третє мажор, а по четверте компромату на нього напевно більше чим на диявола

включаючи

- педофілія
- корупція
- розсекречення держтаємниць
- злиття позицій США і тд
- бісексуалізм

так що діватись йому нікуди
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25.11.2025 11:08 Відповісти
"Рональд Рейган о противостоянии с совками: «Мир обеспечивается силой. Слабость только провоцирует агрессию».

Слова настоящего Президента США, а не манхэттэнского риэтора, боящегося огласки собственного тёмного прошлого."

(оригінальний пост з ФБ - https://www.facebook.com/share/v/1FvMjSfGUH/ )
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25.11.2025 11:08 Відповісти
Ага, а алкоголизм обеспечивает трезвость. А секс обеспечивает девственность.
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25.11.2025 11:22 Відповісти
Пропонуєте "підставляти другу щоку"? Ні, дякуємо.
А проповіді читають в іншому місці.
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25.11.2025 11:31 Відповісти
От за що я вдячний соціальним мережам -- тут всі показують себе такими, якими вони є, без всіляких прикрас.
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25.11.2025 12:46 Відповісти
Що його критикувати? Воно телепень, старе наївне створіння. До нього знайшли підхід кацапи, які повторюють його дурню, що якби він був президентом, а не Байден, то і війни б не було. Не може подумати ідіот, що напала росія, яку він захищає. А Зеленський в цей час займається вигороджуваннямп своєї шобли міндічів-цукерманів.
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25.11.2025 11:08 Відповісти
+100500.
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25.11.2025 11:34 Відповісти
 
 