Сенатори США критикують Трампа за слабке дотримання санкцій проти російського СПГ, - Reuters
Чотири сенатори-демократи Сполучених Штатів, Елізабет Воррен, Тім Кейн, Кріс Ван Холлен та Анджела Олсбрукс, заявили, що адміністрація Дональда Трампа неефективно впроваджує санкції проти російського газового термінала "Арктик СПГ-2".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Сенатори звернули увагу на те, що оператор проєкту, компанія "Новатек" (NVTK.MM), яка частково належить близьким соратникам Володимира Путіна, з серпня продала близько 14 партій скрапленого природного газу (СПГ). Зокрема зазначається, що продажі здійснювалися з наданням китайським покупцям значних знижок – приблизно 30-40%.
"Це ще один приклад того, як Трамп не чинить тиску на Путіна і не приводить Росію за стіл переговорів", - зазначили сенатори у своїй заяві.
Вони наголошують, що торгівля СПГ з "Арктик СПГ-2" є джерелом енергетичних доходів вартістю в мільярди для військової машини Путіна. Раніше це джерело було порушене завдяки цілеспрямованим санкціям США, які вперше були введені адміністрацією Джо Байдена наприкінці 2023 року.
Сенатори виступили за обов’язкову перевірку будь-якого запропонованого пом’якшення санкцій, введених проти Росії через її вторгнення в Україну.
На думку законодавців, це необхідно щоб не дозволяти президентові Трампу відмовлятися від критично важливих інструментів тиску на Кремль. Сенатори наголошують, що будь-які рішення щодо санкцій мають проходити ретельний контроль Конгресу, щоб забезпечити збереження стратегічного тиску на Росію.
Що передувало
- Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії. За словами, брюссельських дипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до російського "тіньового флоту".
- Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 12 листопада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії через її війну проти України. Обмеження, зокрема, стосуються танкерів "тіньового флоту".
- Україна запровадила санкції проти 24 фізичних осіб і 31 юридичної особи з Росії, Китаю та Ірану.
- Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
- Також нещодавно Трамп повідомив, що республіканці розпочали розробку нового законопроєкту передбачає запровадження "дуже суворих санкцій" проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес із Росією.
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так що діватись йому нікуди
Слова настоящего Президента США, а не манхэттэнского риэтора, боящегося огласки собственного тёмного прошлого."
(оригінальний пост з ФБ - https://www.facebook.com/share/v/1FvMjSfGUH/ )
А проповіді читають в іншому місці.