Сенатори США критикують Трампа за слабке дотримання санкцій проти російського СПГ, - Reuters

Чотири сенатори-демократи Сполучених Штатів, Елізабет Воррен, Тім Кейн, Кріс Ван Холлен та Анджела Олсбрукс, заявили, що адміністрація Дональда Трампа неефективно впроваджує санкції проти російського газового термінала "Арктик СПГ-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Сенатори звернули увагу на те, що оператор проєкту, компанія "Новатек" (NVTK.MM), яка частково належить близьким соратникам Володимира Путіна, з серпня продала близько 14 партій скрапленого природного газу (СПГ). Зокрема зазначається, що продажі здійснювалися з наданням китайським покупцям значних знижок – приблизно 30-40%.

"Це ще один приклад того, як Трамп не чинить тиску на Путіна і не приводить Росію за стіл переговорів", - зазначили сенатори у своїй заяві.

Вони наголошують, що торгівля СПГ з "Арктик СПГ-2" є джерелом енергетичних доходів вартістю в мільярди для військової машини Путіна. Раніше це джерело було порушене завдяки цілеспрямованим санкціям США, які вперше були введені адміністрацією Джо Байдена наприкінці 2023 року.

Сенатори виступили за обов’язкову перевірку будь-якого запропонованого пом’якшення санкцій, введених проти Росії через її вторгнення в Україну.

На думку законодавців, це необхідно щоб не дозволяти президентові Трампу відмовлятися від критично важливих інструментів тиску на Кремль. Сенатори наголошують, що будь-які рішення щодо санкцій мають проходити ретельний контроль Конгресу, щоб забезпечити збереження стратегічного тиску на Росію.

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Що передувало

Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії. За словами, брюссельських дипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до російського "тіньового флоту".

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 12 листопада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії через її війну проти України. Обмеження, зокрема, стосуються танкерів "тіньового флоту".

Україна запровадила санкції проти 24 фізичних осіб і 31 юридичної особи з Росії, Китаю та Ірану.

Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Також нещодавно Трамп повідомив, що республіканці розпочали розробку нового законопроєкту передбачає запровадження "дуже суворих санкцій" проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес із Росією.

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