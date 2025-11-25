РУС
Сенаторы США критикуют Трампа за слабое соблюдение санкций против российского СПГ, - Reuters

Сенаторы США критикуют Трампа за слабое соблюдение санкций против "Арктик СПГ-2"

Четыре сенатора-демократа Соединенных Штатов, Элизабет Уоррен, Тим Кейн, Крис Ван Холлен и Анджела Олсбрукс, заявили, что администрация Дональда Трампа неэффективно вводит санкции против российского газового терминала "Арктик СПГ-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Сенаторы обратили внимание на то, что оператор проекта, компания "Новатек" (NVTK.MM), которая частично принадлежит близким соратникам Владимира Путина, с августа продала около 14 партий сжиженного природного газа (СПГ). В частности, отмечается, что продажи осуществлялись с предоставлением китайским покупателям значительных скидок – примерно 30-40%.

"Это еще один пример того, как Трамп не оказывает давления на Путина и не приводит Россию за стол переговоров", - отметили сенаторы в своем заявлении.

Они подчеркивают, что торговля СПГ с "Арктик СПГ-2" является источником энергетических доходов стоимостью в миллиарды для военной машины Путина. Ранее этот источник был нарушен благодаря целенаправленным санкциям США, которые впервые были введены администрацией Джо Байдена в конце 2023 года.

Сенаторы выступили за обязательную проверку любого предлагаемого смягчения санкций, введенных против России из-за ее вторжения в Украину.

По мнению законодателей, это необходимо, чтобы не позволять президенту Трампу отказываться от критически важных инструментов давления на Кремль. Сенаторы подчеркивают, что любые решения по санкциям должны проходить тщательный контроль Конгресса, чтобы обеспечить сохранение стратегического давления на Россию.

Что предшествовало

  • Европейский Союз работает над новым 20-м пакетом санкций против России. По словам брюссельских дипломатов, объектами санкций могут стать российские энергетические компании и суда, принадлежащие российскому "теневому флоту".
  • Министр иностранных дел Канады Анита Ананд 12 ноября объявила о введении дополнительных санкций против России из-за ее войны против Украины. Ограничения, в частности, касаются танкеров "теневого флота".
  • Украина ввела санкции против 24 физических лиц и 31 юридического лица из России, Китая и Ирана.
  • Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
  • Также недавно Трамп сообщил, что республиканцы начали разработку нового законопроекта, предусматривающего введение "очень строгих санкций" против любой страны, которая продолжает вести бизнес с Россией.

Автор: 

путин владимир (32460) россия (98121) санкции (12057) Трамп Дональд (7139)
Краснов по перше тупий, то друге зарозумілий, по третє мажор, а по четверте компромату на нього напевно більше чим на диявола

включаючи

- педофілія
- корупція
- розсекречення держтаємниць
- злиття позицій США і тд
- бісексуалізм

так що діватись йому нікуди
25.11.2025 11:08 Ответить
"Рональд Рейган о противостоянии с совками: «Мир обеспечивается силой. Слабость только провоцирует агрессию».

Слова настоящего Президента США, а не манхэттэнского риэтора, боящегося огласки собственного тёмного прошлого."

(оригінальний пост з ФБ - https://www.facebook.com/share/v/1FvMjSfGUH/ )
25.11.2025 11:08 Ответить
Ага, а алкоголизм обеспечивает трезвость. А секс обеспечивает девственность.
25.11.2025 11:22 Ответить
Пропонуєте "підставляти другу щоку"? Ні, дякуємо.
А проповіді читають в іншому місці.
25.11.2025 11:31 Ответить
Що його критикувати? Воно телепень, старе наївне створіння. До нього знайшли підхід кацапи, які повторюють його дурню, що якби він був президентом, а не Байден, то і війни б не було. Не може подумати ідіот, що напала росія, яку він захищає. А Зеленський в цей час займається вигороджуваннямп своєї шобли міндічів-цукерманів.
25.11.2025 11:08 Ответить
+100500.
25.11.2025 11:34 Ответить
 
 