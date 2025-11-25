Сенаторы США критикуют Трампа за слабое соблюдение санкций против российского СПГ, - Reuters

Четыре сенатора-демократа Соединенных Штатов, Элизабет Уоррен, Тим Кейн, Крис Ван Холлен и Анджела Олсбрукс, заявили, что администрация Дональда Трампа неэффективно вводит санкции против российского газового терминала "Арктик СПГ-2".

Сенаторы обратили внимание на то, что оператор проекта, компания "Новатек" (NVTK.MM), которая частично принадлежит близким соратникам Владимира Путина, с августа продала около 14 партий сжиженного природного газа (СПГ). В частности, отмечается, что продажи осуществлялись с предоставлением китайским покупателям значительных скидок – примерно 30-40%.

"Это еще один пример того, как Трамп не оказывает давления на Путина и не приводит Россию за стол переговоров", - отметили сенаторы в своем заявлении.

Они подчеркивают, что торговля СПГ с "Арктик СПГ-2" является источником энергетических доходов стоимостью в миллиарды для военной машины Путина. Ранее этот источник был нарушен благодаря целенаправленным санкциям США, которые впервые были введены администрацией Джо Байдена в конце 2023 года.

Сенаторы выступили за обязательную проверку любого предлагаемого смягчения санкций, введенных против России из-за ее вторжения в Украину.

По мнению законодателей, это необходимо, чтобы не позволять президенту Трампу отказываться от критически важных инструментов давления на Кремль. Сенаторы подчеркивают, что любые решения по санкциям должны проходить тщательный контроль Конгресса, чтобы обеспечить сохранение стратегического давления на Россию.

Что предшествовало

Европейский Союз работает над новым 20-м пакетом санкций против России. По словам брюссельских дипломатов, объектами санкций могут стать российские энергетические компании и суда, принадлежащие российскому "теневому флоту".

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд 12 ноября объявила о введении дополнительных санкций против России из-за ее войны против Украины. Ограничения, в частности, касаются танкеров "теневого флота".

Украина ввела санкции против 24 физических лиц и 31 юридического лица из России, Китая и Ирана.

Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Также недавно Трамп сообщил, что республиканцы начали разработку нового законопроекта, предусматривающего введение "очень строгих санкций" против любой страны, которая продолжает вести бизнес с Россией.

