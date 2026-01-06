Планы России превратить Северный морской путь в ключевую транспортную артерию сталкиваются с критической инфраструктурной несостоятельностью из-за санкций и отсутствия собственных дноуглубительных мощностей.

Только в течение ближайших пяти лет порты вдоль Северного морского пути нуждаются в дноуглублении объемом около 60 млн кубометров. Подобные работы необходимы и в других портах РФ, что значительно затрудняет реализацию заявленных планов.

Ранее Россия системно привлекала иностранных подрядчиков, которые имели необходимый флот и технологии. Санкционный режим фактически перекрыл этот канал, а собственные альтернативные мощности Москва так и не создала. Заявления о строительстве земснарядов на адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге остаются без практических результатов.

По данным СЗРУ, в 2025 году РФ смогла выполнить дноуглубительные работы во всех портах страны собственными силами только на уровне около 2,2 млн кубометров, что является предельным показателем и не способно изменить ситуацию системно.

Сотрудничество с КНДР

Теоретически Москва рассчитывает на участие Китая в развитии северной портовой инфраструктуры. Впрочем, интересы Пекина сосредоточены на непрерывном транзите по всему маршруту ПМШ, а не на развитии отдельных российских портов. В ближайшие годы это означает, что крупные суда будут проходить маршрут без остановок.

Даже в случае привлечения КНР к дноуглубительным работам именно Пекин будет определять, где и в каких портах они будут происходить. В разведке отмечают, что это означает для РФ потерю контроля над пространственным развитием, зависимость от внешнего влияния и разрыв между арктическими амбициями и реальными возможностями.

Россия в Арктике

Напомним, РФ на фоне ударов украинских беспилотников по энергетическим и военным объектам начала усиливать меры безопасности крупнейшего в стране ядерного полигона на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.

Среди ее планов - восстановление советских баз и развертывание дальнобойных систем, с этой целью РФ уже тестирует подводные платформы и активизирует маневры вблизи Аляски.

Четыре сенатора-демократа Соединенных Штатов, Элизабет Уоррен, Тим Кейн, Крис Ван Холлен и Анджела Олсбрукс, заявили, что администрация Дональда Трампа неэффективно вводит санкции против российского газового терминала "Арктик СПГ-2".

