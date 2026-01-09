Червінський: Єрмак зарахований у штат СЗР. Він тепер офіцер супертаємний. ВIДЕО

Ексрозвідник Роман Червінський заявив, що колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака було зараховано до штату Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтерв'ю журналістці Альоні Нестеренко.

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Червінський підтвердив візит Єрмака до офіс Служби зовнішньої розвідки України 5 грудня та розповів, що після цих відвідин глава Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, тобто нинішній очільник ГУР, викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття, і поставив задачу Єрмака в штат служби зовнішньої розвідки.

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"Єрмак нікуди не збирається тікати. Він керує країною далі. Єрмак пішов на службу. Він сьогодні воює. В службі зовнішньої розвідки. Так. Він зарахувався до штабу. Тобто викликали керівника кадрів, додам до вашої інсайдерської інформації, випили по дві чашки кави Єрмак і Іващенко. І поставили задачу завести Єрмака в штат служби зовнішньої розвідки під певними там даними... Ну, офіцер супертаємний, який виконує супертаємні доручення, тільки не знаю, чиї, можливо, російські", - сказав Червінський.

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