Суддя Білоцерківець - безапеляційно виконав вказівку Єрмака-Зеленського, і продовжив до 14 місяців мій цілодобовий домашній арешт, - Червінський

Суддя Олег Білоцерковець до 14 місяців продовжив цілодобовий домашній арешт ексрозвіднику Роману Червінському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Червінський написав у своєму фейсбуці.

"Сьогодні суддя Білоцерківець - безапеляційно виконав вказівку Єрмака-Зеленського, і продовжив до 14 місяців мій цілодобовий домашній арешт. Нагадаю, що вся справа ґрунтується тільки на показах провокатора від СБУ- Сарієва, який змінив покази через 3,5 роки після попередніх подій і показів, та систематично не зʼявляється на судові засідання", - розповів він.

Також, за його словами, суддя також адміністративний штраф на провокатора за системну неявку, хоча водночас він бере його недостовірні (змінені) покази за основу для продовження арешту.

Згідно кримінально-процесуального кодексу, максимальний термін цілодобового домашнього арешту під час досудового розслідування - 6 місяців. Сьогодні арешт триває вже 13 місяців і продовжили його до 15. При цьому, жодних доказів наявності будь-яких ризиків порушень з мого боку прокуратурою не надано.

"Суддя Білоцерківець є яскравим представником судової гілки влади - який втратив відчуття гідності і справедливості та нищить останні краплі довіри до служителів Феміди, послаблюючи нашу державу перед обличчям загрози існування - вбиваючи мотивацію захисників та втілюючи наративи ворожої пропаганди в життя. Щира подяка всім, хто відвідує суди і залишається небайдужим до майбутнього України", - зазначив Червінський.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

