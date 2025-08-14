РУС
Новости Дела против Червинского
Судья Белоцерковец безапелляционно выполнил указание Ермака-Зеленского и продлил до 14 месяцев мой круглосуточный домашний арест, - Червинский

Червінський

Судья Олег Белоцерковец до 14 месяцев продлил круглосуточный домашний арест экс-разведчику Роману Червинскому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Червинский написал в своем фейсбуке.

"Сегодня судья Белоцерковец безапелляционно выполнил указание Ермака-Зеленского и продлил до 14 месяцев мой круглосуточный домашний арест. Напомню, что все дело основывается только на показаниях провокатора от СБУ- Сариева, который изменил показания через 3,5 года после предыдущих событий и показаний и систематически не появляется на судебные заседания", - рассказал он.

Также, по его словам, судья также наложил административный штраф на провокатора за системную неявку, хотя одновременно он берет его недостоверные (измененные) показания за основу для продления ареста.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, максимальный срок круглосуточного домашнего ареста во время досудебного расследования - 6 месяцев. Сегодня арест длится уже 13 месяцев и продлили его до 15. При этом, никаких доказательств наличия каких-либо рисков нарушений с моей стороны прокуратурой не предоставлено.

"Судья Белоцерковец является ярким представителем судебной ветви власти, который потерял чувство достоинства и справедливости и уничтожает последние капли доверия к служителям Фемиды, ослабляя наше государство перед лицом угрозы существования, убивая мотивацию защитников и воплощая нарративы враждебной пропаганды в жизнь. Искренняя благодарность всем, кто посещает суды и остается неравнодушным к будущему Украины", - отметил Червинский.

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

Топ комментарии
+39
зельоні ********
14.08.2025 00:12 Ответить
+29
справа ґрунтується тільки на показах провокатора від СБУ

Ну так Малюк же ж працює.
ОП дозволяє СБУ займарися здирництвом та рекетом, а СБУ натомість рятує дупи ОП.
14.08.2025 00:16 Ответить
+28
Зеленський і дЄрмак - це зло в Украіні ,
які повинні скласти
своі повноваження і піти геть , допоки є вільна Украіна 😡
14.08.2025 00:15 Ответить
зельоні ********
14.08.2025 00:12 Ответить
прям як ти мусорський ухилянт це робиш... може заміниш пана Червінського ******** перед тим як срати??
14.08.2025 06:39 Ответить
Зеленський і дЄрмак - це зло в Украіні ,
які повинні скласти
своі повноваження і піти геть , допоки є вільна Украіна 😡
14.08.2025 00:15 Ответить
"Геть" - це до найближчої гілляки.
14.08.2025 01:53 Ответить
справа ґрунтується тільки на показах провокатора від СБУ

Ну так Малюк же ж працює.
ОП дозволяє СБУ займарися здирництвом та рекетом, а СБУ натомість рятує дупи ОП.
14.08.2025 00:16 Ответить
Він працює на Єрмака та Зеленського в в темну на Путлера.
показать весь комментарий
14.08.2025 08:05 Ответить
Так, давно минули часи суддів, на кшталт судді Апеляційного суду Києва Юрія Василенка, який у 2002 році порушив кримінальну справу проти Ккчми, на той час Президента України.
Зараз - лише от такі білоцерківці залишились при посадах.
14.08.2025 00:16 Ответить
А потім ця мокриця буде отримувати суддівську пенсію до кінця свого нікчемного життя.
показать весь комментарий
Оманські прихвостні ****** та «портновський судєйський», продовжують наносити шкоду, Національній безпеці України!!!
Червінський, це їм, не міндіч з шурмою або ще якимось з приблуд95!!!
Вішати, за таке треба, ригоАНАЛЬНИХ помічників!
14.08.2025 00:18 Ответить
Як же ж тобі болить за зелених виблRдків.
показать весь комментарий
до тих пір, поки влада не буде стріляна і пижжена, діла не буде...©
14.08.2025 00:31 Ответить
100% 👍...
показать весь комментарий
"У Києві перед будівлею Верховної Ради України активісти встановили камінь, який символізує право громадян на непокору в разі порушення їхніх прав, аналогічний встановленому перед парламентом Ісландії. На камені закріплено табличку з написом: "Якщо влада порушує права людей, повстання - їхнє священне право та обов'язок"". /21.11.2017/
Він ще там?
14.08.2025 08:25 Ответить
14.08.2025 08:26 Ответить
дьошево, Хоботов дьЄрмак !

.
14.08.2025 01:24 Ответить
Твоя скотячість поступається лише кретинізму твоєї методички, валянку.
показать весь комментарий
Як з того вийти? Що робити? Сумно, аж за край ...
показать весь комментарий
пан Полковник знає як із того вийти, бо не одну курву "вийшов".

на місці того суді варто подумати чи варто конфліктувати із висококласними спецами

.
14.08.2025 01:22 Ответить
Це супер спеціаліст,страшно його їм тепер так відпускати.....
показать весь комментарий
Вот он,наш герой:
показать весь комментарий
премію кіреєва з наградними лижами цьому хєрою !

.
14.08.2025 01:40 Ответить
А потім ця гніда отримає державну пенсію в 370 000 гривень на місяць і буде далі глузувати з дурних лохів які його годують...
показать весь комментарий
І жити в Україні він та його виводок не будуть, це гарантовано.
показать весь комментарий
Сімї майже всіх чиновників за кордоном. Це псевдоеліта. Паразити. Вважаю що тих чиновників які вивезли родини за кордон і утримують їх там за рахунок корупції тут потрібно пропускати через фільтраційні табори...
показать весь комментарий
Державні чиновники взагалі не повинні мати нічого за кордоном. Інакше це не наші чиновники, а закордонні. Вони будуть працювати не на користь країни перебування, а виключно на себе та свої родини.
показать весь комментарий
красава....напевно, ще і інвалід передпенсійний......

Зе-кривосуддя на-практиці.....

скоро такі "судді" повипускають кулінічей з шуфричами та богуслаєвими....
а баканоФФа повернуть на посаду.....
показать весь комментарий
Тобто аеродром, по координатах, які здав Червінський, не обстріляли і ніяких втрат не було?
показать весь комментарий
Видно то був таємний аеродром, якого ні на картах немає, ні супутники не бачать. Єдине пояснення яке хоч трохи логічно може прив'язати слово"здав" до тих подій
показать весь комментарий
А чому досі нікого не зацікавив ось цей полігон?
Ета другоє?
14.08.2025 08:30 Ответить
кум першої леді лєнки зеленської вкрав 1 000 000 000 все вірно дев.ять нулів я не помилився це мільярд гривень і цій сволоті дали 120 мільйонів заставу і це падло вже не сидить а повинен вже висіти за свою ..діяльність.. на міністерських посадах --- а чому у суді була така гуманна застава 120 млн чому не 1 мільярд дати йому заставу . а тому що він кум лєнки і фофи
показать весь комментарий
Етодругоє
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Нелох про Конституцію щось ще гундосить , можливо прр свою кошерну
показать весь комментарий
Ворог, щог зовнішній, що внутрішній - продовжує знищувати українських патріотів.
показать весь комментарий
Це було ясно і так , що патріотів України держить у в'язниці Єрмак.
показать весь комментарий
Печерський суд - це портновський злочинний суд. Сьогодні він під керівництвом "патріота" татарова, який "вирізав всіх чеченців" і "спас Київ". у 2022 році. Продовжуйте хавати 73% зелену брехню.
показать весь комментарий
знову "апричники Зеленського"?
показать весь комментарий
Призвища Білоцерківець запам'ятали ?
показать весь комментарий
Це, щоби такі патріоти не заважали буратінці згодовувати Державу пуйлові.
показать весь комментарий
