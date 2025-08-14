Судья Белоцерковец безапелляционно выполнил указание Ермака-Зеленского и продлил до 14 месяцев мой круглосуточный домашний арест, - Червинский

Судья Олег Белоцерковец до 14 месяцев продлил круглосуточный домашний арест экс-разведчику Роману Червинскому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Червинский написал в своем фейсбуке.

"Сегодня судья Белоцерковец безапелляционно выполнил указание Ермака-Зеленского и продлил до 14 месяцев мой круглосуточный домашний арест. Напомню, что все дело основывается только на показаниях провокатора от СБУ- Сариева, который изменил показания через 3,5 года после предыдущих событий и показаний и систематически не появляется на судебные заседания", - рассказал он.

Также, по его словам, судья также наложил административный штраф на провокатора за системную неявку, хотя одновременно он берет его недостоверные (измененные) показания за основу для продления ареста.

Читайте: В Кропивницком состоялся суд по делу экс-разведчика Червинского

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, максимальный срок круглосуточного домашнего ареста во время досудебного расследования - 6 месяцев. Сегодня арест длится уже 13 месяцев и продлили его до 15. При этом, никаких доказательств наличия каких-либо рисков нарушений с моей стороны прокуратурой не предоставлено.

"Судья Белоцерковец является ярким представителем судебной ветви власти, который потерял чувство достоинства и справедливости и уничтожает последние капли доверия к служителям Фемиды, ослабляя наше государство перед лицом угрозы существования, убивая мотивацию защитников и воплощая нарративы враждебной пропаганды в жизнь. Искренняя благодарность всем, кто посещает суды и остается неравнодушным к будущему Украины", - отметил Червинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червинскому продлили меру пресечения по делу удара по аэродрому "Канатово"

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

Также читайте: Суд вернул Червинскому загранпаспорт, - адвокат Глоба