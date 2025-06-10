В Кропивницком состоялся суд по делу экс-разведчика Червинского

В Кропивницком состоялось судебное разбирательство по делу экс-разведчика Романа Червинского. Во время заседания 10 июня допросили одного из 17 пострадавших во время обстрела аэродрома "Канатово".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам прокурора, допрошенный военный был подчиненным Червинского в 2022 году.

"Это непосредственно подчиненный военнослужащий господина Червинского из Сил Специальных операций, который был старшим той группы лиц, которые приехали из Киева. Познакомился с Червинским непосредственно на аэродроме. Конкретных задач, полноценных он не получил. Отметил, что Червинским не было принято каких-либо действий по безопасности личного состава. Считает себя потерпевшим, принимая во внимание полученные ранения", - рассказал прокурор Ярослав Гаврищук.

Червинский считает, что допрошенный военнослужащий к нему относится предвзято.

"Я задавал вопрос как командир потерпевшего. Он эмоционально начал отвечать на вопрос, что он не может получить удостоверение участника боевых действий из-за того, что неправильно были оформлены какие-то документы. На аэродроме это были не боевые действия. Каждый, кто получает ранения даже из гражданских, не участвует в боевых действиях. Это немного другой размер компенсации. Потерпевший ищет какой-то справедливости, и этим манипулируют прокуроры", пояснил Червинский.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 16 июля.

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Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

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