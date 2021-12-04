Несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев", - экс-разведчик Червинский
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Один из руководителей спецоперации по задержанию российских наемников "группы Вагнера" Роман Червинский заявил, что в Офисе Президента существует целая группа людей, которые имели доступ к деталям сделки и боятся ухудшения отношений с Россией.
Свое мнение Червинский выразил в эфире токшоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.
Комментируя развитие операции с "вагнеровцами", Червинский отметил результаты Временной следственной комиссии ВР под руководством Марьяны Безуглой, в результатах которой отсутствуют выводы, кто принял решение перенести спецоперацию по задержанию российских наемников. Также Червинский отметил, что в роли крота может выступать не один человек.
"Мне кажется, что в Офисе Президента царит атмосфера, в которой они считают, что действуют правильно, потому что они боятся поссориться с Россией, то есть это не один "крот", мне кажется, там просто такая группа людей - Татаров, Ермак, Демченко" , – заявил Червинский.
По словам Червинского, у Василия Бурбы, который на тот момент возглавлял ГУР МО Украины, состоялся разговор с заместителем главы Офиса Президента Демченко: "Демченко отвел его в сторону и говорит: Василий, а зачем ты это делал? Ты хотел, чтобы российские танки были в Киеве? То есть они держат в страхе, мне кажется, самого президента, который по своей предыдущей деятельности, наверное, не разбирается в нюансах наших операций. Самолет сел бы по аварийному варианту и доказать какое-то участие разведки, или еще кого-то было бы невозможно".
Напомним, бывший глава ГУР МО Василий Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский. Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", который передает информацию врагу. Кроме этого, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.
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«Я - не Крот!» - заявляет она. «Я - Дюймовочка!»
Верим!..
І ось з цієї тусовки хлопчику з України , який так вдало смішив САМОГО зі сцени Крмеля, ********* довірили керувати своїм п,ятиколоонним ІНТЕРОМ ... Ще й Женю Кісєльова йому приставили... То хто той хлопчик криворіжський? А зара у нього смотрящий пасєтітєль гейклубів ніколи не жонатоий продюсер , папа котрого спецлужбіт Кремля , дипломат київського вузу, у котрому у радянські часи вербували до КДБ не менше ніж МГІМО... А укіношгному бізнесі рашистів Люся крутилася теж... ТО ХТО ВОНИ УСІ?
Надо отработать точечно.
И с гарантией.
почінаючі з бубенця - не бачу нікого хто би міг НЕ злити...
Ладно они держат свой лохторат за дебилов, какими они и являются, но не все же такие!
Ублюдкам служкам и прислужникам кремлядей за все придется ответить.
За развал страны начиная с 2019 года.
Это нужно постараться ВСЕ так уничтожить за неполные 3 года, что в стране даже не закупили угля на зиму!
Это очень, ОЧЕНЬ старались - так можно сделать только специально!
Белінгкет же сказав що зливу не було, але Ахметову і Порошенко ПОТРІБНО щоб БУВ!!!