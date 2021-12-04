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Новости Политика Украины
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ЧВК Вагнера (1281) Офис Президента (1692) Червинский (74)

Несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев", - экс-разведчик Червинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Несколько человек из Офиса Президента могли

Один из руководителей спецоперации по задержанию российских наемников "группы Вагнера" Роман Червинский заявил, что в Офисе Президента существует целая группа людей, которые имели доступ к деталям сделки и боятся ухудшения отношений с Россией.

Свое мнение Червинский выразил в эфире токшоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

Комментируя развитие операции с "вагнеровцами", Червинский отметил результаты Временной следственной комиссии ВР под руководством Марьяны Безуглой, в результатах которой отсутствуют выводы, кто принял решение перенести спецоперацию по задержанию российских наемников. Также Червинский отметил, что в роли крота может выступать не один человек.

"Мне кажется, что в Офисе Президента царит атмосфера, в которой они считают, что действуют правильно, потому что они боятся поссориться с Россией, то есть это не один "крот", мне кажется, там просто такая группа людей - Татаров, Ермак, Демченко" , – заявил Червинский.

Читайте также: Кто-то слил Лукашенко информацию о "вагнеровцах", - экс-разведчик Червинский

По словам Червинского, у Василия Бурбы, который на тот момент возглавлял ГУР МО Украины, состоялся разговор с заместителем главы Офиса Президента Демченко: "Демченко отвел его в сторону и говорит: Василий, а зачем ты это делал? Ты хотел, чтобы российские танки были в Киеве? То есть они держат в страхе, мне кажется, самого президента, который по своей предыдущей деятельности, наверное, не разбирается в нюансах наших операций. Самолет сел бы по аварийному варианту и доказать какое-то участие разведки, или еще кого-то было бы невозможно".

Напомним, бывший глава ГУР МО Василий Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский. Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", который передает информацию врагу. Кроме этого, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.
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Топ комментарии
+27
Игорь Стокоз: "Насамкінець два офіцери-розвідники подякували аудиторії і сказали таке: ну якщо вже нам не дали витягнути вагнерівців, ми докладемо всіх зусиль, щоб виявити зрадника, чи зрадників. Зеленському і Єрмаку от чесно не заздрю. Дарма вони професіоналів зачепили".
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04.12.2021 20:39
+21
Та їх всього троє було.
Зеля, Єрмак і якась тітка.
Як думаєте , хто кротяра ?
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04.12.2021 20:27
+19
Не так страшні кремлівські воші, як гниди з Банкової.
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04.12.2021 20:33
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Беда в том, что Голобородько никогда не станет политиком и государственником...,он просто случайный пассажир в этом деле...
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04.12.2021 21:59 Ответить
Вся страна ищет крота во власти. Под подозрение попадают все и вся. И лишь Юля сохраняет спокойствие.
«Я - не Крот!» - заявляет она. «Я - Дюймовочка!»
Верим!..
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04.12.2021 22:04 Ответить
Вона працюе.
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05.12.2021 01:58 Ответить
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04.12.2021 22:09 Ответить
вважаю, що крайнім Єрмак назначить демченка, як ніяк працював з Порохом, он історія з Кондратюком така ж -завалив операцію з Чаусом, вйобуй.
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04.12.2021 22:14 Ответить
5 декабря 1994 года Кучма сдал ядерное оружие РАБссии...,но кнопочка главного пульта запуска ядерной бонбы была у Ельцина...,Кучма предатель...хором хрюкнем...
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04.12.2021 22:21 Ответить
Да, есть иметь ввиду, шо у власти окажутся шлепер с бубочкой, то Кучме нужно дать героя, бо не пустил ядерную зброю в велике крадiництво террористам, через офшоры.
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04.12.2021 22:49 Ответить
Кротом є тільки одне, наш призЕдент! Що сталося після того, як викрили зраду? Хто і кого звільнив??? Не треба нам локшину на вуха вішати, ми не кацапи! Зловити крота-зайвехромосома у ОП, це державна таємниця??? Декількома "людьми", керує янелох може дєрьмак, а їм керує *****!
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04.12.2021 22:39 Ответить
Гей гей уся тусовка шоубізу на кремлівській сцені у той час, коли рашистська влада бореться з веселковими людьми , хто вони, якщо вже труха з них сиплеться, а вони довірені люди уХйла?
І ось з цієї тусовки хлопчику з України , який так вдало смішив САМОГО зі сцени Крмеля, ********* довірили керувати своїм п,ятиколоонним ІНТЕРОМ ... Ще й Женю Кісєльова йому приставили... То хто той хлопчик криворіжський? А зара у нього смотрящий пасєтітєль гейклубів ніколи не жонатоий продюсер , папа котрого спецлужбіт Кремля , дипломат київського вузу, у котрому у радянські часи вербували до КДБ не менше ніж МГІМО... А укіношгному бізнесі рашистів Люся крутилася теж... ТО ХТО ВОНИ УСІ?
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04.12.2021 23:03 Ответить
Ну Кисельов еврей .как и Ганапольский, и шо дальше?
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05.12.2021 02:05 Ответить
Відчуття, що красуня ще не вакцинована. Лікар чекає, поважна!
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05.12.2021 13:30 Ответить
та президент узнав про це в кінці коли вже всі знали.
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05.12.2021 08:29 Ответить
пхи... интрига соблюдается.... ожидаем вторую серию.
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04.12.2021 22:51 Ответить
Не надо никакого "массового выхода" людей.
Надо отработать точечно.
И с гарантией.
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04.12.2021 23:10 Ответить
Спасет токо Коломбо.
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05.12.2021 02:01 Ответить
№89
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04.12.2021 23:36 Ответить
Про всё знает вот этот врач - https://www.youtube.com/watch?v=doBPazereu4
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04.12.2021 22:50 Ответить
Чому аудиторія мене не слухає? 😏
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04.12.2021 23:42 Ответить
Кiлька?все что ЗЕленое то неправильное,любое из них работает против Украины
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04.12.2021 23:48 Ответить
Кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців" - та ***** всі .
почінаючі з бубенця - не бачу нікого хто би міг НЕ злити...
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05.12.2021 01:08 Ответить
чо ви такі тупі? Зелен-ий жид САМ ПРЯМО СКАЗАВ, що він подзвонив лукавому і сказав, що там в лукавого москальські чекісти!
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05.12.2021 05:00 Ответить
Из мажора Бурбьі разведчик , как из дерьма пуля . Оно уже разведало короновирус...
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05.12.2021 05:10 Ответить
Та куди йому до тебе.
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05.12.2021 07:21 Ответить
Но только сам ПРЕЗИЕНТ позвонил и рассказал ВСЕ вражеской стороне!

Ладно они держат свой лохторат за дебилов, какими они и являются, но не все же такие!
Ублюдкам служкам и прислужникам кремлядей за все придется ответить.
За развал страны начиная с 2019 года.
Это нужно постараться ВСЕ так уничтожить за неполные 3 года, что в стране даже не закупили угля на зиму!
Это очень, ОЧЕНЬ старались - так можно сделать только специально!
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05.12.2021 08:07 Ответить
Бурба даже мне звонил и обсуждал операцию.
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05.12.2021 08:25 Ответить
На Зеленского вышли
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05.12.2021 10:48 Ответить
Олігархи :порошенко, ахмєтов,коломойський ось реальні вороги державності України.
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05.12.2021 11:02 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
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05.12.2021 12:55 Ответить
Наша казка гарна-нова починаємо її знова!!!

Белінгкет же сказав що зливу не було, але Ахметову і Порошенко ПОТРІБНО щоб БУВ!!!
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05.12.2021 16:25 Ответить
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