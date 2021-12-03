Кто-то слил Лукашенко информацию о "вагнеровцах", - экс-разведчик Червинский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Один из участников спецоперации по задержанию российских наемников Роман Червинский считает, что кто-то сообщил захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко о том, что в его стране находятся боевики ЧВК "Вагнера".
Об этом он сказал в программе "Свобода слова Савіка Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Как я понимаю, Лукашенко была передана информация о том, что на территории Минска находятся террористы, которые планируют совершить революцию в Беларуси на выборах президента. Поэтому я думаю, что эта информация до него как-то была донесена", - сказал разведчик.
Он не знает, по чьей инициативе была передана информация – Украины или Беларуси.
"Если Зеленский говорит, что он не хотел проведения этой операции и считал ее авантюрой, то, может, это он позвонил?" – предположил Червинский.
Пожалуйста, подождите...
"В РФ предложили наградить украинского актера Владимира Зеленского Орденом Дружбы, отметив, что его деятельность полезная для России. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал заместитель председателя общественного совета министерства культуры РФ Павел Пожигайло, передает УНН.
По словам Пожигайло, победа Зеленского на выборах президента Украины это "хорошо" для РФ.
"Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать Орден Дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб. Представьте, если Зеленский выиграет эти выборы. Наоборот это хорошо. То, что он сегодня заявил, что он выходит из каких-то там компаний, ну он обязан это сделать, потому что идёт избирательная кампания. Я не вижу ничего плохо. Мы должны спокойно солидно не реагировать на провокации, связанные с тем, что надо прекратить финансирование", - заявил Пожигайло.
пс. Вони очима схожі.
"В Офісі президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що діють правильно. Вони бояться посваритися с Росією. Це не один кріт, мені здається. Там ціла група людей, ті ж самі: Татаров, Єрмак, Демченко" - заявив полковник Червінський.
КТО-ТО его точно слил...
Мы не знаем, КТО слил Вагнергейт... но, обещаем, что этот КТО-ТО получит по наглой сипло-наркоманской роже КУЛАКОМ!
И вот тогда точно сразу восторжествует справедливость и закон.
Харкiвськi угоди дуже кориснi...
мого брата вбив Порошенко...
а еще мой папа из кегебу, а мама из вяликага рюзькага горада Ленинграда...
"рассея поставила, насколько я знаю, вопрос о том, что Ермак - это единственный человек, с которым Кремль будет разговаривать об урегулировании..." Юрий Ермак
крот крота не выдаст...
- Та ходите на здоровля. Главное правила дорожного движения не нарушайте и не кашляйте.
Пытаюсь вспомнить...
Это ж в Беларуси покладистые, мирные розовые пони были, а теперь все по камерам?
Взагалі не розумію як така тупа істота, а саме ти, з таким мисленням дожила до часу що навчилась щось писати???? Як ти в три роки не висунув два пальці в електричну резетку?
То студенти так і називали його - зрадник Петренко.
Цитирую: Неизвесными лицами под покровом ночи с применением тяжелой землеройной техники было похищено 13 км канализации. Всем кто располагает какой либо информацией и т.д...
С того момента, когда совершается какое либо преступление на высоком уровне, начинают говорить о неустановленных лицах, или когда у тебя пытаются отжать бизнес, и звонят с угрозами по телефону, а в полиции не могут помочь, заявляя, что абонент скрыл номер, то часто эти неустановленные лица очень хорошо известны и легко могут быть установлены.
Все уже забыли что президент сам в свое время сознался в этом.
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках - чтоб не делать отпечатков,-
Жил в гостинице "Советской" несоветский человек."
Бл , немає слів .
Зе "потоваришував" з самозванцем -"президентом" анексованої расєєй країни...
Бескомпромиссная позиция Германии определяет, что санкционное давление может быть усилено, потому что центр ЕС переходит из разряда "мягкого выразителя озабоченности" в четкого выразителя мнений и позиций.
Туристов сейчас насильственным образом закидывают в самолеты и отправляют на Родину. Это происходит так экстренно, потому что они израсходованный материал и больше не хотят прорывать границу. Более того, этого требует восточная сторона.
Лукашенко, кстати, зря применяет насилие - по выходу из самолета туристов встречают специальные представители интересных органов, которые расспрашивают про насилие именно силовиков Беларуси, а не Польши.
https://charter97.org/ru/news/2021/11/28/445734/