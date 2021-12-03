Кто-то слил Лукашенко информацию о "вагнеровцах", - экс-разведчик Червинский

Один из участников спецоперации по задержанию российских наемников Роман Червинский считает, что кто-то сообщил захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко о том, что в его стране находятся боевики ЧВК "Вагнера".

Об этом он сказал в программе "Свобода слова Савіка Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Как я понимаю, Лукашенко была передана информация о том, что на территории Минска находятся террористы, которые планируют совершить революцию в Беларуси на выборах президента. Поэтому я думаю, что эта информация до него как-то была донесена", - сказал разведчик.

Он не знает, по чьей инициативе была передана информация – Украины или Беларуси.

"Если Зеленский говорит, что он не хотел проведения этой операции и считал ее авантюрой, то, может, это он позвонил?" – предположил Червинский.

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