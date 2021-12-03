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Новости Политика Украины
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Кто-то слил Лукашенко информацию о "вагнеровцах", - экс-разведчик Червинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кто-то слил Лукашенко информацию о

Один из участников спецоперации по задержанию российских наемников Роман Червинский считает, что кто-то сообщил захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко о том, что в его стране находятся боевики ЧВК "Вагнера".

Об этом он сказал в программе "Свобода слова Савіка Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Как я понимаю, Лукашенко была передана информация о том, что на территории Минска находятся террористы, которые планируют совершить революцию в Беларуси на выборах президента. Поэтому я думаю, что эта информация до него как-то была донесена", - сказал разведчик.

Он не знает, по чьей инициативе была передана информация – Украины или Беларуси.

"Если Зеленский говорит, что он не хотел проведения этой операции и считал ее авантюрой, то, может, это он позвонил?" – предположил Червинский.

Читайте также: Дело "вагнеровцев": Офис президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами, - полковник запаса ВСУ Червинский
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Топ комментарии
+36
чё, сразу слил?!.. просто позвонил и отчитался..
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03.12.2021 23:43
+32
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03.12.2021 23:43
+28
Дермак, зря ты решил примерить методы твоих русских братух к Бутусову.
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03.12.2021 23:41
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Він?
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03.12.2021 23:40 Ответить
21 января 2019 ПЕРЕД виборами.
"В РФ предложили наградить украинского актера Владимира Зеленского Орденом Дружбы, отметив, что его деятельность полезная для России. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал заместитель председателя общественного совета министерства культуры РФ Павел Пожигайло, передает УНН.
По словам Пожигайло, победа Зеленского на выборах президента Украины это "хорошо" для РФ.
"Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать Орден Дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб. Представьте, если Зеленский выиграет эти выборы. Наоборот это хорошо. То, что он сегодня заявил, что он выходит из каких-то там компаний, ну он обязан это сделать, потому что идёт избирательная кампания. Я не вижу ничего плохо. Мы должны спокойно солидно не реагировать на провокации, связанные с тем, что надо прекратить финансирование", - заявил Пожигайло.
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04.12.2021 13:21 Ответить
Дермак, зря ты решил примерить методы твоих русских братух к Бутусову.
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03.12.2021 23:41 Ответить
Слил кто - то из кротовой норы "офиспрезидента"
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03.12.2021 23:42 Ответить
препиЗдента же...
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04.12.2021 00:07 Ответить
чё, сразу слил?!.. просто позвонил и отчитался..
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03.12.2021 23:43 Ответить
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03.12.2021 23:43 Ответить
Треба мамі Римі показать цю гіфку, щоб справжня єврейська мама зробила синочкє-наріку вірваниє годи.
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04.12.2021 00:18 Ответить
Полностью заштыренный зеленый осёл 🤣🤣🤣
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04.12.2021 00:33 Ответить
Добкін молодший і то адекватнішим виглядав.
пс. Вони очима схожі.
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04.12.2021 09:45 Ответить
Возникла химия
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04.12.2021 08:51 Ответить
... кроти, що у всіх на устах

"В Офісі президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що діють правильно. Вони бояться посваритися с Росією. Це не один кріт, мені здається. Там ціла група людей, ті ж самі: Татаров, Єрмак, Демченко" - заявив полковник Червінський.
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03.12.2021 23:45 Ответить
"Якщо Зеленський каже, що він не хотів проведення цієї операції, і вважав її авантюрою, то, може, це він зателефонував?" - припустив Червінський.

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03.12.2021 23:47 Ответить
..Хто ж він , цей загадквий - ХТОСЬ . ?? Не оцей ,, нє . ??
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04.12.2021 08:06 Ответить
Та на Банковій та Грушевського гнида на гниді та гнидою погоняє !!)))
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03.12.2021 23:48 Ответить
Гнидник розвели!
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04.12.2021 08:47 Ответить
КТО-ТО слил Вагнергейт...
КТО-ТО его точно слил...
Мы не знаем, КТО слил Вагнергейт... но, обещаем, что этот КТО-ТО получит по наглой сипло-наркоманской роже КУЛАКОМ!
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03.12.2021 23:51 Ответить
Когда-нибудь потом, от кого-нибудь, может быть, обязательно. Если шо, мы плакатик нарисуем страшный и напишем "ЗЕ-какашка" под окном ОП.

И вот тогда точно сразу восторжествует справедливость и закон.
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04.12.2021 00:18 Ответить
Никто ничего не сливал! ЗеДерьмак просто выполнили свои обязанности! Не слили, а доложили!
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03.12.2021 23:52 Ответить
кроти:

Харкiвськi угоди дуже кориснi...
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03.12.2021 23:56 Ответить
Контррозвідники Роман Червинський та Юрій Семенюк, які брали участь у підготовці спецоперації щодо затримання бойовиків групи Вагнера, змушені були розкрити себе, щоб розповісти деталі підготовки та провалу операції.
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03.12.2021 23:58 Ответить
кроти:

мого брата вбив Порошенко...

а еще мой папа из кегебу, а мама из вяликага рюзькага горада Ленинграда...

"рассея поставила, насколько я знаю, вопрос о том, что Ермак - это единственный человек, с которым Кремль будет разговаривать об урегулировании..." Юрий Ермак
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04.12.2021 00:02 Ответить
кроти:

крот крота не выдаст...

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04.12.2021 00:06 Ответить
Зеля, уходи, ты не в своей "тарелке".
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04.12.2021 00:10 Ответить
какой то шпион . о нем только известно что фамилия на Ер начинается и на мак заканчивается
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04.12.2021 00:10 Ответить
Попрошу уважительней! "какой-то", у него в подчинении цельный **********
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04.12.2021 00:17 Ответить
учитывая богатырский рост Бубочки я бы сказал не целый президент а пол президента . максимум две трети
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04.12.2021 00:26 Ответить
Мал золотник, да вонюч!
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04.12.2021 00:41 Ответить
********** на пiв-шостого))
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04.12.2021 00:42 Ответить
- А, если Вы не признаетесь, то мы еще раз вечером прийдем к пустому ОП и решительно не будем провоцировать полицию.
- Та ходите на здоровля. Главное правила дорожного движения не нарушайте и не кашляйте.

Пытаюсь вспомнить...
Это ж в Беларуси покладистые, мирные розовые пони были, а теперь все по камерам?
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04.12.2021 00:12 Ответить
розовые пони - развеселил
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04.12.2021 00:35 Ответить
"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы - белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", - заявил Лукашенко. https://korrespondent.net/ukraine/politics/4423492-lukashenko-my-nykohda-ne-stanem-ukraynoi
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04.12.2021 00:56 Ответить
а рейтинг бубочки котиться, котиться, котиться... і під який плінтус - ще невідомо... час покаже.
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04.12.2021 01:25 Ответить
Сложная была спецоперация. Но Президент Зеленский сделал всё что мог
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04.12.2021 01:30 Ответить
Тобто навіть такий упоротий дебіл як ти вже розумієш, що спецоперація була, хоча твій кумар рік тобі говорив ,що не було????
Взагалі не розумію як така тупа істота, а саме ти, з таким мисленням дожила до часу що навчилась щось писати???? Як ти в три роки не висунув два пальці в електричну резетку?
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04.12.2021 07:53 Ответить
Ну как кто.....знаток переворотов! Ну подъем с переворотом! Делали хоть раз на турнике? Делали? Нуу а он без конца его делает....по цыклу, и по нарастающей....
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04.12.2021 01:36 Ответить
Все йде до того, що головні "кроти" це --- Єрмак і Татаров.
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04.12.2021 02:22 Ответить
Ще є такий собі Демченко.
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04.12.2021 02:30 Ответить
Був в нашому ВУЗі викладач Петренко. Так от, він розповідав про війну. Каже: Були ми підпільниками, робили своє справу. І якось гестапо всіх заарештувало, а мене ні. Мабуть серед нас був зрадник.

То студенти так і називали його - зрадник Петренко.
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04.12.2021 02:59 Ответить
...точно, "этот звонила" с хрипотцой и шорохом и толчками скулами о телефонную трубку растягивая слова "глаголил" о "гастролерах"
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04.12.2021 05:05 Ответить
Чувак ..протесты оппозиции в Белоруси начались с 9 августа 2020 года,операцию по ВагнерБыдлу начали еще при Порошенко...
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04.12.2021 07:50 Ответить
да клоун сам признался, что все слил. что ты тут разводишь сопли по экрану?
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04.12.2021 08:05 Ответить
А кто это сделал?
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04.12.2021 05:27 Ответить
етот "кто-то" сам признался в прямом ефире
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04.12.2021 06:27 Ответить
Це хтось зветься Зеленський...
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04.12.2021 07:09 Ответить
Когда то в Харькове,когда мером еще был Добкин, меня очень рассмешила статья о происшествиях, особенно ее формулировка. Дело было примерно в феврале.
Цитирую: Неизвесными лицами под покровом ночи с применением тяжелой землеройной техники было похищено 13 км канализации. Всем кто располагает какой либо информацией и т.д...
С того момента, когда совершается какое либо преступление на высоком уровне, начинают говорить о неустановленных лицах, или когда у тебя пытаются отжать бизнес, и звонят с угрозами по телефону, а в полиции не могут помочь, заявляя, что абонент скрыл номер, то часто эти неустановленные лица очень хорошо известны и легко могут быть установлены.
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04.12.2021 07:31 Ответить
Зеленский сам говорил,что он звонил Лукашенко и рассказал о вагнеровцам.
Все уже забыли что президент сам в свое время сознался в этом.
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04.12.2021 07:34 Ответить
Пан полковник мабуть не чув інтерв'ю главЗЕбіла - аналу Г+Г .. .
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04.12.2021 08:18 Ответить
он звонил после уже ареста вагнеров, чтоб из выдали Украине.
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04.12.2021 09:42 Ответить
Что вы им объясняете? Тут 90% ботов. Им все равно. Они на зарплате.
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04.12.2021 23:29 Ответить
Засланный козачок у тебя в кодлане ,чувачок...
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04.12.2021 07:47 Ответить
Так бульбашське кгбю працює
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04.12.2021 08:01 Ответить
не треба. Бо це маячна
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04.12.2021 08:24 Ответить
После интервью с Лукашенко Гордон позвонил из машины кому-то: - Лукашенко согласен передать вагнеровцев Украине...
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04.12.2021 08:16 Ответить
Аяяй кто бы это мог быть ?
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04.12.2021 08:19 Ответить
. .
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04.12.2021 08:30 Ответить
Как кто? Уборщица баба Маня ? Во время совещания РНБО пыль вытирала:? Разговоры про операцию слышала?. А телефон Лукашенко в любой справочной скажут
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04.12.2021 08:22 Ответить
"Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках - чтоб не делать отпечатков,-
Жил в гостинице "Советской" несоветский человек."
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04.12.2021 08:27 Ответить
Варто діждатися поки Лукашенко "зволить" оприлюднити зміст телефонної розмови, як в свій час поступив Трамп.
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04.12.2021 08:58 Ответить
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04.12.2021 09:52 Ответить
Бояться посваритися з кацапами , на 7 у році війни !!! НА СЬОМОМУ році , ВІЙНИ ..!!! Немов би в нас з ними зараз - мир і дружба ..
Бл , немає слів .
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04.12.2021 11:42 Ответить
Непередбачливо..

Зе "потоваришував" з самозванцем -"президентом" анексованої расєєй країни...

Бескомпромиссная позиция Германии определяет, что санкционное давление может быть усилено, потому что центр ЕС переходит из разряда "мягкого выразителя озабоченности" в четкого выразителя мнений и позиций.

Туристов сейчас насильственным образом закидывают в самолеты и отправляют на Родину. Это происходит так экстренно, потому что они израсходованный материал и больше не хотят прорывать границу. Более того, этого требует восточная сторона.

Лукашенко, кстати, зря применяет насилие - по выходу из самолета туристов встречают специальные представители интересных органов, которые расспрашивают про насилие именно силовиков Беларуси, а не Польши.

https://charter97.org/ru/news/2021/11/28/445734/
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04.12.2021 10:50 Ответить
Тепер у зебілів є новий кандидат на те щоб : красти. зливати все пороху, будувати хати за мільони, розбещувати неповнолітніх, торгувати з сепарами і просто розпинати мальчіків в трусіках. Бурба всьо, несіть наступного особистого ворога бубочки.
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04.12.2021 11:20 Ответить
С первой минуты было всем ясно,кто слил.Говорили балакали через 1,5роки став хтось,може це його нове поганяло.
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04.12.2021 11:49 Ответить
когда уже скажут что крот - сам зеленский, все это знают, но всё как то ходят вокруг да около..
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04.12.2021 19:59 Ответить
 
 