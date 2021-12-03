Хтось злив Лукашенку інформацію про "вагнерівців", - ексрозвідник Червінський

Один із учасників спецоперації із затримання російських найманців Роман Червінський вважає, що хтось повідомив Олександру Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, про те, що у його країні перебувають бойовики ПВК "Вагнера".

Про це він сказав у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як я розумію, Лукашенку було передано інформацію про те, що на території Мінська перебувають терористи, які планують здійснити революцію в Білорусі під час виборів президента. Тому я думаю, що ця інформація до нього якось була донесена", - сказав розвідник.

Він не знає, за чиєю ініціативою була передана інформація - України чи Білорусі.

"Якщо Зеленський каже, що він не хотів проведення цієї операції, і вважав її авантюрою, то, може, це він зателефонував?" - припустив Червінський.

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