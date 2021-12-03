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Хтось злив Лукашенку інформацію про "вагнерівців", - ексрозвідник Червінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Хтось злив Лукашенку інформацію про

Один із учасників спецоперації із затримання російських найманців Роман Червінський вважає, що хтось повідомив Олександру Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, про те, що у його країні перебувають бойовики ПВК "Вагнера".

Про це він сказав у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як я розумію, Лукашенку було передано інформацію про те, що на території Мінська перебувають терористи, які планують здійснити революцію в Білорусі під час виборів президента. Тому я думаю, що ця інформація до нього якось була донесена", - сказав розвідник.

Він не знає, за чиєю ініціативою була передана інформація - України чи Білорусі.

"Якщо Зеленський каже, що він не хотів проведення цієї операції, і вважав її авантюрою, то, може, це він зателефонував?" - припустив Червінський.

Також читайте: Справа "вагнерівців": Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями, - полковник запасу ЗСУ Червінський

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
чё, сразу слил?!.. просто позвонил и отчитался..
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03.12.2021 23:43
+32
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03.12.2021 23:43
+28
Дермак, зря ты решил примерить методы твоих русских братух к Бутусову.
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03.12.2021 23:41
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Він?
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03.12.2021 23:40 Відповісти
21 января 2019 ПЕРЕД виборами.
"В РФ предложили наградить украинского актера Владимира Зеленского Орденом Дружбы, отметив, что его деятельность полезная для России. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал заместитель председателя общественного совета министерства культуры РФ Павел Пожигайло, передает УНН.
По словам Пожигайло, победа Зеленского на выборах президента Украины это "хорошо" для РФ.
"Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать Орден Дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб. Представьте, если Зеленский выиграет эти выборы. Наоборот это хорошо. То, что он сегодня заявил, что он выходит из каких-то там компаний, ну он обязан это сделать, потому что идёт избирательная кампания. Я не вижу ничего плохо. Мы должны спокойно солидно не реагировать на провокации, связанные с тем, что надо прекратить финансирование", - заявил Пожигайло.
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04.12.2021 13:21 Відповісти
Дермак, зря ты решил примерить методы твоих русских братух к Бутусову.
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03.12.2021 23:41 Відповісти
Слил кто - то из кротовой норы "офиспрезидента"
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03.12.2021 23:42 Відповісти
препиЗдента же...
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04.12.2021 00:07 Відповісти
чё, сразу слил?!.. просто позвонил и отчитался..
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03.12.2021 23:43 Відповісти
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03.12.2021 23:43 Відповісти
Треба мамі Римі показать цю гіфку, щоб справжня єврейська мама зробила синочкє-наріку вірваниє годи.
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04.12.2021 00:18 Відповісти
Полностью заштыренный зеленый осёл 🤣🤣🤣
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04.12.2021 00:33 Відповісти
Добкін молодший і то адекватнішим виглядав.
пс. Вони очима схожі.
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04.12.2021 09:45 Відповісти
Возникла химия
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04.12.2021 08:51 Відповісти
... кроти, що у всіх на устах

"В Офісі президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що діють правильно. Вони бояться посваритися с Росією. Це не один кріт, мені здається. Там ціла група людей, ті ж самі: Татаров, Єрмак, Демченко" - заявив полковник Червінський.
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03.12.2021 23:45 Відповісти
"Якщо Зеленський каже, що він не хотів проведення цієї операції, і вважав її авантюрою, то, може, це він зателефонував?" - припустив Червінський.

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03.12.2021 23:47 Відповісти
..Хто ж він , цей загадквий - ХТОСЬ . ?? Не оцей ,, нє . ??
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04.12.2021 08:06 Відповісти
Та на Банковій та Грушевського гнида на гниді та гнидою погоняє !!)))
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03.12.2021 23:48 Відповісти
Гнидник розвели!
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04.12.2021 08:47 Відповісти
КТО-ТО слил Вагнергейт...
КТО-ТО его точно слил...
Мы не знаем, КТО слил Вагнергейт... но, обещаем, что этот КТО-ТО получит по наглой сипло-наркоманской роже КУЛАКОМ!
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03.12.2021 23:51 Відповісти
Когда-нибудь потом, от кого-нибудь, может быть, обязательно. Если шо, мы плакатик нарисуем страшный и напишем "ЗЕ-какашка" под окном ОП.

И вот тогда точно сразу восторжествует справедливость и закон.
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04.12.2021 00:18 Відповісти
Никто ничего не сливал! ЗеДерьмак просто выполнили свои обязанности! Не слили, а доложили!
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03.12.2021 23:52 Відповісти
кроти:

Харкiвськi угоди дуже кориснi...
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03.12.2021 23:56 Відповісти
Контррозвідники Роман Червинський та Юрій Семенюк, які брали участь у підготовці спецоперації щодо затримання бойовиків групи Вагнера, змушені були розкрити себе, щоб розповісти деталі підготовки та провалу операції.
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03.12.2021 23:58 Відповісти
кроти:

мого брата вбив Порошенко...

а еще мой папа из кегебу, а мама из вяликага рюзькага горада Ленинграда...

"рассея поставила, насколько я знаю, вопрос о том, что Ермак - это единственный человек, с которым Кремль будет разговаривать об урегулировании..." Юрий Ермак
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04.12.2021 00:02 Відповісти
кроти:

крот крота не выдаст...

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04.12.2021 00:06 Відповісти
Зеля, уходи, ты не в своей "тарелке".
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04.12.2021 00:10 Відповісти
какой то шпион . о нем только известно что фамилия на Ер начинается и на мак заканчивается
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04.12.2021 00:10 Відповісти
Попрошу уважительней! "какой-то", у него в подчинении цельный **********
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04.12.2021 00:17 Відповісти
учитывая богатырский рост Бубочки я бы сказал не целый президент а пол президента . максимум две трети
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04.12.2021 00:26 Відповісти
Мал золотник, да вонюч!
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04.12.2021 00:41 Відповісти
********** на пiв-шостого))
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04.12.2021 00:42 Відповісти
- А, если Вы не признаетесь, то мы еще раз вечером прийдем к пустому ОП и решительно не будем провоцировать полицию.
- Та ходите на здоровля. Главное правила дорожного движения не нарушайте и не кашляйте.

Пытаюсь вспомнить...
Это ж в Беларуси покладистые, мирные розовые пони были, а теперь все по камерам?
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04.12.2021 00:12 Відповісти
розовые пони - развеселил
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04.12.2021 00:35 Відповісти
"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы - белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", - заявил Лукашенко. https://korrespondent.net/ukraine/politics/4423492-lukashenko-my-nykohda-ne-stanem-ukraynoi
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04.12.2021 00:56 Відповісти
а рейтинг бубочки котиться, котиться, котиться... і під який плінтус - ще невідомо... час покаже.
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04.12.2021 01:25 Відповісти
Сложная была спецоперация. Но Президент Зеленский сделал всё что мог
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04.12.2021 01:30 Відповісти
Тобто навіть такий упоротий дебіл як ти вже розумієш, що спецоперація була, хоча твій кумар рік тобі говорив ,що не було????
Взагалі не розумію як така тупа істота, а саме ти, з таким мисленням дожила до часу що навчилась щось писати???? Як ти в три роки не висунув два пальці в електричну резетку?
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04.12.2021 07:53 Відповісти
Ну как кто.....знаток переворотов! Ну подъем с переворотом! Делали хоть раз на турнике? Делали? Нуу а он без конца его делает....по цыклу, и по нарастающей....
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04.12.2021 01:36 Відповісти
Все йде до того, що головні "кроти" це --- Єрмак і Татаров.
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04.12.2021 02:22 Відповісти
Ще є такий собі Демченко.
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04.12.2021 02:30 Відповісти
Був в нашому ВУЗі викладач Петренко. Так от, він розповідав про війну. Каже: Були ми підпільниками, робили своє справу. І якось гестапо всіх заарештувало, а мене ні. Мабуть серед нас був зрадник.

То студенти так і називали його - зрадник Петренко.
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04.12.2021 02:59 Відповісти
...точно, "этот звонила" с хрипотцой и шорохом и толчками скулами о телефонную трубку растягивая слова "глаголил" о "гастролерах"
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04.12.2021 05:05 Відповісти
Чувак ..протесты оппозиции в Белоруси начались с 9 августа 2020 года,операцию по ВагнерБыдлу начали еще при Порошенко...
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04.12.2021 07:50 Відповісти
да клоун сам признался, что все слил. что ты тут разводишь сопли по экрану?
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04.12.2021 08:05 Відповісти
А кто это сделал?
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04.12.2021 05:27 Відповісти
етот "кто-то" сам признался в прямом ефире
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04.12.2021 06:27 Відповісти
Це хтось зветься Зеленський...
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04.12.2021 07:09 Відповісти
Когда то в Харькове,когда мером еще был Добкин, меня очень рассмешила статья о происшествиях, особенно ее формулировка. Дело было примерно в феврале.
Цитирую: Неизвесными лицами под покровом ночи с применением тяжелой землеройной техники было похищено 13 км канализации. Всем кто располагает какой либо информацией и т.д...
С того момента, когда совершается какое либо преступление на высоком уровне, начинают говорить о неустановленных лицах, или когда у тебя пытаются отжать бизнес, и звонят с угрозами по телефону, а в полиции не могут помочь, заявляя, что абонент скрыл номер, то часто эти неустановленные лица очень хорошо известны и легко могут быть установлены.
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04.12.2021 07:31 Відповісти
Зеленский сам говорил,что он звонил Лукашенко и рассказал о вагнеровцам.
Все уже забыли что президент сам в свое время сознался в этом.
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04.12.2021 07:34 Відповісти
Пан полковник мабуть не чув інтерв'ю главЗЕбіла - аналу Г+Г .. .
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04.12.2021 08:18 Відповісти
он звонил после уже ареста вагнеров, чтоб из выдали Украине.
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04.12.2021 09:42 Відповісти
Что вы им объясняете? Тут 90% ботов. Им все равно. Они на зарплате.
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04.12.2021 23:29 Відповісти
Засланный козачок у тебя в кодлане ,чувачок...
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04.12.2021 07:47 Відповісти
Так бульбашське кгбю працює
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04.12.2021 08:01 Відповісти
не треба. Бо це маячна
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04.12.2021 08:24 Відповісти
После интервью с Лукашенко Гордон позвонил из машины кому-то: - Лукашенко согласен передать вагнеровцев Украине...
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04.12.2021 08:16 Відповісти
Аяяй кто бы это мог быть ?
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04.12.2021 08:19 Відповісти
. .
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04.12.2021 08:30 Відповісти
Как кто? Уборщица баба Маня ? Во время совещания РНБО пыль вытирала:? Разговоры про операцию слышала?. А телефон Лукашенко в любой справочной скажут
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04.12.2021 08:22 Відповісти
"Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках - чтоб не делать отпечатков,-
Жил в гостинице "Советской" несоветский человек."
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04.12.2021 08:27 Відповісти
Варто діждатися поки Лукашенко "зволить" оприлюднити зміст телефонної розмови, як в свій час поступив Трамп.
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04.12.2021 08:58 Відповісти
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04.12.2021 09:52 Відповісти
Бояться посваритися з кацапами , на 7 у році війни !!! НА СЬОМОМУ році , ВІЙНИ ..!!! Немов би в нас з ними зараз - мир і дружба ..
Бл , немає слів .
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04.12.2021 11:42 Відповісти
Непередбачливо..

Зе "потоваришував" з самозванцем -"президентом" анексованої расєєй країни...

Бескомпромиссная позиция Германии определяет, что санкционное давление может быть усилено, потому что центр ЕС переходит из разряда "мягкого выразителя озабоченности" в четкого выразителя мнений и позиций.

Туристов сейчас насильственным образом закидывают в самолеты и отправляют на Родину. Это происходит так экстренно, потому что они израсходованный материал и больше не хотят прорывать границу. Более того, этого требует восточная сторона.

Лукашенко, кстати, зря применяет насилие - по выходу из самолета туристов встречают специальные представители интересных органов, которые расспрашивают про насилие именно силовиков Беларуси, а не Польши.

https://charter97.org/ru/news/2021/11/28/445734/
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04.12.2021 10:50 Відповісти
Тепер у зебілів є новий кандидат на те щоб : красти. зливати все пороху, будувати хати за мільони, розбещувати неповнолітніх, торгувати з сепарами і просто розпинати мальчіків в трусіках. Бурба всьо, несіть наступного особистого ворога бубочки.
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04.12.2021 11:20 Відповісти
С первой минуты было всем ясно,кто слил.Говорили балакали через 1,5роки став хтось,може це його нове поганяло.
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04.12.2021 11:49 Відповісти
когда уже скажут что крот - сам зеленский, все это знают, но всё как то ходят вокруг да около..
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04.12.2021 19:59 Відповісти
 
 