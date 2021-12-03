Справа "вагнерівців": Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями, - полковник запасу ЗСУ Червінський
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Розвідникам, причетним до спецоперації із затримки "вагнерівців", погрожували з Офісу президента кримінальним переслідуванням.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив учасник спецоперації, полковник Роман Червінський, звільнений у запас, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після наради в Офісі президента нам передавалися такі "посили" - "що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати!", - сказав він.
Червінський зазначив, що обговорення провалу спецоперації із затримання "вагнерівців" в суспільстві почалося завдяки ЗМІ.
"Були пропозиції (від ОП розвідникам ГУР. - Ред.) сказати, що операції не було. Саме у двадцятих числах лютого цього року ми були в керівників наших підрозділів, і вони це говорили прямим текстом, що "або мовчіть"... Взагалі намагалися переконати нас, мене особисто - ту людину, яка провела не менше 10 операцій - що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я не мав бажання з ними про це говорити. І тому почалися погрози. Вони сказали, що вони анулюють наші паспорти, що вони почнуть кримінальні провадження", - розповів Червінський.
На думку ексрозвідника, матеріали про проведення спецоперації були знищені та підроблені, аби приховати державну зраду серед вищого керівництва держави.
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ПРОДЮСЕРИ- ЦЕ ЙОГО БОГИ ПА ЖІЗНІ, дарма що у штатском, вони його роздягли на пресмарафоні, потім зігріли оваціями баранів під куполом цирку, на котрий перетворилася ВР, зараз він відтягується , потім піде у спортзал перед наступним явлєнієм наріду ... Й та па кругу крутиться кула актор у звичному режимі - від проекту до проекту... У нього висери тіпа останній ВР й є закінчений проект .
Це не моя думка - це дуже розумний молодий політексперт сказав - забула його прізвище
Батя!! Я очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!!
Одна надія, що крім офісу і управління ще лишились розвідники з досвідом і зуміють зберегти матеріали щодо операцій ( керівництво їх знищує) та вигадають і проведуть успішну контразвідувальну операцію в Києві.
Але ніт - ЗЄрмаки їм накази віддають, а вони їх виконують.
А ЗЕбилам которые выбрали это чмо, запретить участие в выборах пожизненно, пока не пройдут экзамен по полит и экономической грамотности и не получат заключение от психолога на предмет их зрелости и отсутствия инфантилизма
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спасибА зрителям квартала за прездобола-наркомана