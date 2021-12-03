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Новини Політика України
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розвідка (3618) шоу_Шустера (309) ПВК "Вагнер" (1476) Офіс Президента (1750) Червінський (78)

Справа "вагнерівців": Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями, - полковник запасу ЗСУ Червінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа

Розвідникам, причетним до спецоперації із затримки "вагнерівців", погрожували з Офісу президента кримінальним переслідуванням.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив учасник спецоперації, полковник Роман Червінський, звільнений у запас, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після наради в Офісі президента нам передавалися такі "посили" - "що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати!", - сказав він.

Червінський зазначив, що обговорення провалу спецоперації із затримання "вагнерівців" в суспільстві почалося завдяки ЗМІ.

"Були пропозиції (від ОП розвідникам ГУР. - Ред.) сказати, що операції не було. Саме у двадцятих числах лютого цього року ми були в керівників наших підрозділів, і вони це говорили прямим текстом, що "або мовчіть"... Взагалі намагалися переконати нас, мене особисто - ту людину, яка провела не менше 10 операцій - що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я не мав бажання з ними про це говорити. І тому почалися погрози. Вони сказали, що вони анулюють наші паспорти, що вони почнуть кримінальні провадження", - розповів Червінський.

Читайте: Розвідники розкрили деталі спецоперації з затримання Цемаха

На думку ексрозвідника, матеріали про проведення спецоперації були знищені та підроблені, аби приховати державну зраду серед вищого керівництва держави.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
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03.12.2021 23:17
+21
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03.12.2021 23:15
+21
Всім дивитись цю програму" Свобода слова" Шустера. Жах В війну краіної керують щури, які поставили під загррозу не тільки життя героїв, яки витягнули з ДНР Цемаха. провели операцію з вагнеровцями. Життя України із щурами на верхівці влади під загрозою
Одна надія, що крім офісу і управління ще лишились розвідники з досвідом і зуміють зберегти матеріали щодо операцій ( керівництво їх знищує) та вигадають і проведуть успішну контразвідувальну операцію в Києві.
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03.12.2021 23:33
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03.12.2021 23:15 Відповісти
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03.12.2021 23:17 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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03.12.2021 23:23 Відповісти
розвалу України (не розвитку)!!!
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04.12.2021 00:46 Відповісти
ВІН ВИРОК УКРАЇНІ - лялька-вирок у лапах маніпуляторів ...

ПРОДЮСЕРИ- ЦЕ ЙОГО БОГИ ПА ЖІЗНІ, дарма що у штатском, вони його роздягли на пресмарафоні, потім зігріли оваціями баранів під куполом цирку, на котрий перетворилася ВР, зараз він відтягується , потім піде у спортзал перед наступним явлєнієм наріду ... Й та па кругу крутиться кула актор у звичному режимі - від проекту до проекту... У нього висери тіпа останній ВР й є закінчений проект .

Це не моя думка - це дуже розумний молодий політексперт сказав - забула його прізвище
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04.12.2021 01:58 Відповісти
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03.12.2021 23:24 Відповісти

Батя!! Я очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!!
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03.12.2021 23:27 Відповісти
Один вопоос. Зачем?!!
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03.12.2021 23:30 Відповісти
Отвечу как в Одессе на Привозе..а шо, Бене есть куда бежать, кроме Украины?
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03.12.2021 23:37 Відповісти
у бубы и хермака надо спросить
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04.12.2021 07:44 Відповісти
вариантов масса. От воспитания до неполноценности.
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04.12.2021 08:11 Відповісти
в смертном бою сошлись 2 тяжеловеса ахметов и коломойский... где-то между ними - вова со своим миллиардом деревьев....интересно кто кого..., главное, чтобы Украина цела осталась...
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03.12.2021 23:31 Відповісти
И добавить то и некуй : - Командир підрозділу ГУР МО, який заманював "вагнерівців": Це нагадує 14-й рік.. Складається таке враження, що, якщо ми все таки доведем цю ситуацію до кінця, хтось таки опиниться в росії»
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03.12.2021 23:32 Відповісти
Загроза, що опиниться в росії так як Янукович з бюджетом України. Про це сказав Шустер журналістці після програми.
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04.12.2021 00:34 Відповісти
Всім дивитись цю програму" Свобода слова" Шустера. Жах В війну краіної керують щури, які поставили під загррозу не тільки життя героїв, яки витягнули з ДНР Цемаха. провели операцію з вагнеровцями. Життя України із щурами на верхівці влади під загрозою
Одна надія, що крім офісу і управління ще лишились розвідники з досвідом і зуміють зберегти матеріали щодо операцій ( керівництво їх знищує) та вигадають і проведуть успішну контразвідувальну операцію в Києві.
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03.12.2021 23:33 Відповісти
Якщо змогли викрати Цемаха та могли вивезти купу терористів з ворожої території, то могли б і ліквідувати декілька ЗЄрмаків в Україні.

Але ніт - ЗЄрмаки їм накази віддають, а вони їх виконують.
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03.12.2021 23:47 Відповісти
А мене дивує інше. Як такі мужні наші розвідники дозволяють щурам жити між нами безкарно?
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04.12.2021 09:18 Відповісти
Воно?
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03.12.2021 23:48 Відповісти
На другий день після розмови з путіним Зеблазень звільнив розвідників, які захопили Цемаха і вивезли його на підконтрольну Україні територію, а підрозділ СБУ, який займався росією ліквідував.
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04.12.2021 00:29 Відповісти
На початку і в кінці програми було голосування чи правильним шляхом веде зеленський Україну? На початку програми "так" сказали 23%, "ні" -77%. В кінці програми після всього почутого "так" сказали 19%, "ні" - 81%. Але найцікавіше те, що "так" сказали всі молоді учасники.
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04.12.2021 00:44 Відповісти
Уявіть голосування он-лайн на виборах з цими какая разніца молодими відморозками ...У мене досвід від моєї власної онучатої племінниці, котра вчиться в мажорному ліцеї - уся молодь там за ЗЕ, а її уся сім"я роками від прабабусь до батьків голосувала за патріотичних полиітиків ...
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04.12.2021 01:44 Відповісти
Я не могла без сліз слухати цих військових ...
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04.12.2021 01:45 Відповісти
Уся молодь сидить в гаджетах на сайтах рашистів
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04.12.2021 01:46 Відповісти
Оце і є гібридна і інформаційна війна
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04.12.2021 01:46 Відповісти
Посадить бы этих ЗЕ диверсантов в Лукьяновское сизо, и чтоб каждый желающий мог купить билет и кинуть в них камень, как в Лондонском Тауэре 400 лет назад.
А ЗЕбилам которые выбрали это чмо, запретить участие в выборах пожизненно, пока не пройдут экзамен по полит и экономической грамотности и не получат заключение от психолога на предмет их зрелости и отсутствия инфантилизма
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04.12.2021 01:44 Відповісти
Маніпуляції Іларіонова дуже різко розкритикував Швець у останньому відео - а він тут поважний єсперт ***
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04.12.2021 01:48 Відповісти
Посмотрел комменты о передаче Шустера: одни боты поливают разведчиков и Шустера
ОФІС ІЗ ХИМЕРАМИ | Свобода слова Савіка Шустера | В прямому ефірі - YouTube
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04.12.2021 05:22 Відповісти
Андрей Илларионов это консерва и провокатор Путлера в США,хитрый умный и коварный враг Украины...
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04.12.2021 07:38 Відповісти
Зеля - чмо болотное, продажное, мсссытельное, закомплексованое, мамкин йурыст с папкиным дипломом..
спасибА зрителям квартала за прездобола-наркомана
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04.12.2021 08:52 Відповісти
А чому в цих в минулому героїв, а зараз ... не запитали, а хто злив цю інформацію "журналістам"? А чому так рьяно не обговорюються питання Іловайська де загинули сотні людей, чому в них не запитали про Вугілля Петі. Чому мусолиться одне й те саме, ну припустим зірвалась операція, але ж ніхто не постраждав. І хіба розвідники повинні в такий час дестабілізувати ситуацію, і якби про зрив операції не кричали на кожному кутку хіба б в них були такі проблеми? Хіба не повинні розвідники мовчати? Комусь запекло і він вкидає шалені гроші і йому побарабану і на цих людей яким вони платять і на країну. У них кіпіш із за того, що вони втрачають кошти. Да все купляється і "кореспонденти" і редактори, і телеведучі, і патріоти, і навіть розвідники. А ми громадяни, чому деякі з нас ведуться на це, чому? Хоча ні, далеко не всі ведуться і це доказало 1.12.2021, далеко не всі. Зеленському вистояти! Героям не ставати зрадниками! Розвідникам бути розвідниками, а не базарними бабами які все продають. А Україні честь, воля і слава!!!
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04.12.2021 09:43 Відповісти
ВАЗеленський і пліснява не дурні, ВОРОГИ.
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04.12.2021 11:37 Відповісти
Блииин, из за одного крота (кто он?), язЕлох хочет посадить преданейших патриотов Украины! зЕлох ты что, ухуел???
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04.12.2021 14:02 Відповісти
вы считаете, что посадить нужно когото, за возможный слив и не садить за реальный слив информации журналистам?
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04.12.2021 23:23 Відповісти
У "нам передавались такие "посылы" есть конкретная фамилия. Не нужно блаблабла, они не из форточки передавались, а конкретным человеком.
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05.12.2021 15:46 Відповісти
 
 