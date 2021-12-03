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Новости Политика Украины
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Дело "вагнеровцев": Офис президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами, - полковник запаса ВСУ Червинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело

Разведчикам, причастным к спецоперации по задержке "вагнеровцев", угрожали из Офиса президента уголовным преследованием.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил участник спецоперации, полковник Роман Червинский, уволенный в запас, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались такие "посилы" - что "вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать!" - сказал он.

Червинский отметил, что обсуждение провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в обществе началось благодаря СМИ.

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"Были предложения (от ОП разведчикам ГУР. – Ред.) сказать, что операции не было. Именно в двадцатых числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они это говорили прямым текстом, что "или молчите"... Вообще пытались убедить нас, меня лично - того человека, который провел не менее 10 операций - что это была российская операция. Мне было смешно, и поэтому я не хотел с ними об этом говорить. И поэтому начались угрозы. Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что они начнут уголовные производства", – рассказал Червинский.

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По мнению экс-разведчика, материалы о проведении спецоперации были уничтожены и подделаны, чтобы скрыть государственную измену среди высшего руководства государства.
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Топ комментарии
+24
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03.12.2021 23:17
+21
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03.12.2021 23:15
+21
Всім дивитись цю програму" Свобода слова" Шустера. Жах В війну краіної керують щури, які поставили під загррозу не тільки життя героїв, яки витягнули з ДНР Цемаха. провели операцію з вагнеровцями. Життя України із щурами на верхівці влади під загрозою
Одна надія, що крім офісу і управління ще лишились розвідники з досвідом і зуміють зберегти матеріали щодо операцій ( керівництво їх знищує) та вигадають і проведуть успішну контразвідувальну операцію в Києві.
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03.12.2021 23:33
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03.12.2021 23:15 Ответить
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03.12.2021 23:17 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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03.12.2021 23:23 Ответить
розвалу України (не розвитку)!!!
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04.12.2021 00:46 Ответить
ВІН ВИРОК УКРАЇНІ - лялька-вирок у лапах маніпуляторів ...

ПРОДЮСЕРИ- ЦЕ ЙОГО БОГИ ПА ЖІЗНІ, дарма що у штатском, вони його роздягли на пресмарафоні, потім зігріли оваціями баранів під куполом цирку, на котрий перетворилася ВР, зараз він відтягується , потім піде у спортзал перед наступним явлєнієм наріду ... Й та па кругу крутиться кула актор у звичному режимі - від проекту до проекту... У нього висери тіпа останній ВР й є закінчений проект .

Це не моя думка - це дуже розумний молодий політексперт сказав - забула його прізвище
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04.12.2021 01:58 Ответить
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03.12.2021 23:24 Ответить

Батя!! Я очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!!
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03.12.2021 23:27 Ответить
Один вопоос. Зачем?!!
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03.12.2021 23:30 Ответить
Отвечу как в Одессе на Привозе..а шо, Бене есть куда бежать, кроме Украины?
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03.12.2021 23:37 Ответить
у бубы и хермака надо спросить
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04.12.2021 07:44 Ответить
вариантов масса. От воспитания до неполноценности.
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04.12.2021 08:11 Ответить
в смертном бою сошлись 2 тяжеловеса ахметов и коломойский... где-то между ними - вова со своим миллиардом деревьев....интересно кто кого..., главное, чтобы Украина цела осталась...
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03.12.2021 23:31 Ответить
И добавить то и некуй : - Командир підрозділу ГУР МО, який заманював "вагнерівців": Це нагадує 14-й рік.. Складається таке враження, що, якщо ми все таки доведем цю ситуацію до кінця, хтось таки опиниться в росії»
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03.12.2021 23:32 Ответить
Загроза, що опиниться в росії так як Янукович з бюджетом України. Про це сказав Шустер журналістці після програми.
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04.12.2021 00:34 Ответить
Всім дивитись цю програму" Свобода слова" Шустера. Жах В війну краіної керують щури, які поставили під загррозу не тільки життя героїв, яки витягнули з ДНР Цемаха. провели операцію з вагнеровцями. Життя України із щурами на верхівці влади під загрозою
Одна надія, що крім офісу і управління ще лишились розвідники з досвідом і зуміють зберегти матеріали щодо операцій ( керівництво їх знищує) та вигадають і проведуть успішну контразвідувальну операцію в Києві.
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03.12.2021 23:33 Ответить
Якщо змогли викрати Цемаха та могли вивезти купу терористів з ворожої території, то могли б і ліквідувати декілька ЗЄрмаків в Україні.

Але ніт - ЗЄрмаки їм накази віддають, а вони їх виконують.
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03.12.2021 23:47 Ответить
А мене дивує інше. Як такі мужні наші розвідники дозволяють щурам жити між нами безкарно?
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04.12.2021 09:18 Ответить
Воно?
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03.12.2021 23:48 Ответить
На другий день після розмови з путіним Зеблазень звільнив розвідників, які захопили Цемаха і вивезли його на підконтрольну Україні територію, а підрозділ СБУ, який займався росією ліквідував.
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04.12.2021 00:29 Ответить
На початку і в кінці програми було голосування чи правильним шляхом веде зеленський Україну? На початку програми "так" сказали 23%, "ні" -77%. В кінці програми після всього почутого "так" сказали 19%, "ні" - 81%. Але найцікавіше те, що "так" сказали всі молоді учасники.
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04.12.2021 00:44 Ответить
Уявіть голосування он-лайн на виборах з цими какая разніца молодими відморозками ...У мене досвід від моєї власної онучатої племінниці, котра вчиться в мажорному ліцеї - уся молодь там за ЗЕ, а її уся сім"я роками від прабабусь до батьків голосувала за патріотичних полиітиків ...
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04.12.2021 01:44 Ответить
Я не могла без сліз слухати цих військових ...
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04.12.2021 01:45 Ответить
Уся молодь сидить в гаджетах на сайтах рашистів
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04.12.2021 01:46 Ответить
Оце і є гібридна і інформаційна війна
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04.12.2021 01:46 Ответить
Посадить бы этих ЗЕ диверсантов в Лукьяновское сизо, и чтоб каждый желающий мог купить билет и кинуть в них камень, как в Лондонском Тауэре 400 лет назад.
А ЗЕбилам которые выбрали это чмо, запретить участие в выборах пожизненно, пока не пройдут экзамен по полит и экономической грамотности и не получат заключение от психолога на предмет их зрелости и отсутствия инфантилизма
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04.12.2021 01:44 Ответить
Маніпуляції Іларіонова дуже різко розкритикував Швець у останньому відео - а він тут поважний єсперт ***
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04.12.2021 01:48 Ответить
Посмотрел комменты о передаче Шустера: одни боты поливают разведчиков и Шустера
ОФІС ІЗ ХИМЕРАМИ | Свобода слова Савіка Шустера | В прямому ефірі - YouTube
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04.12.2021 05:22 Ответить
Андрей Илларионов это консерва и провокатор Путлера в США,хитрый умный и коварный враг Украины...
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04.12.2021 07:38 Ответить
Зеля - чмо болотное, продажное, мсссытельное, закомплексованое, мамкин йурыст с папкиным дипломом..
спасибА зрителям квартала за прездобола-наркомана
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04.12.2021 08:52 Ответить
А чому в цих в минулому героїв, а зараз ... не запитали, а хто злив цю інформацію "журналістам"? А чому так рьяно не обговорюються питання Іловайська де загинули сотні людей, чому в них не запитали про Вугілля Петі. Чому мусолиться одне й те саме, ну припустим зірвалась операція, але ж ніхто не постраждав. І хіба розвідники повинні в такий час дестабілізувати ситуацію, і якби про зрив операції не кричали на кожному кутку хіба б в них були такі проблеми? Хіба не повинні розвідники мовчати? Комусь запекло і він вкидає шалені гроші і йому побарабану і на цих людей яким вони платять і на країну. У них кіпіш із за того, що вони втрачають кошти. Да все купляється і "кореспонденти" і редактори, і телеведучі, і патріоти, і навіть розвідники. А ми громадяни, чому деякі з нас ведуться на це, чому? Хоча ні, далеко не всі ведуться і це доказало 1.12.2021, далеко не всі. Зеленському вистояти! Героям не ставати зрадниками! Розвідникам бути розвідниками, а не базарними бабами які все продають. А Україні честь, воля і слава!!!
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04.12.2021 09:43 Ответить
ВАЗеленський і пліснява не дурні, ВОРОГИ.
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04.12.2021 11:37 Ответить
Блииин, из за одного крота (кто он?), язЕлох хочет посадить преданейших патриотов Украины! зЕлох ты что, ухуел???
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04.12.2021 14:02 Ответить
вы считаете, что посадить нужно когото, за возможный слив и не садить за реальный слив информации журналистам?
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04.12.2021 23:23 Ответить
У "нам передавались такие "посылы" есть конкретная фамилия. Не нужно блаблабла, они не из форточки передавались, а конкретным человеком.
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05.12.2021 15:46 Ответить
 
 