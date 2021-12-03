Дело "вагнеровцев": Офис президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами, - полковник запаса ВСУ Червинский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Разведчикам, причастным к спецоперации по задержке "вагнеровцев", угрожали из Офиса президента уголовным преследованием.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил участник спецоперации, полковник Роман Червинский, уволенный в запас, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались такие "посилы" - что "вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать!" - сказал он.
Червинский отметил, что обсуждение провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в обществе началось благодаря СМИ.
"Были предложения (от ОП разведчикам ГУР. – Ред.) сказать, что операции не было. Именно в двадцатых числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они это говорили прямым текстом, что "или молчите"... Вообще пытались убедить нас, меня лично - того человека, который провел не менее 10 операций - что это была российская операция. Мне было смешно, и поэтому я не хотел с ними об этом говорить. И поэтому начались угрозы. Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что они начнут уголовные производства", – рассказал Червинский.
По мнению экс-разведчика, материалы о проведении спецоперации были уничтожены и подделаны, чтобы скрыть государственную измену среди высшего руководства государства.
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ПРОДЮСЕРИ- ЦЕ ЙОГО БОГИ ПА ЖІЗНІ, дарма що у штатском, вони його роздягли на пресмарафоні, потім зігріли оваціями баранів під куполом цирку, на котрий перетворилася ВР, зараз він відтягується , потім піде у спортзал перед наступним явлєнієм наріду ... Й та па кругу крутиться кула актор у звичному режимі - від проекту до проекту... У нього висери тіпа останній ВР й є закінчений проект .
Це не моя думка - це дуже розумний молодий політексперт сказав - забула його прізвище
Батя!! Я очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!!
Одна надія, що крім офісу і управління ще лишились розвідники з досвідом і зуміють зберегти матеріали щодо операцій ( керівництво їх знищує) та вигадають і проведуть успішну контразвідувальну операцію в Києві.
Але ніт - ЗЄрмаки їм накази віддають, а вони їх виконують.
А ЗЕбилам которые выбрали это чмо, запретить участие в выборах пожизненно, пока не пройдут экзамен по полит и экономической грамотности и не получат заключение от психолога на предмет их зрелости и отсутствия инфантилизма
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спасибА зрителям квартала за прездобола-наркомана