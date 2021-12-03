Экс-командир "Азова" рассказал, почему было важно задержать "вагнеровцев"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В случае успеха операция по захвату боевиков ЧВК "Вагнера" могла бы дать Украине дополнительные рычаги в переговорах с РФ как инструмент международного давления.
Об этом заявил экскомандир полка "Азов", а ныне руководитель центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин в эфире "Права на власть" на телеканале "1+1".
"Это инструмент, которого еще в руках украинцев не было. Это инструмент в том числе и для международного сообщества. Эти люди ("вагнеровцы") совершали преступления не только на территории Украины, и имея их в руках мы уже имели бы сильные позиции для переговоров. Уже от нас бы зависело, на кого менять, с кем разговаривать и что с ними дальше делать.Но мы этого не сделали. Мы просто упустили этот шанс, слили эту операцию, а на сегодняшний день еще и устроили цирк вокруг расследования по срыву этой операции", - сказал Жорин.
Как сообщалось ранее, Офис Президента долгое время отрицал факт проведения спецоперации по захвату боевиков российской ППК "Вагнера" и причастности к его срыву руководителя ОП Андрея Ермака.
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Для рабсії що 33 що 3333 вагнерівців ніякої ролі не мають, БАБИ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ
Але, як свідки - їх роль для ***** значна. Навіть одного Цемаха ***** забрав собі на утилізацію.
Зєлємойша за них дуже переживав. На словах.
І там в тюрмах-катівнях сидять ще десятки полонених, якщо не сотні.
Нехай і далі сидять?
Ну так спустить план на пункты пропуска. Можно пачками паковать.
Предприматель - значит финансирование терроризма, бюджетник - пособничество того же.
Устроили бондиану.