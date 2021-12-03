Экс-командир "Азова" рассказал, почему было важно задержать "вагнеровцев"

В случае успеха операция по захвату боевиков ЧВК "Вагнера" ​​могла бы дать Украине дополнительные рычаги в переговорах с РФ как инструмент международного давления.

Об этом заявил экскомандир полка "Азов", а ныне руководитель центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин в эфире "Права на власть" на телеканале "1+1".

"Это инструмент, которого еще в руках украинцев не было. Это инструмент в том числе и для международного сообщества. Эти люди ("вагнеровцы") совершали преступления не только на территории Украины, и имея их в руках мы уже имели бы сильные позиции для переговоров. Уже от нас бы зависело, на кого менять, с кем разговаривать и что с ними дальше делать.Но мы этого не сделали. Мы просто упустили этот шанс, слили эту операцию, а на сегодняшний день еще и устроили цирк вокруг расследования по срыву этой операции", - сказал Жорин.

Как сообщалось ранее, Офис Президента долгое время отрицал факт проведения спецоперации по захвату боевиков российской ППК "Вагнера" ​​и причастности к его срыву руководителя ОП Андрея Ермака.