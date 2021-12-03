Екскомандир "Азова" розповів, чому було важливо затримати "вагнерівців"
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У разі успіху операція з захоплення бойовиків ПВК "Вагнера" могла б дати Україні додаткові важелі у перемовинах з РФ як інструмент для міжнародного тиску.
Про це заявив екскомандир полку "Азов", а нині керівник центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін у ефірі "Права на владу" на телеканалі "1+1".
"Це інструмент, якого ще в руках українців не було. Це інструмент в тому числі і для міжнародної спільноти. Ці люди ("вагнерівці") вчиняли злочини не тільки на території України, і маючи їх в руках ми вже б мали сильні позиції для перемовин. Вже від нас би залежало, на кого міняти, з ким розмовляти і що з ними далі робити. Але ми цього не зробили. Ми просто відпустили цей шанс, злили цю операцію, а на сьогоднішній день ще й влаштували цирк навколо розслідування по зриву цієї операції", - сказав Жорін.
Як повідомлялося раніше, Офіс президента довгий час заперечував факт проведення спецоперації з захоплення бойовиків російської ПВК "Вагнера" та причетність до його зриву керівника ОП Андрія Єрмака.
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Для рабсії що 33 що 3333 вагнерівців ніякої ролі не мають, БАБИ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ
Але, як свідки - їх роль для ***** значна. Навіть одного Цемаха ***** забрав собі на утилізацію.
Зєлємойша за них дуже переживав. На словах.
І там в тюрмах-катівнях сидять ще десятки полонених, якщо не сотні.
Нехай і далі сидять?
Ну так спустить план на пункты пропуска. Можно пачками паковать.
Предприматель - значит финансирование терроризма, бюджетник - пособничество того же.
Устроили бондиану.