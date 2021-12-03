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Новини Політика України
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ПВК "Вагнер" (1476) Жорін Максим (31)

Екскомандир "Азова" розповів, чому було важливо затримати "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екскомандир

У разі успіху операція з захоплення бойовиків ПВК "Вагнера" могла б дати Україні додаткові важелі у перемовинах з РФ як інструмент для міжнародного тиску.

Про це заявив екскомандир полку "Азов", а нині керівник центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін у ефірі "Права на владу" на телеканалі "1+1".

"Це інструмент, якого ще в руках українців не було. Це інструмент в тому числі і для міжнародної спільноти. Ці люди ("вагнерівці") вчиняли злочини не тільки на території України, і маючи їх в руках ми вже б мали сильні позиції для перемовин. Вже від нас би залежало, на кого міняти, з ким розмовляти і що з ними далі робити. Але ми цього не зробили. Ми просто відпустили цей шанс, злили цю операцію, а на сьогоднішній день ще й влаштували цирк навколо розслідування по зриву цієї операції", - сказав Жорін.

Як повідомлялося раніше, Офіс президента довгий час заперечував факт проведення спецоперації з захоплення бойовиків російської ПВК "Вагнера" та причетність до його зриву керівника ОП Андрія Єрмака.
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Топ коментарі
+16
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03.12.2021 13:43
+10
Наркота грає.
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03.12.2021 13:48
+9
Рада виділила ще 19 мільярдів з держбюджету на ремонт доріг
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03.12.2021 13:48
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03.12.2021 13:43 Відповісти
Наркота грає.
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03.12.2021 13:48 Відповісти
Эх дороги, слуги , туман, у многих тревога ,а в голове зелёный бурьян
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03.12.2021 14:16 Відповісти
Давлячись на цю гіфку так і хочеться спитати - чому ми досі не в НАТО ???!
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03.12.2021 20:01 Відповісти
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03.12.2021 13:47 Відповісти
Рада виділила ще 19 мільярдів з держбюджету на ремонт доріг
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03.12.2021 13:48 Відповісти
ЯКІ "важелі"?!!
Для рабсії що 33 що 3333 вагнерівців ніякої ролі не мають, БАБИ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ
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03.12.2021 13:48 Відповісти
трупи їх, справді, ролі не грають.
Але, як свідки - їх роль для ***** значна. Навіть одного Цемаха ***** забрав собі на утилізацію.
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03.12.2021 13:56 Відповісти
До статусу свідків вони б в Україні не затримались: їх швиденько б обміняли, як Цемаха...
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03.12.2021 14:07 Відповісти
Яка дурня.... Жорін-не морозь хрінь...забирай бабло і що дали після виступу і відпочивай...
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03.12.2021 13:53 Відповісти
В чому дурня?
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03.12.2021 14:00 Відповісти
В тому що можна було б використати вагнеревців для обміну.... Таке ото дуркування ..Ще заоравби що Україні треба іти в атку на кацапів..
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03.12.2021 14:08 Відповісти
Чому Цемаха, терористку Чубарову Терезу можна було використати, а вагнерівців ні?
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03.12.2021 14:14 Відповісти
Тому що скількиб ви Хла не називали хлом і не доказували світові що він хло війна не припинется ..ті вагнеровці це пшик .... що булиб вони що їх не має толку ні якого....
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03.12.2021 14:18 Відповісти
На них можна було обміняти полонених, яких утримує пуйло.
Зєлємойша за них дуже переживав. На словах.
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03.12.2021 14:21 Відповісти
О .. і ви туди ж..))) З чого ви взяли що їх би хтось обмінював ..? Ну хло б вперся рогами і все ваша теорія що можна б було обміняти накрилась мідним тазом і що ??? Слухайте припиніть людям гадать на кововій гущі .. А як що а як би та в роті росли гриби...Йпт от як би хла захопить і от ми тодіб обміняли його на все зразу ... Давай те мрійте.. чого ви тільки на цих вагнерівцях зациклились а ..?? Та тому що це комусь вигідно по іншим причина .. Все.. жирна крапка і обговорювать не має що.
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03.12.2021 14:26 Відповісти
Навіщо пуйлу був Цемах?
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03.12.2021 14:27 Відповісти
А хрін його знає навіщо?. От цемаха обміняли і що війну виграли ми.. Ні Та хоч пів кацапшини переловіть і обміняйте результат буде той що і зараз. Ви що бл.. не розумієте що ця війна на покоління... Все .. це майже назавжди. Ви що цього не розумієте.. НУкраїні просто треба воювать і йти в европу чітко і вперто як волу. Не буде на вашомц віці перемоги не буде... Може як хло хдохне а може і тоді ні... Як можна не розуміти цього. А ну вас оріть далі Для кожного півня є свій слухач.
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03.12.2021 14:34 Відповісти
Все ж таки, за нього хутін мусив віддати хоча б кілька нормальних українців, а не тільки таксистів.
І там в тюрмах-катівнях сидять ще десятки полонених, якщо не сотні.
Нехай і далі сидять?
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03.12.2021 14:37 Відповісти
Вчора на Г+Г була тепла вана. Навіть Бесмертний і Рахманін не змогли її підігріти. І оця ******* жора - також. Якщо перші двоє керувалися одним прагматичним інтересом (якщо будуть сильно насідати на зюзю - беня їх не запрошуватиме); то у жоріна, з його черепка досі не висохло Г+Г зразка 2019-го року.
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03.12.2021 13:53 Відповісти
зачем эти разъяснения ? сбу , разведка , контрразведка разве это не их должностные обязанности , выявлять и обезвреживать врагов государства ?
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03.12.2021 14:03 Відповісти
Если б да кабы.Делят шкуру неубитого медведя.Мифического. От а до я всё было подставой от Шайтановых.
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03.12.2021 14:18 Відповісти
Повторювання цієї мантри не спростовує реальних фактів здачі державних інтересів вищим керівництвом.
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03.12.2021 20:07 Відповісти
Проблема с людьми на на обмен появилась?
Ну так спустить план на пункты пропуска. Можно пачками паковать.
Предприматель - значит финансирование терроризма, бюджетник - пособничество того же.
Устроили бондиану.
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03.12.2021 15:42 Відповісти
свинки будуть?
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03.12.2021 16:44 Відповісти
Хай краще розкаже як вони з нацжонами топили пороха й привели до влади ЗЕ з ригами яника
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03.12.2021 19:02 Відповісти
Це не розуміють лише дебіли.
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03.12.2021 20:02 Відповісти
 
 