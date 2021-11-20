Всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили, - Бурба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Разведчиков уволили не просто с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.
Об этом экс-председатель ГУР МО Василий Бурба заявил телеведущему Савику Шустеру, сообщает Цензор.НЕТ.
"Их всех уволили. Не просто уволили с должностей, а уволили из рядов вооруженных сил. У них забрали документы прикрытия. Это опасность. Они под прямым прицелом российских спецслужб, дерзко действующих", - сказал Бурба.
Он подчеркнул, что сейчас эти бывшие разведчики никак не защищены от возможных действий со стороны спецслужб Российской Федерации.
"Если ВСК говорит для всех по телевидению фамилии их, тех разведчиков, а разведчики садятся в свои собственные автомобили без документов прикрытия - мы вредим сами себе. Мы воюем сами против себя. Мы уничтожаем себя сами", - добавил он.
Бурба говорит, и весть о его собственном увольнении стала для него неожиданной. После провала спецоперации он собирался на доклад к президенту, но узнал, что будет уволен.
"Мы проговорили, 4 числа я уже был готов на вечер докладывать, и в пятницу утром попросил президента, но узнал, что в 18:30, если я не ошибаюсь, даже не от Администрации (имеется в виду Офис президента. - Ред.), а от министра обороны за полчаса до увольнения узнал, что должен быть указ. Об увольнении", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
Привет!
надеюсь таки дождались
гринпоц не совсем без башни. тем более что он сейчас в страхе и контролируем
он не будет применять силовиков. он понадеется что протест канализируется как было уже до этого.
но как сказал вчера шустрик (а у этого старого еврея чуйка дай бог - он беню ухитрился на бабки кинуть) "это начало конца"
как гордон распинался
силовики,даже если бы и хотел,не факт ,что пойдут за ослом
"они конечно плохие но порошенко я ненавижу еще больше и мне кажется что он приложил руку к этой ситуации. Например он мог посоветовать что надо молчать и изворачиваться"
всё тебя через лиман выглядываю
у них там жизнь на родительскую пенсию,ну или этот вариант наверное
мой на родителях,летом общались
прозрели,да поезд ушёл,а в 14-м какие были планы
не, я на даче наездами,там сейчас тишина,тепло
дорогу ксати сделали на Парутино,но пока только до части
послідовники осла не нарадуются,какой молодец,а задуматься,почему упор на дороги неее
1. дороги
2. видосы
3. рейтинг
4. матерное (для подчиненных)
а ты где пропадал?
эх , поехать бы завтра в Киев
нужно в гости ехать,погонять
работа,квартира,дом родителей с собаком ,дача, курсы языка ,ща носки для армии,книги (сейчас Гомер),поздно увидела за Киев,а то поехала бы вечером
жизнь одна..
понавыбыралы..(
Хлопці, бережіть себе !
Ми пам'ятаємо, як вбили Максима Шаповала.
Самого Бурбу прямо перед ефіром намагалася перехопити СБУ.
Зараз його охороняє посольство США.
Ціна популізму дуже дорога.
Голосування «по пріколу» та «гірше не буде» довело до того, що на найвищих щаблях влади у нас особи, причетні до державної зради.
З моновладою. Під час війни.
Зебіли, о це ви обрали нам веселого та молодого гумориста-шаурміста, зрадника-пісюаніста . Шоб вам вже обирало.
правда он ещё может много гадостей со своими кремлёвскими провернуть ...
увы ...
https://m.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
Поэтому вопросом должна заняться не зеленая "следственная комиссия", а прокуратура. И импичмент.
понавыбыралы, дебилы, лайна безродного-продажного....(((
Первое. Практически всю свою жизнь Бурба работал военным (в СБУ и в ГУР). Но, несмотря на маленькую зарплату в госсекторе, он оказался большим любителем роскоши.
Второе, на что стоит обратить внимание - это на чем передвигается Бурба. Военнослужащий, всю жизнь работавший на государство, разъезжает на бронированном Mercedes-Benz Gelandewagen. Стоимость похожего экземпляра 2011 года на AUTO RIA стартует от 197 000$ (5 230 000 грн).
Третье. Во что одевается «самый честный» украинский «разведчик»? На фото его можно увидеть в куртке премиального бренда Zilli (cтоимость подобных изделий варьируется в диапазоне от 6000 до 10000$ (159 000-265 000 грн)) и футболке Philipp Plein за 8500 грн.
Собственно, выводы по поводу того, где и как у Бурбы получилось столько заработать, пребывая на госслужбе, можете сделать сами.
Кстати, Бурба еще, будучи в СБУ был одним из руководителей плана "Бумеранг" по зачистке майдана. Но, как только этот презерватив стал вам нужен, вы предпочли этот факт его биографии забыть, правда? А чего, порохоботы все равно поведутся на слезы Пороха у стены погибших на майдане. Пипл схавает.
ПАТРIОТИ В СБУ! АРЕШТОВУЙТЕ дЕРЬМАКА! НЕ ЗВОЛIКАЙТЕ!
https://www.youtube.com/watch?v=ayrttRAFCsM