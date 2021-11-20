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Новости Политика Украины
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разведка (4002) шоу_Шустера (315) ЧВК Вагнера (1281) Бурба (81)

Всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили, - Бурба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Всех участников спецоперации по задержанию

Разведчиков уволили не просто с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.

Об этом экс-председатель ГУР МО Василий Бурба заявил телеведущему Савику Шустеру, сообщает Цензор.НЕТ.

"Их всех уволили. Не просто уволили с должностей, а уволили из рядов вооруженных сил. У них забрали документы прикрытия. Это опасность. Они под прямым прицелом российских спецслужб, дерзко действующих", - сказал Бурба.

Он подчеркнул, что сейчас эти бывшие разведчики никак не защищены от возможных действий со стороны спецслужб Российской Федерации.

"Если ВСК говорит для всех по телевидению фамилии их, тех разведчиков, а разведчики садятся в свои собственные автомобили без документов прикрытия - мы вредим сами себе. Мы воюем сами против себя. Мы уничтожаем себя сами", - добавил он.

Читайте также: Люди во властных кабинетах сливают информацию врагу, - экс-председатель ГУР МО Бурба

Бурба говорит, и весть о его собственном увольнении стала для него неожиданной. После провала спецоперации он собирался на доклад к президенту, но узнал, что будет уволен.

"Мы проговорили, 4 числа я уже был готов на вечер докладывать, и в пятницу утром попросил президента, но узнал, что в 18:30, если я не ошибаюсь, даже не от Администрации (имеется в виду Офис президента. - Ред.), а от министра обороны за полчаса до увольнения узнал, что должен быть указ. Об увольнении", - рассказал он.
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Топ комментарии
+58
У Львівській пивоварні "Шифр" почали варити пиво під назвою "Зелене чмо".

http://prportal.com.ua/FotoFakt/u-lvovi-prodayut-noviy-sort-piva-zelene-chmo

"Не зли львівських броварів - бо увіковічать. У Львові в броварнях пропонують новий сорт пива "Зелене чмо". Всього 60 грн за пляшку. В рекламі так і кажуть "Після довгих експериментів ми нарешті змогли сказати: "Стоп! Це те Зелене ChMO, яке ми заслужили!" Не знаю як ви, а я чомусь пригадав, що давненько у Львові не був. А так захотілося!" - написав блогер та журналіст Дмитро Вовнянко на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук"

Навіть Овоч такого дна не пробив.
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19.11.2021 22:28
+44
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19.11.2021 23:13
+44
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19.11.2021 23:36
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ти вже це патякало, дуня. передай сєрлєщу, що туфта повна. рашка у 14-му напала
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19.11.2021 23:04 Ответить
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19.11.2021 23:08 Ответить
Не буду про вчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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20.11.2021 14:07 Ответить
подписала
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20.11.2021 19:58 Ответить
за 2 часа более 500 голосов
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20.11.2021 23:01 Ответить
жаль что у нас не именные бюллетени
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19.11.2021 23:09 Ответить
о сколько нам открытий чудных дали бы эти бюллетни

Привет!
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20.11.2021 14:34 Ответить
Привет рыжая!

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20.11.2021 15:27 Ответить

надеюсь таки дождались
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20.11.2021 19:56 Ответить
посмотрим
гринпоц не совсем без башни. тем более что он сейчас в страхе и контролируем
он не будет применять силовиков. он понадеется что протест канализируется как было уже до этого.
но как сказал вчера шустрик (а у этого старого еврея чуйка дай бог - он беню ухитрился на бабки кинуть) "это начало конца"
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20.11.2021 20:22 Ответить
там похоже чуйка не только у шустрого
как гордон распинался
силовики,даже если бы и хотел,не факт ,что пойдут за ослом
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20.11.2021 20:34 Ответить
гардон уже сегодня на Украина 24 переобулся
"они конечно плохие но порошенко я ненавижу еще больше и мне кажется что он приложил руку к этой ситуации. Например он мог посоветовать что надо молчать и изворачиваться"
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20.11.2021 20:43 Ответить
нуу грдон известный проститут,сорри
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20.11.2021 20:54 Ответить
Как сама? замуж вышла? Или у меня еще есть шанс?
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20.11.2021 20:44 Ответить
как же, вышла
всё тебя через лиман выглядываю
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20.11.2021 21:02 Ответить
А ты на даче окончательно поселилась?
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20.11.2021 21:03 Ответить
тут эта... старптап донецкий лента принесла

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20.11.2021 21:04 Ответить

у них там жизнь на родительскую пенсию,ну или этот вариант наверное
мой на родителях,летом общались
прозрели,да поезд ушёл,а в 14-м какие были планы
не, я на даче наездами,там сейчас тишина,тепло
дорогу ксати сделали на Парутино,но пока только до части
послідовники осла не нарадуются,какой молодец,а задуматься,почему упор на дороги неее
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20.11.2021 21:14 Ответить
а я не так давно то ли читал у кого то то ли ролик смотрел. перед выборами помнишь они проводили сходняк? ну тот где про 4000 евро речь шла. так вот - приехали на такой сходняк какие то молодые иностранцы. гринпоц к ним "что в мире в тренде". ну они и ляпнули "дороги" типа и население радуется и поднять хорошо можно и видно сразу. ну у этого память 4 байта. там помещается четыре слова. вот ему и запало
1. дороги
2. видосы
3. рейтинг
4. матерное (для подчиненных)
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20.11.2021 21:18 Ответить
поднять хорошо можно - ключевое,даже при его уме
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20.11.2021 22:07 Ответить
в Греции была,сына на историческую родну возила
а ты где пропадал?
эх , поехать бы завтра в Киев
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20.11.2021 21:06 Ответить
да нигде не пропадал. все тут по месту. работаю по стране и не только через интернет. нам it-шникам с этим попроще. скоро корни пущу чувствую в прямом смысле этого слова. даже продукты доставка привозит. совсем обленился а гонять некому
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20.11.2021 21:15 Ответить
ну ты даёшь!а на Днепр хоть выехать?!последние тёплые дни
нужно в гости ехать,погонять
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20.11.2021 21:18 Ответить
да бывает и выезжаю. но если раньше часто мотался. то сейчас раз в неделю и то хорошо.
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20.11.2021 21:19 Ответить
мне нравится твоя энергия.
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20.11.2021 21:22 Ответить
прёт через край
работа,квартира,дом родителей с собаком ,дача, курсы языка ,ща носки для армии,книги (сейчас Гомер),поздно увидела за Киев,а то поехала бы вечером
жизнь одна..
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20.11.2021 22:06 Ответить
Клоун это дурное существо и нет ему места в этой должности!У него понятие государство частная конторка где можно вертеть законом как цыган солнцем...
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19.11.2021 23:10 Ответить
Вертеть законом - это отложить спецоперацию по устному распоряжению какого-то дерьмака. И это у нас такие руководители спецподразделений? И это с такими командирами мы хотим победить кацапов? Та бурбу первого под суд. А по другим разбираться. Но если нет документальных подтверждений - то не о чем разбираться!
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20.11.2021 12:27 Ответить
вертеть законом и измена родине статьи разные.Дерьмак-доверенное лицо чма,без которого это зеленое чмо никуда,с каких делов дерьмак посвященный в дела разведки?Вопросы к чму
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20.11.2021 21:02 Ответить
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19.11.2021 23:13 Ответить
Оба - сливные бачки с протеканием... информации.
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19.11.2021 23:29 Ответить
..муж и жена - одна сатана...
понавыбыралы..(
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20.11.2021 19:47 Ответить
Уверен, менее чем через год всех ГЕРОЕВ восстановят, предоставят все средства техрадиоэлектронной и физической защиты. А про зеленую мразь - забудут намного быстрее. Остальное - в наших руках. Да и мы - не одни) - как показывают заяви сусідів й не тільки. Все буде Україна. Слава Україні!
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19.11.2021 23:21 Ответить
в будку зеленожопый!
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19.11.2021 23:26 Ответить
Уволеных заменят юристами каломойши. Подобными лупатому Резникову.
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19.11.2021 23:24 Ответить
Спасибо жителям кривбасса
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19.11.2021 23:48 Ответить
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19.11.2021 23:36 Ответить
Це такий дикий треш, який просто не налазить на голову.

Хлопці, бережіть себе !

Ми пам'ятаємо, як вбили Максима Шаповала.
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19.11.2021 23:42 Ответить
Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran



Самого Бурбу прямо перед ефіром намагалася перехопити СБУ.
Зараз його охороняє посольство США.
Ціна популізму дуже дорога.
Голосування «по пріколу» та «гірше не буде» довело до того, що на найвищих щаблях влади у нас особи, причетні до державної зради.
З моновладою. Під час війни.
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20.11.2021 00:01 Ответить
Ужас! В это невозможно поверить. Это не возможно читать. Жаль нашу страну.
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20.11.2021 09:54 Ответить
20-21 листопада знакові дні для України, народ починає відстоювати СВОБОДУ та ПРАВДУ за для збереження ДЕРЖАВИ. МАЙДАН - геть зеленечмо!!!
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20.11.2021 00:33 Ответить
В будь якій демократичній країні ЗЕлене ЧМО вже б посадили в буцегарню разом з усім "кабінєтом" (кварталом). В менш цивілізованих країнах у нього в дупі вже б стирчав черенок лопати. А тут ... "на голубом глазу" ... це падло продовжує зливати країну...
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20.11.2021 00:33 Ответить
Це точка неповернення! Не можна цього проститие Бубочці!
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20.11.2021 00:51 Ответить
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20.11.2021 01:27 Ответить
Ну, ху#ло їм наказало звільнити, от вони і звільнили. А я ще дивувалась, чому за два роки не було проведено жодної гучної спецоперації нашою розвідкою, яка так філігранно прибрала усіх ватажків так званої динири. Можна тільки здогадуватись, скільки менш вагомих ніж Вагнергейт спецоперацій було зірвано та злито ворогу.

Зебіли, о це ви обрали нам веселого та молодого гумориста-шаурміста, зрадника-пісюаніста . Шоб вам вже обирало.
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20.11.2021 01:45 Ответить
Чому тебе саме це цікавить?
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20.11.2021 07:18 Ответить
Нууу....если это так, то это свора жопоидиотов, а не специалисты по Моссаду.
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20.11.2021 07:57 Ответить
Ну они вообще должны были сами уволиться, как можно служить говнокомандующему-предателю?
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20.11.2021 08:58 Ответить
Вони служили Україні
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20.11.2021 10:54 Ответить
Сейчас это раздвоенное понятие. Есть Украина щеленского и есть Украина 25%. Шо дальше - неизвестность.
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20.11.2021 22:06 Ответить
печальный конец президента Зеленского ...
правда он ещё может много гадостей со своими кремлёвскими провернуть ...
увы ...
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20.11.2021 09:20 Ответить
73відсоткові, ще раз нагадаю - ви зробили це разом.
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20.11.2021 10:13 Ответить
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! А борцуни Лещенко , Наєм , Шабунін та всі свободівці мовчать собі в тряпочку.
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20.11.2021 11:00 Ответить
Правий сектор,Свобода,УНА-УНСО,КУН, "Сила і честь",Радикали Ляшка,ау,де ви?Слабо?Звичайно що слабо.Це вам не Пороза "мочити" 5 років поспіль на каналах Медведчука і Коломойського.
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20.11.2021 12:31 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
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20.11.2021 12:34 Ответить
Поміняли всіх розвідників на єрмаків-татарчуків і компанію...
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20.11.2021 13:00 Ответить
Зеля -враг! Вот уже прошло больше полутора лет после срыва операции. И что ? Вы видели угрызения совести ? Он понял, что он сделал ошибку, и было большое желание загладить вину перед народом, перед теми разведчиками, котрых он уволил ? Нет он оставался врагом Украины.
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20.11.2021 13:52 Ответить
В России после такого интервью Бурба уже сидел бы за государственную измену , а в Украине он зарабатывает деньги и пытается делать политическую карьеру. Даже не знаю, это признак демократии и свободы слова, или просто недостаточно сильная власть. Хорошо, что мы не Россия, но таких как Бурба все таки надо сажать, хотя бы за организацию бегства от правосудия судьи взяточника . Думаю следствие должно проверить каждое слово этого боди экскорта Порошенко и привлечь к ответственности, ведь это же не Гончаренко, на котором негде пробы ставить и который не опасен для страны по своей убогости.
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20.11.2021 14:51 Ответить
Украинцы, до каких пор вы будете терпеть во власти ВРАГОВ государства???🤯
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20.11.2021 15:14 Ответить
Человек, который много лет возглавлял внешнюю военную разведку Украины, четко рассказал как надо расследовать срыв операции по вагнеровцам
https://m.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
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20.11.2021 15:25 Ответить
И еще. Никакой Ермак вообще не должен был ничего знать об этой операции. А то что он знал это уже преступление того, кто сообщил ему о ней.
Поэтому вопросом должна заняться не зеленая "следственная комиссия", а прокуратура. И импичмент.
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20.11.2021 15:28 Ответить
"Україно,Ураїно,подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворг,і сміється з тебе." Т.Г. Шевченко.
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20.11.2021 15:41 Ответить
Зеля - с.ка НКВДшная..
понавыбыралы, дебилы, лайна безродного-продажного....(((
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20.11.2021 19:46 Ответить
Вчера всеми много было сказано по поводу бенефиса экс-главы ГУР Василия Бурбы. Мы же, в свою очередь, хотели бы привести всего лишь три интересных факта о нем, которые все сами за себя скажут.

Первое. Практически всю свою жизнь Бурба работал военным (в СБУ и в ГУР). Но, несмотря на маленькую зарплату в госсекторе, он оказался большим любителем роскоши.

Второе, на что стоит обратить внимание - это на чем передвигается Бурба. Военнослужащий, всю жизнь работавший на государство, разъезжает на бронированном Mercedes-Benz Gelandewagen. Стоимость похожего экземпляра 2011 года на AUTO RIA стартует от 197 000$ (5 230 000 грн).

Третье. Во что одевается «самый честный» украинский «разведчик»? На фото его можно увидеть в куртке премиального бренда Zilli (cтоимость подобных изделий варьируется в диапазоне от 6000 до 10000$ (159 000-265 000 грн)) и футболке Philipp Plein за 8500 грн.

Собственно, выводы по поводу того, где и как у Бурбы получилось столько заработать, пребывая на госслужбе, можете сделать сами.
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20.11.2021 20:34 Ответить
А сколько дщлжен зарабатывать человек в такой должности???Это не в туалете пальцем в говне на стенах писать
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20.11.2021 21:11 Ответить
ну да, 200 кусков евро, не меньше
Кстати, Бурба еще, будучи в СБУ был одним из руководителей плана "Бумеранг" по зачистке майдана. Но, как только этот презерватив стал вам нужен, вы предпочли этот факт его биографии забыть, правда? А чего, порохоботы все равно поведутся на слезы Пороха у стены погибших на майдане. Пипл схавает.
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20.11.2021 21:31 Ответить
стукач зе лоха, найди другие аргументы, твое чмо державу предало, такое на кол надо сажать и такое дерьмо как ты за 20 копеек тоже Украину предало, урод
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20.11.2021 23:39 Ответить
ЗВЕРНЕННЯ ГОНЧАРЕНКО В ПРЯМОМУ ЕТЕРI.

ПАТРIОТИ В СБУ! АРЕШТОВУЙТЕ дЕРЬМАКА! НЕ ЗВОЛIКАЙТЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=ayrttRAFCsM
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20.11.2021 22:55 Ответить
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