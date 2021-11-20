Всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили, - Бурба
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Розвідників звільнили не просто з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.
Про це ексголова ГУР МО Василь Бурба заявив телеведучому Савіку Шустеру, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Їх всіх звільнили. Не просто звільнили з посад, а звільнили з лав збройних сил. У них забрали документи прикриття. Це небезпека. Вони під прямим прицілом російських спецслужб, які зухвало діють", - сказав Бурба.
Він наголосив, що зараз ці колишні розвідники ніяк не захищені від можливих дій з боку спецслужб Російської Федерації.
"Якщо ТСК говорить для всіх по телебаченню прізвища їх, тих розвідників, а ті розвідники сідають у свої власні автомобілі без документів прикриття - ми шкодимо самі собі. Ми воюємо самі проти себе. Ми знищуємо себе самі", - додав він.
Бурба каже, і звістка про його власне звільнення стала для нього неочікуваною. Після провалу спецоперації він збирався на доповідь до президента, але натомість дізнався, що буде звільнений.
"Ми проговорили, 4 числа я вже був готовий на вечір доповідати, і в п’ятницю вранці попросився до президента, але дізнався, що о 18:30, якщо я не помиляюся, навіть не від Адміністрації (мається на увазі Офіс Президента. - Ред.), а від міністра оборони за півгодини до звільнення дізнався, що має бути указ. Про звільнення", - розказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
Привет!
надеюсь таки дождались
гринпоц не совсем без башни. тем более что он сейчас в страхе и контролируем
он не будет применять силовиков. он понадеется что протест канализируется как было уже до этого.
но как сказал вчера шустрик (а у этого старого еврея чуйка дай бог - он беню ухитрился на бабки кинуть) "это начало конца"
как гордон распинался
силовики,даже если бы и хотел,не факт ,что пойдут за ослом
"они конечно плохие но порошенко я ненавижу еще больше и мне кажется что он приложил руку к этой ситуации. Например он мог посоветовать что надо молчать и изворачиваться"
всё тебя через лиман выглядываю
у них там жизнь на родительскую пенсию,ну или этот вариант наверное
мой на родителях,летом общались
прозрели,да поезд ушёл,а в 14-м какие были планы
не, я на даче наездами,там сейчас тишина,тепло
дорогу ксати сделали на Парутино,но пока только до части
послідовники осла не нарадуются,какой молодец,а задуматься,почему упор на дороги неее
1. дороги
2. видосы
3. рейтинг
4. матерное (для подчиненных)
а ты где пропадал?
эх , поехать бы завтра в Киев
нужно в гости ехать,погонять
работа,квартира,дом родителей с собаком ,дача, курсы языка ,ща носки для армии,книги (сейчас Гомер),поздно увидела за Киев,а то поехала бы вечером
жизнь одна..
понавыбыралы..(
Хлопці, бережіть себе !
Ми пам'ятаємо, як вбили Максима Шаповала.
Самого Бурбу прямо перед ефіром намагалася перехопити СБУ.
Зараз його охороняє посольство США.
Ціна популізму дуже дорога.
Голосування «по пріколу» та «гірше не буде» довело до того, що на найвищих щаблях влади у нас особи, причетні до державної зради.
З моновладою. Під час війни.
Зебіли, о це ви обрали нам веселого та молодого гумориста-шаурміста, зрадника-пісюаніста . Шоб вам вже обирало.
правда он ещё может много гадостей со своими кремлёвскими провернуть ...
увы ...
https://m.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
Поэтому вопросом должна заняться не зеленая "следственная комиссия", а прокуратура. И импичмент.
понавыбыралы, дебилы, лайна безродного-продажного....(((
Первое. Практически всю свою жизнь Бурба работал военным (в СБУ и в ГУР). Но, несмотря на маленькую зарплату в госсекторе, он оказался большим любителем роскоши.
Второе, на что стоит обратить внимание - это на чем передвигается Бурба. Военнослужащий, всю жизнь работавший на государство, разъезжает на бронированном Mercedes-Benz Gelandewagen. Стоимость похожего экземпляра 2011 года на AUTO RIA стартует от 197 000$ (5 230 000 грн).
Третье. Во что одевается «самый честный» украинский «разведчик»? На фото его можно увидеть в куртке премиального бренда Zilli (cтоимость подобных изделий варьируется в диапазоне от 6000 до 10000$ (159 000-265 000 грн)) и футболке Philipp Plein за 8500 грн.
Собственно, выводы по поводу того, где и как у Бурбы получилось столько заработать, пребывая на госслужбе, можете сделать сами.
Кстати, Бурба еще, будучи в СБУ был одним из руководителей плана "Бумеранг" по зачистке майдана. Но, как только этот презерватив стал вам нужен, вы предпочли этот факт его биографии забыть, правда? А чего, порохоботы все равно поведутся на слезы Пороха у стены погибших на майдане. Пипл схавает.
ПАТРIОТИ В СБУ! АРЕШТОВУЙТЕ дЕРЬМАКА! НЕ ЗВОЛIКАЙТЕ!
https://www.youtube.com/watch?v=ayrttRAFCsM