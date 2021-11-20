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Всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили, - Бурба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Всіх учасників спецоперації по затриманню

Розвідників звільнили не просто з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Про це ексголова ГУР МО Василь Бурба заявив телеведучому Савіку Шустеру, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Їх всіх звільнили. Не просто звільнили з посад, а звільнили з лав збройних сил. У них забрали документи прикриття. Це небезпека. Вони під прямим прицілом російських спецслужб, які зухвало діють", - сказав Бурба.

Він наголосив, що зараз ці колишні розвідники ніяк не захищені від можливих дій з боку спецслужб Російської Федерації.

"Якщо ТСК говорить для всіх по телебаченню прізвища їх, тих розвідників, а ті розвідники сідають у свої власні автомобілі без документів прикриття - ми шкодимо самі собі. Ми воюємо самі проти себе. Ми знищуємо себе самі", - додав він.

Також читайте: Люди у владних кабінетах зливають інформацію ворогу, - ексголова ГУР МО Бурба

Бурба каже, і звістка про його власне звільнення стала для нього неочікуваною. Після провалу спецоперації він збирався на доповідь до президента, але натомість дізнався, що буде звільнений.

"Ми проговорили, 4 числа я вже був готовий на вечір доповідати, і в п’ятницю вранці попросився до президента, але дізнався, що о 18:30, якщо я не помиляюся, навіть не від Адміністрації (мається на увазі Офіс Президента. - Ред.), а від міністра оборони за півгодини до звільнення дізнався, що має бути указ. Про звільнення", - розказав він.

Також читайте: Бурбу викликали до СБУ, - Шустер

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+58
У Львівській пивоварні "Шифр" почали варити пиво під назвою "Зелене чмо".

http://prportal.com.ua/FotoFakt/u-lvovi-prodayut-noviy-sort-piva-zelene-chmo

"Не зли львівських броварів - бо увіковічать. У Львові в броварнях пропонують новий сорт пива "Зелене чмо". Всього 60 грн за пляшку. В рекламі так і кажуть "Після довгих експериментів ми нарешті змогли сказати: "Стоп! Це те Зелене ChMO, яке ми заслужили!" Не знаю як ви, а я чомусь пригадав, що давненько у Львові не був. А так захотілося!" - написав блогер та журналіст Дмитро Вовнянко на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук"

Навіть Овоч такого дна не пробив.
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19.11.2021 22:28
+44
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19.11.2021 23:13
+44
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19.11.2021 23:36
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ти вже це патякало, дуня. передай сєрлєщу, що туфта повна. рашка у 14-му напала
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19.11.2021 23:04 Відповісти
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19.11.2021 23:08 Відповісти
Не буду про вчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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20.11.2021 14:07 Відповісти
подписала
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20.11.2021 19:58 Відповісти
за 2 часа более 500 голосов
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20.11.2021 23:01 Відповісти
жаль что у нас не именные бюллетени
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19.11.2021 23:09 Відповісти
о сколько нам открытий чудных дали бы эти бюллетни

Привет!
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20.11.2021 14:34 Відповісти
Привет рыжая!

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20.11.2021 15:27 Відповісти

надеюсь таки дождались
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20.11.2021 19:56 Відповісти
посмотрим
гринпоц не совсем без башни. тем более что он сейчас в страхе и контролируем
он не будет применять силовиков. он понадеется что протест канализируется как было уже до этого.
но как сказал вчера шустрик (а у этого старого еврея чуйка дай бог - он беню ухитрился на бабки кинуть) "это начало конца"
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20.11.2021 20:22 Відповісти
там похоже чуйка не только у шустрого
как гордон распинался
силовики,даже если бы и хотел,не факт ,что пойдут за ослом
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20.11.2021 20:34 Відповісти
гардон уже сегодня на Украина 24 переобулся
"они конечно плохие но порошенко я ненавижу еще больше и мне кажется что он приложил руку к этой ситуации. Например он мог посоветовать что надо молчать и изворачиваться"
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20.11.2021 20:43 Відповісти
нуу грдон известный проститут,сорри
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20.11.2021 20:54 Відповісти
Как сама? замуж вышла? Или у меня еще есть шанс?
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20.11.2021 20:44 Відповісти
как же, вышла
всё тебя через лиман выглядываю
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20.11.2021 21:02 Відповісти
А ты на даче окончательно поселилась?
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20.11.2021 21:03 Відповісти
тут эта... старптап донецкий лента принесла

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20.11.2021 21:04 Відповісти

у них там жизнь на родительскую пенсию,ну или этот вариант наверное
мой на родителях,летом общались
прозрели,да поезд ушёл,а в 14-м какие были планы
не, я на даче наездами,там сейчас тишина,тепло
дорогу ксати сделали на Парутино,но пока только до части
послідовники осла не нарадуются,какой молодец,а задуматься,почему упор на дороги неее
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20.11.2021 21:14 Відповісти
а я не так давно то ли читал у кого то то ли ролик смотрел. перед выборами помнишь они проводили сходняк? ну тот где про 4000 евро речь шла. так вот - приехали на такой сходняк какие то молодые иностранцы. гринпоц к ним "что в мире в тренде". ну они и ляпнули "дороги" типа и население радуется и поднять хорошо можно и видно сразу. ну у этого память 4 байта. там помещается четыре слова. вот ему и запало
1. дороги
2. видосы
3. рейтинг
4. матерное (для подчиненных)
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20.11.2021 21:18 Відповісти
поднять хорошо можно - ключевое,даже при его уме
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20.11.2021 22:07 Відповісти
в Греции была,сына на историческую родну возила
а ты где пропадал?
эх , поехать бы завтра в Киев
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20.11.2021 21:06 Відповісти
да нигде не пропадал. все тут по месту. работаю по стране и не только через интернет. нам it-шникам с этим попроще. скоро корни пущу чувствую в прямом смысле этого слова. даже продукты доставка привозит. совсем обленился а гонять некому
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20.11.2021 21:15 Відповісти
ну ты даёшь!а на Днепр хоть выехать?!последние тёплые дни
нужно в гости ехать,погонять
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20.11.2021 21:18 Відповісти
да бывает и выезжаю. но если раньше часто мотался. то сейчас раз в неделю и то хорошо.
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20.11.2021 21:19 Відповісти
мне нравится твоя энергия.
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20.11.2021 21:22 Відповісти
прёт через край
работа,квартира,дом родителей с собаком ,дача, курсы языка ,ща носки для армии,книги (сейчас Гомер),поздно увидела за Киев,а то поехала бы вечером
жизнь одна..
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20.11.2021 22:06 Відповісти
Клоун это дурное существо и нет ему места в этой должности!У него понятие государство частная конторка где можно вертеть законом как цыган солнцем...
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19.11.2021 23:10 Відповісти
Вертеть законом - это отложить спецоперацию по устному распоряжению какого-то дерьмака. И это у нас такие руководители спецподразделений? И это с такими командирами мы хотим победить кацапов? Та бурбу первого под суд. А по другим разбираться. Но если нет документальных подтверждений - то не о чем разбираться!
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20.11.2021 12:27 Відповісти
вертеть законом и измена родине статьи разные.Дерьмак-доверенное лицо чма,без которого это зеленое чмо никуда,с каких делов дерьмак посвященный в дела разведки?Вопросы к чму
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20.11.2021 21:02 Відповісти
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19.11.2021 23:13 Відповісти
Оба - сливные бачки с протеканием... информации.
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19.11.2021 23:29 Відповісти
..муж и жена - одна сатана...
понавыбыралы..(
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20.11.2021 19:47 Відповісти
Уверен, менее чем через год всех ГЕРОЕВ восстановят, предоставят все средства техрадиоэлектронной и физической защиты. А про зеленую мразь - забудут намного быстрее. Остальное - в наших руках. Да и мы - не одни) - как показывают заяви сусідів й не тільки. Все буде Україна. Слава Україні!
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19.11.2021 23:21 Відповісти
в будку зеленожопый!
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19.11.2021 23:26 Відповісти
Уволеных заменят юристами каломойши. Подобными лупатому Резникову.
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19.11.2021 23:24 Відповісти
Спасибо жителям кривбасса
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19.11.2021 23:48 Відповісти
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19.11.2021 23:36 Відповісти
Це такий дикий треш, який просто не налазить на голову.

Хлопці, бережіть себе !

Ми пам'ятаємо, як вбили Максима Шаповала.
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19.11.2021 23:42 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran



Самого Бурбу прямо перед ефіром намагалася перехопити СБУ.
Зараз його охороняє посольство США.
Ціна популізму дуже дорога.
Голосування «по пріколу» та «гірше не буде» довело до того, що на найвищих щаблях влади у нас особи, причетні до державної зради.
З моновладою. Під час війни.
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20.11.2021 00:01 Відповісти
Ужас! В это невозможно поверить. Это не возможно читать. Жаль нашу страну.
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20.11.2021 09:54 Відповісти
20-21 листопада знакові дні для України, народ починає відстоювати СВОБОДУ та ПРАВДУ за для збереження ДЕРЖАВИ. МАЙДАН - геть зеленечмо!!!
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20.11.2021 00:33 Відповісти
В будь якій демократичній країні ЗЕлене ЧМО вже б посадили в буцегарню разом з усім "кабінєтом" (кварталом). В менш цивілізованих країнах у нього в дупі вже б стирчав черенок лопати. А тут ... "на голубом глазу" ... це падло продовжує зливати країну...
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20.11.2021 00:33 Відповісти
Це точка неповернення! Не можна цього проститие Бубочці!
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20.11.2021 00:51 Відповісти
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20.11.2021 01:27 Відповісти
Ну, ху#ло їм наказало звільнити, от вони і звільнили. А я ще дивувалась, чому за два роки не було проведено жодної гучної спецоперації нашою розвідкою, яка так філігранно прибрала усіх ватажків так званої динири. Можна тільки здогадуватись, скільки менш вагомих ніж Вагнергейт спецоперацій було зірвано та злито ворогу.

Зебіли, о це ви обрали нам веселого та молодого гумориста-шаурміста, зрадника-пісюаніста . Шоб вам вже обирало.
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20.11.2021 01:45 Відповісти
Чому тебе саме це цікавить?
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20.11.2021 07:18 Відповісти
Нууу....если это так, то это свора жопоидиотов, а не специалисты по Моссаду.
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20.11.2021 07:57 Відповісти
Ну они вообще должны были сами уволиться, как можно служить говнокомандующему-предателю?
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20.11.2021 08:58 Відповісти
Вони служили Україні
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20.11.2021 10:54 Відповісти
Сейчас это раздвоенное понятие. Есть Украина щеленского и есть Украина 25%. Шо дальше - неизвестность.
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20.11.2021 22:06 Відповісти
печальный конец президента Зеленского ...
правда он ещё может много гадостей со своими кремлёвскими провернуть ...
увы ...
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20.11.2021 09:20 Відповісти
73відсоткові, ще раз нагадаю - ви зробили це разом.
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20.11.2021 10:13 Відповісти
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! А борцуни Лещенко , Наєм , Шабунін та всі свободівці мовчать собі в тряпочку.
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20.11.2021 11:00 Відповісти
Правий сектор,Свобода,УНА-УНСО,КУН, "Сила і честь",Радикали Ляшка,ау,де ви?Слабо?Звичайно що слабо.Це вам не Пороза "мочити" 5 років поспіль на каналах Медведчука і Коломойського.
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20.11.2021 12:31 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
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20.11.2021 12:34 Відповісти
Поміняли всіх розвідників на єрмаків-татарчуків і компанію...
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20.11.2021 13:00 Відповісти
Зеля -враг! Вот уже прошло больше полутора лет после срыва операции. И что ? Вы видели угрызения совести ? Он понял, что он сделал ошибку, и было большое желание загладить вину перед народом, перед теми разведчиками, котрых он уволил ? Нет он оставался врагом Украины.
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20.11.2021 13:52 Відповісти
В России после такого интервью Бурба уже сидел бы за государственную измену , а в Украине он зарабатывает деньги и пытается делать политическую карьеру. Даже не знаю, это признак демократии и свободы слова, или просто недостаточно сильная власть. Хорошо, что мы не Россия, но таких как Бурба все таки надо сажать, хотя бы за организацию бегства от правосудия судьи взяточника . Думаю следствие должно проверить каждое слово этого боди экскорта Порошенко и привлечь к ответственности, ведь это же не Гончаренко, на котором негде пробы ставить и который не опасен для страны по своей убогости.
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20.11.2021 14:51 Відповісти
Украинцы, до каких пор вы будете терпеть во власти ВРАГОВ государства???🤯
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20.11.2021 15:14 Відповісти
Человек, который много лет возглавлял внешнюю военную разведку Украины, четко рассказал как надо расследовать срыв операции по вагнеровцам
https://m.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
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20.11.2021 15:25 Відповісти
И еще. Никакой Ермак вообще не должен был ничего знать об этой операции. А то что он знал это уже преступление того, кто сообщил ему о ней.
Поэтому вопросом должна заняться не зеленая "следственная комиссия", а прокуратура. И импичмент.
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20.11.2021 15:28 Відповісти
"Україно,Ураїно,подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворг,і сміється з тебе." Т.Г. Шевченко.
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20.11.2021 15:41 Відповісти
Зеля - с.ка НКВДшная..
понавыбыралы, дебилы, лайна безродного-продажного....(((
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20.11.2021 19:46 Відповісти
Вчера всеми много было сказано по поводу бенефиса экс-главы ГУР Василия Бурбы. Мы же, в свою очередь, хотели бы привести всего лишь три интересных факта о нем, которые все сами за себя скажут.

Первое. Практически всю свою жизнь Бурба работал военным (в СБУ и в ГУР). Но, несмотря на маленькую зарплату в госсекторе, он оказался большим любителем роскоши.

Второе, на что стоит обратить внимание - это на чем передвигается Бурба. Военнослужащий, всю жизнь работавший на государство, разъезжает на бронированном Mercedes-Benz Gelandewagen. Стоимость похожего экземпляра 2011 года на AUTO RIA стартует от 197 000$ (5 230 000 грн).

Третье. Во что одевается «самый честный» украинский «разведчик»? На фото его можно увидеть в куртке премиального бренда Zilli (cтоимость подобных изделий варьируется в диапазоне от 6000 до 10000$ (159 000-265 000 грн)) и футболке Philipp Plein за 8500 грн.

Собственно, выводы по поводу того, где и как у Бурбы получилось столько заработать, пребывая на госслужбе, можете сделать сами.
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20.11.2021 20:34 Відповісти
А сколько дщлжен зарабатывать человек в такой должности???Это не в туалете пальцем в говне на стенах писать
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20.11.2021 21:11 Відповісти
ну да, 200 кусков евро, не меньше
Кстати, Бурба еще, будучи в СБУ был одним из руководителей плана "Бумеранг" по зачистке майдана. Но, как только этот презерватив стал вам нужен, вы предпочли этот факт его биографии забыть, правда? А чего, порохоботы все равно поведутся на слезы Пороха у стены погибших на майдане. Пипл схавает.
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20.11.2021 21:31 Відповісти
стукач зе лоха, найди другие аргументы, твое чмо державу предало, такое на кол надо сажать и такое дерьмо как ты за 20 копеек тоже Украину предало, урод
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20.11.2021 23:39 Відповісти
ЗВЕРНЕННЯ ГОНЧАРЕНКО В ПРЯМОМУ ЕТЕРI.

ПАТРIОТИ В СБУ! АРЕШТОВУЙТЕ дЕРЬМАКА! НЕ ЗВОЛIКАЙТЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=ayrttRAFCsM
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20.11.2021 22:55 Відповісти
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