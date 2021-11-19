Бурбу викликали до СБУ, - Шустер

Колишній голова ГУР МО Василь Бурба не зміг приїхати на програму до Шустера, бо його викликали на допит до СБУ.

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Про це ведучий програми Савік Шустер заявив в ефірі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Василь Бурба мав бути в прямому ефірі, але отримав з СБУ повідомлення про виклик на допит, і не тому не зміг взяти участь у дискусії.

Натомість Бурба приїхав до студії у першій половині дня озвучив свою позицію щодо зриву спецоперації з затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

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