УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11014 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
15 359 41
СБУ (10025) шоу_Шустера (309) Шустер (359) ПВК "Вагнер" (1476) Бурба (82)

Бурбу викликали до СБУ, - Шустер

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бурбу викликали до СБУ, - Шустер

Колишній голова ГУР МО Василь Бурба не зміг приїхати на програму до Шустера, бо його викликали на допит до СБУ.

Читайте: Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера

Про це ведучий програми Савік Шустер заявив в ефірі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Василь Бурба мав бути в прямому ефірі, але отримав з СБУ повідомлення про виклик на допит, і не тому не зміг взяти участь у дискусії.

Натомість Бурба приїхав до студії у першій половині дня озвучив свою позицію щодо зриву спецоперації з затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Читайте: Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
Бурбі респект,тримайся справжній воїн...
показати весь коментар
19.11.2021 21:45
+39
В общем,Бурба сказал ,что это таки зекрыса сорвала операцию
показати весь коментар
19.11.2021 21:49
+34
Бурба має повернутись на свою посаду. Зелень-за ґрати!
показати весь коментар
19.11.2021 21:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
невже посадять?п'сєц.
показати весь коментар
19.11.2021 21:33 Відповісти
хрєн їм без солі !!!!!
показати весь коментар
19.11.2021 21:47 Відповісти
Всем смотреть !!! Первый позитив от Ахметова ! Вот ,что значит - "ВРАГ МОЕГО ВРАГА ,МОЙ ДРУГ !!! зеИУДУ ,ВРАГА Украины немедленно арестовать, они готовят уничтожение СВОБОДНОЙ Украины !!
показати весь коментар
19.11.2021 21:57 Відповісти
А сейчас Гордон делает тройное сальто ви переобувается в воздухе !!!!
показати весь коментар
19.11.2021 22:04 Відповісти
гордон понял откуда ветер дует
осла просто сливают
показати весь коментар
19.11.2021 22:12 Відповісти
дальше - сдерут шкуру на ранцы и копыта на расчески
показати весь коментар
19.11.2021 22:57 Відповісти
Аваков рюкзаки пошиє.
показати весь коментар
20.11.2021 09:03 Відповісти
в цьому всьому завжди потрібно памятати і ще таке - якому основному Ворогу України потрібен отой весь сьогоднішній срач ....- який ніколи не дав сформуватися Сильній Україні як Державі...., ато із великим "пранням " у шустрого савіка можна і "немовля" викинути ....
показати весь коментар
19.11.2021 22:43 Відповісти
Так, але треба знати, хто довів до сьогоднішньої ситуації.
показати весь коментар
19.11.2021 22:50 Відповісти
всі ми ( практична більшість) і "довели"....- і почалось це не "сьогодні"....
показати весь коментар
19.11.2021 22:56 Відповісти
уже нет
показати весь коментар
19.11.2021 21:50 Відповісти
Час уже СБУ викликати на допит.
Ссукі такі зродливі.
Ви чого вели вогонь на ураження по Шведу ?
Криси кацапські.
показати весь коментар
19.11.2021 21:41 Відповісти
Там майже як у суспільстві. Притомна половина - на половину "яка різниця".
показати весь коментар
19.11.2021 22:09 Відповісти
Бурба має повернутись на свою посаду. Зелень-за ґрати!
показати весь коментар
19.11.2021 21:42 Відповісти
На шибеницю.
Уявіть, вони знищили всю розвідку. Всіх, хто воював проти рашки.
Чому ми не в НАТО...
показати весь коментар
19.11.2021 21:48 Відповісти
Серлещ напише заяву про державну зраду, на одну журналістку вже ***********.
показати весь коментар
19.11.2021 21:42 Відповісти
Та ніби зараз бачу на Шустері Бурбу.
показати весь коментар
19.11.2021 21:44 Відповісти
До эфира записали
показати весь коментар
19.11.2021 21:46 Відповісти
Він реально ризикує.
показати весь коментар
19.11.2021 21:47 Відповісти
особиста охорона Бурбі надана посольством США
морпехи лошарам в лобешник дадуть - мало не буде !
показати весь коментар
19.11.2021 21:53 Відповісти
Дай бог.
показати весь коментар
20.11.2021 20:26 Відповісти
а вот такий їм хрін без солі !!!
показати весь коментар
19.11.2021 21:49 Відповісти
Бурбі респект,тримайся справжній воїн...
показати весь коментар
19.11.2021 21:45 Відповісти
В общем,Бурба сказал ,что это таки зекрыса сорвала операцию
показати весь коментар
19.11.2021 21:49 Відповісти
Консерва не лише операцію зірвала, вона здала ворогу наших розвідників.
Лишається здогадуватись що іще ті тварі здали кацапам.
показати весь коментар
19.11.2021 21:51 Відповісти
Все сдали и уничтожили ШКОЛУ ДЛЯ РАЗВЕДЧИКОВ !!!
показати весь коментар
19.11.2021 21:54 Відповісти
А нащо нам розвідники?
Без них ніяке НАТО нас не візьме.
показати весь коментар
19.11.2021 21:57 Відповісти
Самое печальное,что этих тварей в лице зе не выгнать без крови.Хера лысого он сам уйдет
показати весь коментар
20.11.2021 20:31 Відповісти
гундосик, пиляй видосік !

всім хто не дивиться Савіка - по жвачці !
показати весь коментар
19.11.2021 21:51 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2021 21:56 Відповісти
Позвали бо-зассяли)
показати весь коментар
19.11.2021 21:58 Відповісти
Слажено работают)
показати весь коментар
19.11.2021 22:00 Відповісти
весь состав тск - у турму в соседний коридор с вазелином и опой в полном составе
показати весь коментар
19.11.2021 22:03 Відповісти
У радянські часи почув одну історію,яку вважаю вигадкою,але в якій є дуже товстий натяк на те,як повинен поводитись бойовий генерал,якщо він звісно бойовий,коли до нього приходять усякі гниди від сявки Бакланова.Так от:
Коли Сталін почав вирізати керівництво РСЧА,берієвськи пси прийшли на дачу і до Будьонного.Ну Сьома виявився не тєрпілою,заліз на горище,де в нього був кулемет,і почав відстрілювати цю *******.Ну ті дзвонити Берії,а той побіг до Сталіна.Останній почухав кебу,прикинув бакен до носа і сказав: - Ну добре.Відгребіться від нього.
Доречі в історії всеж-таки був один вищий командир ЧА,котрий не пішов,як тупа вівця на катування і розстріл,а влаштува бій,коли по нього прийшли.Тільки не пам'ятаю його прізвище.
показати весь коментар
19.11.2021 22:11 Відповісти
У нас немає СБУ. У нас є філія ФСБ в Україні.
показати весь коментар
19.11.2021 22:16 Відповісти
Просто охранка !
показати весь коментар
20.11.2021 15:35 Відповісти
Андрій Смолій

1 ч ·



Василя Бурбу на ніч викликали на допис до СБУ, щоб не допустити на прямий ефір.

Ще раз. П'ятниця, вечір. Кінець робочого дня, генерал-полковника Бурбу, який є головним свідком зради по вагнергейту, викликають до СБУ.

На цю ж програму не приходить Зеленського, його Єрмак, та вся зелена свита.

Ми точно в Україні, чи вже прокинулись в Білорусі-2?

Зеленський та його влада перейшли всі межіт
показати весь коментар
19.11.2021 23:17 Відповісти
Первый раз увидел в студии у Шустера поддержку выступающему 100%. И это - Бурба и Бутусов. И голосование обнадёживающее - за предательство Зеленского проголосовали 64%, а за его никчемность - 34%.... Верят продажному шуту только 2%. Как будем дальше жить?Кремль уже на Банковой и управляет страной.....
показати весь коментар
19.11.2021 23:20 Відповісти
Час сушити сухарі😄
показати весь коментар
20.11.2021 07:38 Відповісти
Що це, як невдала спроба приховати правду. А Василю Бурбі здоров'я та витримки, правда переможе. Шустеру велике дякую за інтерв'ю з героєм України.....
показати весь коментар
20.11.2021 10:45 Відповісти
Не Бурбу на допрос,а СБУ во главе с Баклановым на допрос
и после этого к стенке,пулемет дать зеле,после этого
кончить и его самого.
показати весь коментар
20.11.2021 16:19 Відповісти
 
 