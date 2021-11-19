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Бурбу викликали до СБУ, - Шустер
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній голова ГУР МО Василь Бурба не зміг приїхати на програму до Шустера, бо його викликали на допит до СБУ.
Про це ведучий програми Савік Шустер заявив в ефірі, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Василь Бурба мав бути в прямому ефірі, але отримав з СБУ повідомлення про виклик на допит, і не тому не зміг взяти участь у дискусії.
Натомість Бурба приїхав до студії у першій половині дня озвучив свою позицію щодо зриву спецоперації з затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Топ коментарі
+46 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар19.11.2021 21:45
+39 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар19.11.2021 21:49
+34 Rulya Kosh
показати весь коментар19.11.2021 21:42
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Будь ласка, зачекайте...
осла просто сливают
Ссукі такі зродливі.
Ви чого вели вогонь на ураження по Шведу ?
Криси кацапські.
Уявіть, вони знищили всю розвідку. Всіх, хто воював проти рашки.
Чому ми не в НАТО...
морпехи лошарам в лобешник дадуть - мало не буде !
Лишається здогадуватись що іще ті тварі здали кацапам.
Без них ніяке НАТО нас не візьме.
всім хто не дивиться Савіка - по жвачці !
Коли Сталін почав вирізати керівництво РСЧА,берієвськи пси прийшли на дачу і до Будьонного.Ну Сьома виявився не тєрпілою,заліз на горище,де в нього був кулемет,і почав відстрілювати цю *******.Ну ті дзвонити Берії,а той побіг до Сталіна.Останній почухав кебу,прикинув бакен до носа і сказав: - Ну добре.Відгребіться від нього.
Доречі в історії всеж-таки був один вищий командир ЧА,котрий не пішов,як тупа вівця на катування і розстріл,а влаштува бій,коли по нього прийшли.Тільки не пам'ятаю його прізвище.
1 ч ·
Василя Бурбу на ніч викликали на допис до СБУ, щоб не допустити на прямий ефір.
Ще раз. П'ятниця, вечір. Кінець робочого дня, генерал-полковника Бурбу, який є головним свідком зради по вагнергейту, викликають до СБУ.
На цю ж програму не приходить Зеленського, його Єрмак, та вся зелена свита.
Ми точно в Україні, чи вже прокинулись в Білорусі-2?
Зеленський та його влада перейшли всі межіт
и после этого к стенке,пулемет дать зеле,после этого
кончить и его самого.