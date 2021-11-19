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Бурбу вызвали в СБУ, - Шустер
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший глава ГУР МО Василий Бурба не смог приехать на программу к Шустеру, потому что его вызвали на допрос в СБУ.
Об этом ведущий программы Савик Шустер заявил в эфире, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, Василий Бурба должен был быть в прямом эфире, но получил из СБУ уведомление о вызове на допрос, и потому не смог принять участие в дискуссии.
Поэтому Бурба приехал в студию в первой половине дня и озвучил свою позицию по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
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+46 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+34 Rulya Kosh
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осла просто сливают
Ссукі такі зродливі.
Ви чого вели вогонь на ураження по Шведу ?
Криси кацапські.
Уявіть, вони знищили всю розвідку. Всіх, хто воював проти рашки.
Чому ми не в НАТО...
морпехи лошарам в лобешник дадуть - мало не буде !
Лишається здогадуватись що іще ті тварі здали кацапам.
Без них ніяке НАТО нас не візьме.
всім хто не дивиться Савіка - по жвачці !
Коли Сталін почав вирізати керівництво РСЧА,берієвськи пси прийшли на дачу і до Будьонного.Ну Сьома виявився не тєрпілою,заліз на горище,де в нього був кулемет,і почав відстрілювати цю *******.Ну ті дзвонити Берії,а той побіг до Сталіна.Останній почухав кебу,прикинув бакен до носа і сказав: - Ну добре.Відгребіться від нього.
Доречі в історії всеж-таки був один вищий командир ЧА,котрий не пішов,як тупа вівця на катування і розстріл,а влаштува бій,коли по нього прийшли.Тільки не пам'ятаю його прізвище.
1 ч ·
Василя Бурбу на ніч викликали на допис до СБУ, щоб не допустити на прямий ефір.
Ще раз. П'ятниця, вечір. Кінець робочого дня, генерал-полковника Бурбу, який є головним свідком зради по вагнергейту, викликають до СБУ.
На цю ж програму не приходить Зеленського, його Єрмак, та вся зелена свита.
Ми точно в Україні, чи вже прокинулись в Білорусі-2?
Зеленський та його влада перейшли всі межіт
и после этого к стенке,пулемет дать зеле,после этого
кончить и его самого.