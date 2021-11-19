Бурбу вызвали в СБУ, - Шустер

Бывший глава ГУР МО Василий Бурба не смог приехать на программу к Шустеру, потому что его вызвали на допрос в СБУ.

Об этом ведущий программы Савик Шустер заявил в эфире, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Василий Бурба должен был быть в прямом эфире, но получил из СБУ уведомление о вызове на допрос, и потому не смог принять участие в дискуссии.

Поэтому Бурба приехал в студию в первой половине дня и озвучил свою позицию по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру