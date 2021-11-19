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Новости Политика Украины
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СБУ (18677) шоу_Шустера (315) Шустер (681) ЧВК Вагнера (1281) Бурба (81)

Бурбу вызвали в СБУ, - Шустер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бурбу вызвали в СБУ, - Шустер

Бывший глава ГУР МО Василий Бурба не смог приехать на программу к Шустеру, потому что его вызвали на допрос в СБУ.

Об этом ведущий программы Савик Шустер заявил в эфире, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Василий Бурба должен был быть в прямом эфире, но получил из СБУ уведомление о вызове на допрос, и потому не смог принять участие в дискуссии.

Поэтому Бурба приехал в студию в первой половине дня и озвучил свою позицию по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру
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Топ комментарии
+46
Бурбі респект,тримайся справжній воїн...
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19.11.2021 21:45
+39
В общем,Бурба сказал ,что это таки зекрыса сорвала операцию
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19.11.2021 21:49
+34
Бурба має повернутись на свою посаду. Зелень-за ґрати!
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19.11.2021 21:42
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невже посадять?п'сєц.
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19.11.2021 21:33 Ответить
хрєн їм без солі !!!!!
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19.11.2021 21:47 Ответить
Всем смотреть !!! Первый позитив от Ахметова ! Вот ,что значит - "ВРАГ МОЕГО ВРАГА ,МОЙ ДРУГ !!! зеИУДУ ,ВРАГА Украины немедленно арестовать, они готовят уничтожение СВОБОДНОЙ Украины !!
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19.11.2021 21:57 Ответить
А сейчас Гордон делает тройное сальто ви переобувается в воздухе !!!!
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19.11.2021 22:04 Ответить
гордон понял откуда ветер дует
осла просто сливают
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19.11.2021 22:12 Ответить
дальше - сдерут шкуру на ранцы и копыта на расчески
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19.11.2021 22:57 Ответить
Аваков рюкзаки пошиє.
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20.11.2021 09:03 Ответить
в цьому всьому завжди потрібно памятати і ще таке - якому основному Ворогу України потрібен отой весь сьогоднішній срач ....- який ніколи не дав сформуватися Сильній Україні як Державі...., ато із великим "пранням " у шустрого савіка можна і "немовля" викинути ....
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19.11.2021 22:43 Ответить
Так, але треба знати, хто довів до сьогоднішньої ситуації.
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19.11.2021 22:50 Ответить
всі ми ( практична більшість) і "довели"....- і почалось це не "сьогодні"....
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19.11.2021 22:56 Ответить
уже нет
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19.11.2021 21:50 Ответить
Час уже СБУ викликати на допит.
Ссукі такі зродливі.
Ви чого вели вогонь на ураження по Шведу ?
Криси кацапські.
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19.11.2021 21:41 Ответить
Там майже як у суспільстві. Притомна половина - на половину "яка різниця".
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19.11.2021 22:09 Ответить
Бурба має повернутись на свою посаду. Зелень-за ґрати!
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19.11.2021 21:42 Ответить
На шибеницю.
Уявіть, вони знищили всю розвідку. Всіх, хто воював проти рашки.
Чому ми не в НАТО...
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19.11.2021 21:48 Ответить
Серлещ напише заяву про державну зраду, на одну журналістку вже ***********.
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19.11.2021 21:42 Ответить
Та ніби зараз бачу на Шустері Бурбу.
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19.11.2021 21:44 Ответить
До эфира записали
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19.11.2021 21:46 Ответить
Він реально ризикує.
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19.11.2021 21:47 Ответить
особиста охорона Бурбі надана посольством США
морпехи лошарам в лобешник дадуть - мало не буде !
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19.11.2021 21:53 Ответить
Дай бог.
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20.11.2021 20:26 Ответить
а вот такий їм хрін без солі !!!
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19.11.2021 21:49 Ответить
Бурбі респект,тримайся справжній воїн...
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19.11.2021 21:45 Ответить
В общем,Бурба сказал ,что это таки зекрыса сорвала операцию
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19.11.2021 21:49 Ответить
Консерва не лише операцію зірвала, вона здала ворогу наших розвідників.
Лишається здогадуватись що іще ті тварі здали кацапам.
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19.11.2021 21:51 Ответить
Все сдали и уничтожили ШКОЛУ ДЛЯ РАЗВЕДЧИКОВ !!!
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19.11.2021 21:54 Ответить
А нащо нам розвідники?
Без них ніяке НАТО нас не візьме.
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19.11.2021 21:57 Ответить
Самое печальное,что этих тварей в лице зе не выгнать без крови.Хера лысого он сам уйдет
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20.11.2021 20:31 Ответить
гундосик, пиляй видосік !

всім хто не дивиться Савіка - по жвачці !
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19.11.2021 21:51 Ответить
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19.11.2021 21:56 Ответить
Позвали бо-зассяли)
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19.11.2021 21:58 Ответить
Слажено работают)
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19.11.2021 22:00 Ответить
весь состав тск - у турму в соседний коридор с вазелином и опой в полном составе
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19.11.2021 22:03 Ответить
У радянські часи почув одну історію,яку вважаю вигадкою,але в якій є дуже товстий натяк на те,як повинен поводитись бойовий генерал,якщо він звісно бойовий,коли до нього приходять усякі гниди від сявки Бакланова.Так от:
Коли Сталін почав вирізати керівництво РСЧА,берієвськи пси прийшли на дачу і до Будьонного.Ну Сьома виявився не тєрпілою,заліз на горище,де в нього був кулемет,і почав відстрілювати цю *******.Ну ті дзвонити Берії,а той побіг до Сталіна.Останній почухав кебу,прикинув бакен до носа і сказав: - Ну добре.Відгребіться від нього.
Доречі в історії всеж-таки був один вищий командир ЧА,котрий не пішов,як тупа вівця на катування і розстріл,а влаштува бій,коли по нього прийшли.Тільки не пам'ятаю його прізвище.
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19.11.2021 22:11 Ответить
У нас немає СБУ. У нас є філія ФСБ в Україні.
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19.11.2021 22:16 Ответить
Просто охранка !
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20.11.2021 15:35 Ответить
Андрій Смолій

1 ч ·



Василя Бурбу на ніч викликали на допис до СБУ, щоб не допустити на прямий ефір.

Ще раз. П'ятниця, вечір. Кінець робочого дня, генерал-полковника Бурбу, який є головним свідком зради по вагнергейту, викликають до СБУ.

На цю ж програму не приходить Зеленського, його Єрмак, та вся зелена свита.

Ми точно в Україні, чи вже прокинулись в Білорусі-2?

Зеленський та його влада перейшли всі межіт
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19.11.2021 23:17 Ответить
Первый раз увидел в студии у Шустера поддержку выступающему 100%. И это - Бурба и Бутусов. И голосование обнадёживающее - за предательство Зеленского проголосовали 64%, а за его никчемность - 34%.... Верят продажному шуту только 2%. Как будем дальше жить?Кремль уже на Банковой и управляет страной.....
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19.11.2021 23:20 Ответить
Час сушити сухарі😄
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20.11.2021 07:38 Ответить
Що це, як невдала спроба приховати правду. А Василю Бурбі здоров'я та витримки, правда переможе. Шустеру велике дякую за інтерв'ю з героєм України.....
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20.11.2021 10:45 Ответить
Не Бурбу на допрос,а СБУ во главе с Баклановым на допрос
и после этого к стенке,пулемет дать зеле,после этого
кончить и его самого.
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20.11.2021 16:19 Ответить
 
 