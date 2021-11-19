Люди у владних кабінетах зливають інформацію ворогу, - ексголова ГУР МО Бурба

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба вважає, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові.

Про це Бурба заявив телеведучому Савіку Шустеру, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Або у нас є кріт. Чому "або"? Цей провал операції - це тільки ланцюжок тих провалів, які відбуваються за останній час. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. Командирів груп в липні місяці стріляють у Києві. Тобто, це ланцюг. І мало слідство за рік відповідсти: у нас є кріт чи немає?" - сказав Бурба.

За словами ексрозвідника, він хоче допомогти розслідуванні провалу спецоперації із затримки "вагнерівців". Але допит у ДБР, на який він прийшов, тривав лише 7 хвилин.

"Перша причина провала - що в нас є кріт, який працює на Росію. Друга причина провала - це наша погана підготовка. І третя причина провала - це гарна робота контррозвідки Білорусі", - вважає Бурба.

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"Зі свого аналізу, зі свого досвіду, зі свого керівного погляду можу сказати, що це є провал завдяки людям, які знаходяться у владних кабінетах, які, на мою думку, сленгом скажу, "зливають", передають інформацію ворогу. І я це хотів довести слідству", - наголосив він.

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