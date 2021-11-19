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Люди у владних кабінетах зливають інформацію ворогу, - ексголова ГУР МО Бурба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Люди у владних кабінетах зливають інформацію ворогу, - ексголова ГУР МО Бурба

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба вважає, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові.

Про це Бурба заявив телеведучому Савіку Шустеру, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Або у нас є кріт. Чому "або"? Цей провал операції - це тільки ланцюжок тих провалів, які відбуваються за останній час. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. Командирів груп в липні місяці стріляють у Києві. Тобто, це ланцюг. І мало слідство за рік відповідсти: у нас є кріт чи немає?" - сказав Бурба.

За словами ексрозвідника, він хоче допомогти розслідуванні провалу спецоперації із затримки "вагнерівців". Але допит у ДБР, на який він прийшов, тривав лише 7 хвилин.

"Перша причина провала - що в нас є кріт, який працює на Росію. Друга причина провала - це наша погана підготовка. І третя причина провала - це гарна робота контррозвідки Білорусі", - вважає Бурба.

Читайте: Бурба: Єрмак сказав, що перенести затримання "вагнерівців" - вказівка Зеленського

"Зі свого аналізу, зі свого досвіду, зі свого керівного погляду можу сказати, що це є провал завдяки людям, які знаходяться у владних кабінетах, які, на мою думку, сленгом скажу, "зливають", передають інформацію ворогу. І я це хотів довести слідству", - наголосив він.

Також читайте: Бурбу викликали до СБУ, - Шустер

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+63
Там ціле кротове кодло , а не один кріт !
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19.11.2021 22:07
+52
А в когось були сумніви?...
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19.11.2021 22:07
+52
прямым текстом - осёл предателб Украины,что было известно давно
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19.11.2021 22:08
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А в когось були сумніви?...
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19.11.2021 22:07 Відповісти
...оцн і є оті гниди, про яких попереджав Симон Петлюра...
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19.11.2021 22:13 Відповісти
причина одна расстрелять всю эту шушеру и все сразу начнут думать... что торговать страной западло....
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19.11.2021 23:02 Відповісти
до 73% очень долго доходит...
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20.11.2021 11:20 Відповісти
Там ціле кротове кодло , а не один кріт !
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19.11.2021 22:07 Відповісти
Зелене кодло
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19.11.2021 22:35 Відповісти
Вот это кодло: зеленский, коломойский,боголюбов и т.д. - здесь, роттенберги и т.д. в россии
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19.11.2021 23:48 Відповісти
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" - Аль Капоне
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19.11.2021 23:48 Відповісти
Сплошь ублюдки жидовские
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20.11.2021 08:59 Відповісти
Можна сказати - кротятник.
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20.11.2021 09:53 Відповісти
прямым текстом - осёл предателб Украины,что было известно давно
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19.11.2021 22:08 Відповісти
Пастор жжёт,осёл труп после Свободы Слова
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19.11.2021 22:22 Відповісти
- навіть Гордон , пальцем вказав на єРмака та Зе !
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19.11.2021 22:33 Відповісти
ну гордон мимикрирует
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19.11.2021 22:35 Відповісти
- це і дивно .
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19.11.2021 22:38 Відповісти
- що поливає свого вибраного ...
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19.11.2021 22:39 Відповісти
он больше недели назад с Комаровским определился, шо осёл - фсё
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19.11.2021 22:43 Відповісти
Киньте ссылку в ютубе...! Очень хочу посмотреть !!!
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20.11.2021 08:33 Відповісти
Президент і зливає. Казліна
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19.11.2021 22:08 Відповісти
100% це його робота 😡
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19.11.2021 22:28 Відповісти
Третья причина самая точная.
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19.11.2021 23:25 Відповісти
Не верну будет умалчивать и ДРУГИХ предателей...! Нужен ПОЛНЫЙ список ! Нельзя замыкаться и останавливать список только лишь зеленой соплей !
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20.11.2021 08:35 Відповісти
чёрт, это провал...
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19.11.2021 22:10 Відповісти
Подоляцкий бот - пшёл на!
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19.11.2021 22:12 Відповісти
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19.11.2021 22:15 Відповісти
Дивну, гаспадін Єрмак, ви собі кликуху на Цензорі взяли. Це справді провал!!!, 😁😁😁
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19.11.2021 23:31 Відповісти
Обережно треба бути Василю.... янєлох буде мститися.
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19.11.2021 22:10 Відповісти
его охраняет спецура штатовского посольства
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19.11.2021 22:49 Відповісти
звідки така інфа?
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19.11.2021 22:52 Відповісти
это имеет значение?
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19.11.2021 23:06 Відповісти
просто цікаво з декількох причин.
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19.11.2021 23:09 Відповісти
Это правда. И автомобиль бронированный - вчера Арахамия в эфире рассказал, когда их обвинили в снятии охраны с генерала.
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19.11.2021 23:16 Відповісти
показово...
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19.11.2021 23:21 Відповісти
Ага. Мабуть штатовці самі дали охорону, як тільки Зеленський її з нього зняв.
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19.11.2021 23:36 Відповісти
тобто американці хочуть розібратися у ситуації...зєлє пипець.
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19.11.2021 23:50 Відповісти
Тут проскакувало
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19.11.2021 23:55 Відповісти
дякую
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19.11.2021 23:58 Відповісти
Таких сук при власти надо вешать
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19.11.2021 22:11 Відповісти
Підтримую!!!!! Настав час витягати те кодло на майдан та ставити "йолку". Бо закон у нас самі знаєте - не працює а судді наскрізь гнилі та продажні.
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20.11.2021 08:19 Відповісти
С крепкими ветками - что бы на ней поместились ВСЕ и ВСЕХ их выдержало ...
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20.11.2021 08:37 Відповісти
В Україні є офіцери честі
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19.11.2021 22:15 Відповісти
Мне кажется пора Володьку не-лоха бить по морде!
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19.11.2021 22:15 Відповісти
- так почали вже , ще в Омані ... та на жаль чужі .
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19.11.2021 22:35 Відповісти
****,як можна під час війни з срасієй в якій загинуло 15 тисяч українців, працювати на срасію?? Це ж якою гнидою треба бути!!
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19.11.2021 22:16 Відповісти
Вони ж не українці, просто халтурять тут. Чергове шапіто то телевізору покрутять і знову оберуть чергового маланця(
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19.11.2021 22:58 Відповісти
Когда я в 2014 году переехала из Севастополя в Киев, то надеялась, что всё изменится, что я, никогда, не буду слышать о предательстве. Я столько предательства видела в Севастополе в 2014 году...Это страшно...это подло...это мерзко! Будьте прокляты те, кто привёл к власти Зеленского и его команду- команду предателей Украины!
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19.11.2021 22:20 Відповісти
коломойский?
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19.11.2021 22:47 Відповісти
Разводить лохов?
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20.11.2021 03:08 Відповісти
вот представьте теперь сколько украинских воинов и просто украинцев с простого и мудрого нарида погибнет в случае большой Войны, когда мы знаем уже наверняка ОП ЗЕ-чма работает на врагов..

- возможно многие тысячи, или сотни тысяч..
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19.11.2021 22:20 Відповісти
Бурбу в президенты !!
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19.11.2021 22:21 Відповісти
низзя! уборщиц будет слушать!
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19.11.2021 22:47 Відповісти
Бурба -висококласний професійний розвідник . Він повинен займатись тим , де почувається як - риба у воді . Розвідкою тобто . А президентом має бути -висококласний політик . Прем'єр міністром - висококoласний управлінець , і т.д. . Тоді в країні буде порядок .
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19.11.2021 22:57 Відповісти
Самый сок 27 минут назад (изменено)

Бурбу вызвали на допрос в СБУ именно в то время, когда он должен был прийти на эфир. Но интервью с ним записали за час до допроса. Основные моменты интервью Бурбы (практически дословно):
✅ Указание на перенос операции дал Ермак. Сказал, что действует от имени Зеленского.
✅ С учетом того, что спецоперация по "вагнеровцам" находилась на финальной стадии, ее перенос был равнозначен провалу. И руководство государства это осознавало. То есть виноваты в провале - Зеленский и Ермак.
✅ Указ об увольнении главы разведки был издан Зеленским за полчаса до встречи, на которой должны были обсудить дальнейшую судьбу операции.
✅ Уволены были практически все разведчики, имевшие отношение к спецоперации. Более того, их лишили охраны и они находятся под прицелом российских спецслужб. Власть по сути находится в руках предателей, коллаборантов и кремлевской агентуры. Шел 7-ой год войны...
@Helgi Sharp
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19.11.2021 22:22 Відповісти
Ахметка против бубочки. Уже однозначно. Т.е. Ахметка против *******. Что-то будет.
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19.11.2021 22:23 Відповісти
Коломойський - проти ...
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19.11.2021 22:36 Відповісти
Ставлю на ахметку.
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19.11.2021 22:40 Відповісти
Не стоит думать только о "Розовом слоне"...не отмазываю Зе но самым эффективным Кротом был бы Какой-то Советник или 5 секретарь....то есть не публичный человек...Но это конечно не отменяет того что с намного большей вероятностью это человек с фамилией на "Е" или "З" или "Т" - да там может быть и целая Кротовая Семья)))
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19.11.2021 22:25 Відповісти
страшко вам у телевізор , зебіли !
п'ять років життя та розвитку країни - в дупу
поздоровляю вас зебіли, особливо тих, що казали що Америкою ...теж актор правив...
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19.11.2021 22:28 Відповісти
В Евросоюзе есть сомнения относительно того, на чьей стороне действует глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом сказала немецкий политик, вице-глава делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского Форума Безопасности.

«Я хочу видеть четкий порядок дня реформ, о которых президент Зеленский говорил, когда избирался в президенты. Скажем, отстранить олигархов от политики. Если присмотреться, то происходит обратное, особенно, если речь идет о безопасности. Мы совсем не уверены, на чьей стороне стоит господин Ермак, который является крупнейшим советником президента по вопросам безопасности и отношений с Россией», - сказала Крамон-Таубадель.

По ее словам, это серьезно осложняет работу по санкциям.

«Если Украина не выступает за сохранение санкций со стороны Европарламента, то кто захочет это поддерживать и как нам лоббировать это», - отметила немецкий политик.
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19.11.2021 22:36 Відповісти
Если родители житетели Москви и отец отставной Грушик Гш мо РФ, какие варианти
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20.11.2021 08:25 Відповісти
Тепер здається можна весь ланцюжок кротів і зрадників виявити. Хто кого на яку посаду рекомендував. Буде велика чистка і втеча.
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19.11.2021 22:44 Відповісти
no comment………😡😡
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19.11.2021 22:46 Відповісти
Самокритично
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19.11.2021 22:46 Відповісти
Зебуїни, 73%, а зробили це ВИ, тварюки!
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19.11.2021 22:48 Відповісти
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19.11.2021 22:48 Відповісти
Поставив би лайк, але коли дивлюсь на фото..... блювати хочеться.
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19.11.2021 22:53 Відповісти
зеЛя мразь и подонок!
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19.11.2021 22:49 Відповісти
Всех клоунов после смены власти под суд с конфискацией и не зону!!! Вот там навыки корчить рожи и вертеть задницами для изголодавшихся мужиков пригодятся на УРА!!!!!!!
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19.11.2021 22:54 Відповісти
Після такого - ІМПІЧМЕНТ!!!
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19.11.2021 23:11 Відповісти
А кто мог усомниться, что такой мелкий и гнилой человек как зе, не находится под чьим то иго? 73% усомнились, выбрали болт, а не яйца.
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19.11.2021 23:15 Відповісти
"Вирок Порошенка" скоро заздртиме Порошенку, як той живе після п'яти!!! президентських років - з непоганим рейтингом, власною партією і головне - на волі! 😊
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19.11.2021 23:35 Відповісти
Уявляю, як зараз палають підсмажені дупи клятих зрадників - Янелоха та Дєрьмака. Прийде час і ці тварини будуть благати, щоб їх вбили.
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20.11.2021 00:01 Відповісти
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20.11.2021 00:47 Відповісти
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20.11.2021 01:29 Відповісти
Опять двадцать пять и смена шила на мыло.
Тридцать лет всё выбираем, перевыбираем, роспускаем. Революции, Майдан. Толку то?
Страну обескровили, разорвали, унизили, людей сделали нищими, зависимыми, тупыми, агрессивными. Война, разруха, спад экономики, вымирание и убегание и поселения. Всё на продажу, недра принадлежат олигархам, уничтожена промышленность, энергетика, медицина, образование. Кругом лишь базары и ТЦ, товары привозные, свои или дерьмо или исчезли совсем. Процветают лишь торгаши, барыги и аптекари, которые подняли цены выше европейских. Правительство, власть, самоустранились, ничего с этим не делают, хотя обязаны, это их работа! Короче кирдык.
А так, вообще, всё прикольно, видосики, смартфончики, бабушки в фитнес побегут тыщу вакцинную тратить... Веселуха.
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21.11.2021 08:18 Відповісти
Бурбу головою ССО, ВР та ОП зменшить вдвічі та передати гроші на ССО ми ще за підірваних в Києві і Маріуполі офіцерів не отвітили
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20.11.2021 08:20 Відповісти
"Крот" даже имеет агентурною кличку "Козырь".
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20.11.2021 08:44 Відповісти
Как по мне, предателей тут 73%. С зебилов спросить нужно. Наголосовали скоты. Теперь тешьтесь своему выбору.
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20.11.2021 14:05 Відповісти
"Крот" відомий, його не треба шукати: як тільки Бурба запропонував перевірку на поліграфі, він зразу був звільнений, а тепер думайте хто звільнив і чому звільнив. Каддафі правив десятиріччя і стільки лиха своїй державі не завдав, ну що ж - катюзі по заслузі.
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20.11.2021 19:44 Відповісти
Это не кроты, они называются раведчиками, агентами. Для того и существует контразведка, чтобы их выявлять, ликвидировать, депортировать... чтобы информация не сливалась.
Шо за очередное нытьё? Опять плохим танцорам ноги мешают.
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21.11.2021 08:00 Відповісти
 
 