Люди у владних кабінетах зливають інформацію ворогу, - ексголова ГУР МО Бурба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба вважає, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові.
Про це Бурба заявив телеведучому Савіку Шустеру, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Або у нас є кріт. Чому "або"? Цей провал операції - це тільки ланцюжок тих провалів, які відбуваються за останній час. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. Командирів груп в липні місяці стріляють у Києві. Тобто, це ланцюг. І мало слідство за рік відповідсти: у нас є кріт чи немає?" - сказав Бурба.
За словами ексрозвідника, він хоче допомогти розслідуванні провалу спецоперації із затримки "вагнерівців". Але допит у ДБР, на який він прийшов, тривав лише 7 хвилин.
"Перша причина провала - що в нас є кріт, який працює на Росію. Друга причина провала - це наша погана підготовка. І третя причина провала - це гарна робота контррозвідки Білорусі", - вважає Бурба.
"Зі свого аналізу, зі свого досвіду, зі свого керівного погляду можу сказати, що це є провал завдяки людям, які знаходяться у владних кабінетах, які, на мою думку, сленгом скажу, "зливають", передають інформацію ворогу. І я це хотів довести слідству", - наголосив він.
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это жесть,осла размазали по стенке
- возможно многие тысячи, или сотни тысяч..
Бурбу вызвали на допрос в СБУ именно в то время, когда он должен был прийти на эфир. Но интервью с ним записали за час до допроса. Основные моменты интервью Бурбы (практически дословно):
✅ Указание на перенос операции дал Ермак. Сказал, что действует от имени Зеленского.
✅ С учетом того, что спецоперация по "вагнеровцам" находилась на финальной стадии, ее перенос был равнозначен провалу. И руководство государства это осознавало. То есть виноваты в провале - Зеленский и Ермак.
✅ Указ об увольнении главы разведки был издан Зеленским за полчаса до встречи, на которой должны были обсудить дальнейшую судьбу операции.
✅ Уволены были практически все разведчики, имевшие отношение к спецоперации. Более того, их лишили охраны и они находятся под прицелом российских спецслужб. Власть по сути находится в руках предателей, коллаборантов и кремлевской агентуры. Шел 7-ой год войны...
@Helgi Sharp
п'ять років життя та розвитку країни - в дупу
поздоровляю вас зебіли, особливо тих, що казали що Америкою ...теж актор правив...
«Я хочу видеть четкий порядок дня реформ, о которых президент Зеленский говорил, когда избирался в президенты. Скажем, отстранить олигархов от политики. Если присмотреться, то происходит обратное, особенно, если речь идет о безопасности. Мы совсем не уверены, на чьей стороне стоит господин Ермак, который является крупнейшим советником президента по вопросам безопасности и отношений с Россией», - сказала Крамон-Таубадель.
По ее словам, это серьезно осложняет работу по санкциям.
«Если Украина не выступает за сохранение санкций со стороны Европарламента, то кто захочет это поддерживать и как нам лоббировать это», - отметила немецкий политик.
Тридцать лет всё выбираем, перевыбираем, роспускаем. Революции, Майдан. Толку то?
Страну обескровили, разорвали, унизили, людей сделали нищими, зависимыми, тупыми, агрессивными. Война, разруха, спад экономики, вымирание и убегание и поселения. Всё на продажу, недра принадлежат олигархам, уничтожена промышленность, энергетика, медицина, образование. Кругом лишь базары и ТЦ, товары привозные, свои или дерьмо или исчезли совсем. Процветают лишь торгаши, барыги и аптекари, которые подняли цены выше европейских. Правительство, власть, самоустранились, ничего с этим не делают, хотя обязаны, это их работа! Короче кирдык.
А так, вообще, всё прикольно, видосики, смартфончики, бабушки в фитнес побегут тыщу вакцинную тратить... Веселуха.
Шо за очередное нытьё? Опять плохим танцорам ноги мешают.