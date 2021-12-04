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ПВК "Вагнер" (1476) Офіс Президента (1750) Червінський (78)

Кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців", - ексрозвідник Червінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кілька людей з Офісу Президента могли

Один із керівників спецоперації із затримання російських найманців "групи Вагнера" Роман Червінський заявив, що в Офісі Президента існує ціла група людей, які мали доступ до деталей операції та бояться погіршення відносин з Росією.

Свою думку Червінський висловив в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

Коментуючи розвиток операції з "вагнерівцями", Червінський наголосив на результатах Тимчасової слідчої комісії ВР під керівництвом Мар'яни Безуглої, у результатах якої відсутні висновки, хто саме ухвалив рішення перенести спецоперацію із затримання російських найманців. Також Червінський зазначив, що в ролі "крота" може виступати не одна людина.

"Мені здається, що в Офісі Президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що діють правильно, бо вони бояться посваритися з Росією, тобто це не один "кріт", мені здається, там просто така група людей - Татаров, Ермак, Демченко", - заявив Червінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хтось злив Лукашенку інформацію про "вагнерівців", - ексрозвідник Червінський

За словами Червінського, у Василя Бурби, який на той момент очолював ГУР МО України, відбулася розмова із заступником голови Офісу Президента Демченком: "Демченко відвів його убік і каже: Василю, а навіщо ти це робив? Ти хотів, щоб російські танки були у Києві? Тобто вони тримають у страху, мені здається, самого президента, який за своєю попередньою діяльністю, напевно, не розуміється настільки на нюансах наших операцій. Літак сів би за аварійним варіантом і довести якусь участь розвідки, або ще когось було б неможливо".

Нагадаємо, колишній голова ГУР МО Василь Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський. Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+27
Игорь Стокоз: "Насамкінець два офіцери-розвідники подякували аудиторії і сказали таке: ну якщо вже нам не дали витягнути вагнерівців, ми докладемо всіх зусиль, щоб виявити зрадника, чи зрадників. Зеленському і Єрмаку от чесно не заздрю. Дарма вони професіоналів зачепили".
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04.12.2021 20:39
+21
Та їх всього троє було.
Зеля, Єрмак і якась тітка.
Як думаєте , хто кротяра ?
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04.12.2021 20:27
+19
Не так страшні кремлівські воші, як гниди з Банкової.
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04.12.2021 20:33
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Беда в том, что Голобородько никогда не станет политиком и государственником...,он просто случайный пассажир в этом деле...
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04.12.2021 21:59 Відповісти
Вся страна ищет крота во власти. Под подозрение попадают все и вся. И лишь Юля сохраняет спокойствие.
«Я - не Крот!» - заявляет она. «Я - Дюймовочка!»
Верим!..
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04.12.2021 22:04 Відповісти
Вона працюе.
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05.12.2021 01:58 Відповісти
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04.12.2021 22:09 Відповісти
вважаю, що крайнім Єрмак назначить демченка, як ніяк працював з Порохом, он історія з Кондратюком така ж -завалив операцію з Чаусом, вйобуй.
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04.12.2021 22:14 Відповісти
5 декабря 1994 года Кучма сдал ядерное оружие РАБссии...,но кнопочка главного пульта запуска ядерной бонбы была у Ельцина...,Кучма предатель...хором хрюкнем...
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04.12.2021 22:21 Відповісти
Да, есть иметь ввиду, шо у власти окажутся шлепер с бубочкой, то Кучме нужно дать героя, бо не пустил ядерную зброю в велике крадiництво террористам, через офшоры.
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04.12.2021 22:49 Відповісти
Кротом є тільки одне, наш призЕдент! Що сталося після того, як викрили зраду? Хто і кого звільнив??? Не треба нам локшину на вуха вішати, ми не кацапи! Зловити крота-зайвехромосома у ОП, це державна таємниця??? Декількома "людьми", керує янелох може дєрьмак, а їм керує *****!
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04.12.2021 22:39 Відповісти
Гей гей уся тусовка шоубізу на кремлівській сцені у той час, коли рашистська влада бореться з веселковими людьми , хто вони, якщо вже труха з них сиплеться, а вони довірені люди уХйла?
І ось з цієї тусовки хлопчику з України , який так вдало смішив САМОГО зі сцени Крмеля, ********* довірили керувати своїм п,ятиколоонним ІНТЕРОМ ... Ще й Женю Кісєльова йому приставили... То хто той хлопчик криворіжський? А зара у нього смотрящий пасєтітєль гейклубів ніколи не жонатоий продюсер , папа котрого спецлужбіт Кремля , дипломат київського вузу, у котрому у радянські часи вербували до КДБ не менше ніж МГІМО... А укіношгному бізнесі рашистів Люся крутилася теж... ТО ХТО ВОНИ УСІ?
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04.12.2021 23:03 Відповісти
Ну Кисельов еврей .как и Ганапольский, и шо дальше?
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05.12.2021 02:05 Відповісти
Відчуття, що красуня ще не вакцинована. Лікар чекає, поважна!
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05.12.2021 13:30 Відповісти
та президент узнав про це в кінці коли вже всі знали.
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05.12.2021 08:29 Відповісти
пхи... интрига соблюдается.... ожидаем вторую серию.
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04.12.2021 22:51 Відповісти
Не надо никакого "массового выхода" людей.
Надо отработать точечно.
И с гарантией.
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04.12.2021 23:10 Відповісти
Спасет токо Коломбо.
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05.12.2021 02:01 Відповісти
№89
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04.12.2021 23:36 Відповісти
Про всё знает вот этот врач - https://www.youtube.com/watch?v=doBPazereu4
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04.12.2021 22:50 Відповісти
Чому аудиторія мене не слухає? 😏
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04.12.2021 23:42 Відповісти
Кiлька?все что ЗЕленое то неправильное,любое из них работает против Украины
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04.12.2021 23:48 Відповісти
Кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців" - та ***** всі .
почінаючі з бубенця - не бачу нікого хто би міг НЕ злити...
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05.12.2021 01:08 Відповісти
чо ви такі тупі? Зелен-ий жид САМ ПРЯМО СКАЗАВ, що він подзвонив лукавому і сказав, що там в лукавого москальські чекісти!
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05.12.2021 05:00 Відповісти
Из мажора Бурбьі разведчик , как из дерьма пуля . Оно уже разведало короновирус...
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05.12.2021 05:10 Відповісти
Та куди йому до тебе.
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05.12.2021 07:21 Відповісти
Но только сам ПРЕЗИЕНТ позвонил и рассказал ВСЕ вражеской стороне!

Ладно они держат свой лохторат за дебилов, какими они и являются, но не все же такие!
Ублюдкам служкам и прислужникам кремлядей за все придется ответить.
За развал страны начиная с 2019 года.
Это нужно постараться ВСЕ так уничтожить за неполные 3 года, что в стране даже не закупили угля на зиму!
Это очень, ОЧЕНЬ старались - так можно сделать только специально!
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05.12.2021 08:07 Відповісти
Бурба даже мне звонил и обсуждал операцию.
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05.12.2021 08:25 Відповісти
На Зеленского вышли
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05.12.2021 10:48 Відповісти
Олігархи :порошенко, ахмєтов,коломойський ось реальні вороги державності України.
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05.12.2021 11:02 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
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05.12.2021 12:55 Відповісти
Наша казка гарна-нова починаємо її знова!!!

Белінгкет же сказав що зливу не було, але Ахметову і Порошенко ПОТРІБНО щоб БУВ!!!
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05.12.2021 16:25 Відповісти
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