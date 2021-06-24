Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое вышло в четверг на телеканале 1+1.

"К господину Ермаку у СБУ ноль вопросов. У разведки тоже ноль. "Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, до какой изоляции такая операция приводит. Поэтому это точно не была наша операция ", - сказал он.

"И то, что этого не произошло - еще раз проводя параллели с тем, что произошло в Беларуси - слава богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопрос", - добавил Зеленский.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.