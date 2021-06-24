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Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске

Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое вышло в четверг на телеканале 1+1.

"К господину Ермаку у СБУ ноль вопросов. У разведки тоже ноль. "Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, до какой изоляции такая операция приводит. Поэтому это точно не была наша операция ",  - сказал он.

"И то, что этого не произошло - еще раз проводя параллели с тем, что произошло в Беларуси - слава богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопрос", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдача паспортов населению ОРДЛО Россия нарушает Минские соглашения, - Зеленский

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) ЧВК Вагнер (1332) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+143
Чья б она ни была, слил ее потерпевший вiслюк с подельниками.
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24.06.2021 22:19
+78
Зеублюдок подставил партнеров по осуществлению правосудия над террористами путлера , слил всех убийц ***** , чтобы лучше заглянуть в очко ,брехал ,что это «ФЕЙК» , а теперь это не его история ? ИУДА , ПОДОНОК И ТРУС
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24.06.2021 22:53
+75
іще одна фуфлижна історія від Зеленського
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24.06.2021 22:21
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Страница 5 из 5
--- Ані дивуватися. ані розсусолювати тут нічого : ЗЕ- клони-- всі вони із під штампа. з " Петровки--38. гор. Москва"./ лежбище залізного Фелікса Дзержинського / І сподіватися. що колись ЗЕ-лепуха дозріє. чи почервоніє від сорому --- марна справа !!!
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25.06.2021 17:31 Ответить
Потолоч зеленовилуплена
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25.06.2021 17:35 Ответить
Все более, чем очевидно. Чмо ипаное гоняло в Катар, встречался с патрушевыми, получал ц/у, ввел в оп йырмака (связного от ФСБ), и пошел работать на врага. Враг же, под "прикрытием", ртищами **********-********** поносит зелёное говно как и в случае с пецей. Чмо думает, что оно - великий актеришка, пропетляет
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25.06.2021 17:51 Ответить
Люсенька аферистович традиц ионно обосралась.
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25.06.2021 17:58 Ответить
«Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання 33 російських терористів, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76 та Ан-26. Та вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів у тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів», - розповів він.
Також Порошенко запевнив, що наступного тижня у Верховній Раді «Євросолідарність» разом із партнерами вимагатиме, щоб ТСК із розслідування можливих фактів державної зради розглянула питання зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», а Зеленський прийшов на засідання і відповів на всі запитання.
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25.06.2021 18:36 Ответить
Ну ЩО? 28-о ВАЛИМО зільону абізяну?
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25.06.2021 18:38 Ответить
ЗРАДНИК
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25.06.2021 18:41 Ответить
Выходзить так шта угнав самолет Батка спасав ихние жопы от ********. Вопрос: чем расплачиватца будете? А ведь он предявит вам счет
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25.06.2021 19:35 Ответить
Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську - Цензор.НЕТ 7665
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25.06.2021 19:52 Ответить
Це шизофренія! Україна в небезпеці! Ще пару років правління цього недоумка і нам хана...
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25.06.2021 19:53 Ответить
Явка с повинной: Зеленский признается в сливе операции по захвату ЧВК Вагнера и отмазывает Ермака
https://www.youtube.com/watch?v=AUthljBXCiY
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25.06.2021 20:04 Ответить
"Це гірше ніж злочин-це помилка!..."-емоційно писав великий вчений... Так і у цьому випадку маємо те що маємо- тупу, випадкову істоту в кріслі Президента України. Але це не його вина- це його біда, що завдяки лицемірствау, ліні, пристосуванству, боягузству "народу" України-він став керманичем. Огляніться кругом! Скільки ваших сусідів, знайоми та родичів "відкосили" від армії себе, своїх дітей та внуків! Позаховували іх по Польщах, по Києвах так , що тепер і самі не можуть їх знайти....Але людина планує, а Бог керує. Добре, що не вдалася ця хєрня з так званими "вагнеріванцями" та примусової посадки літака десь на території України. Ми б отримали тоді наслідки політико-економічні набагато гірші, ніж Білорусь тепер. Завдяки Раші з допомогою ії коритників -Німенччини, Франції, Австрії та іншої шушари....
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25.06.2021 20:43 Ответить
дядьку а ти не правий! з Туреччиною за все було домовлено а турецька розвідка брала участь у розробці цій операціі. ти шо нічого не читаєшь про це ще рік том писали.
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25.06.2021 20:53 Ответить
от такой наглости я прсто офигеваю - в операции принимала участие спецслужбы Турции и с ними все было договорено и с керивныцтвом турецких авиалиний чей самолет летал в Минск тоже, об этом же еще год назад писали, а наш гарантик начинает нам впаривать мифы о самолетах европейских лоукостеров (в даном случае Ирландия) которые картофельный ************ сажает потому что на борту журналист и блогер который за.бал его лично. зеля разве это сравнимые вещи? ты нас за лохов держишь? сколько врагов Украины должно было лететь на турецком самолете из минска? неужели один? ты представляешь сколько за них наших солдат можно было из плена лугандоновского вытащить? кто тебе насоветовал дитатору луке звонить? думал он на путлера *********? а почему ты и ермак врали украинцам , что мол такой операции не было вообще и все это выдумки ваших врагов? короче, как не крути зраднык ты зеля!!! именно зраднык , потому, что сделал ты это не по своей тупости , а специально! думал куйло тебя похвалит и сразу уйдет с лугандона? я горько смеюсь... может уже пора на пенсию в кривой рог?
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25.06.2021 20:49 Ответить
яка така пенсія* пожиттєвий цинк зі цвяхами!
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25.06.2021 21:47 Ответить
Да это не он звонил, а ермак, а он решил выручить его, чтоб не лишиться закадычного друга. Мол, возьму всё на себя, чтоб ермака не терять, его за это посадят, он и так весь в грехах, а мне-то что сделают - да ничего. Вот он и пошёл на это, и даже не подумал, что тоже может лишиться своего кресла, хотя при такой нашей власти, это просто исключено.
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25.06.2021 22:05 Ответить
может ты и прав в чём то. но лично я думаю что ермак советовал (или приказывал???) а звонил действительно зельц. знаешь почему? в президентском эшелоне соблюдаеться паритет - глава государства разговаривает только с главой а не с каким то главой администрации. тем более этот чванливый выросший из председателей колгоспа ************ всея белораши с какими то плебеями разговаривать просто не будет!
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25.06.2021 22:25 Ответить
Я в шоці. Навіщо він принижує Україну і намагається образити наших союзників, спільно з якими готувалась операція по знешкодженню терористів-вагнерівців. Навіщо він це все робить, на що він розраховує, який йому і його сім'ї з цього всього зиск, кому він буде потрібен в майбутньому. Невже він такий наївний, що вірить в те що знайде в московії для себе Ростов, а не зустріч з Гіві, Моторолою...?
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25.06.2021 20:52 Ответить
він розраховував що куйло буде йому дуже вдячний за цій вчинок ісвідразу поверне бамбас ! а він як переможник (які не підсудні) буде красуватися перед нами пересічними і піде на другий термін. але куйло взагалі нічого не сказав з цього приводу і тоді зель зрозумів що його нає.али! як вважаєш а хто йому порадив телефонувати картопляному *************???
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25.06.2021 20:57 Ответить
То ясно, "він розраховував що куйло буде йому дуже вдячний за цій вчинок...". І не тільки за цей. І то правда "куйло взагалі нічого не сказав з цього приводу". Мало того, чим він більше вислужується перед кремлем, тим його там більше зневажають і висловлюють відверто свою огиду. Слимаків ніхто не поважає. А як я думаю, хто порадив йому зателефонувати картопляному... Думаю, то була не порада, а наказ хазяїна офісу, в якому він грає роль преЗЕдента.
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25.06.2021 21:23 Ответить
Здесь всё ясно, клоун берёт на себя эту роль о вагнеровцах, чтоб защитить своего лучшего кореша. Ненадо людей делать лохами, если уж сам такой, здесь и ребёнку понятно, что ********** - брехло. Мол, если ермак, так он бы за это был наказан строго с лишением должности и ожидал бы суд, ну а с циркача что возьмёшь - "Царь" ведь!
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25.06.2021 20:53 Ответить
Йому язиком ляпать, що собаці хвостом махать.
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25.06.2021 21:12 Ответить
Возникает серьёзный вопрос - Почему спецслужбы иностранных государств делают в Украине спецоперации?
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25.06.2021 21:20 Ответить
Ви про кремлівську агентуру? То нема питань. За 30 років нам так і не вдалось покінчити з цим гебістським минулим.
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25.06.2021 21:26 Ответить
3элюся!.
.
ДА ПРИЗНАЙСЯ УЖЭ !.
ЭТО 3инка, твоя ЖЕНУШКА слила в россию , и защитила УБИЙЦ УКРАИНЦЕВ !..
.
ТЕМ БОЛЕЕ - ОПЫТ У НЕЕ ЕСТЬ !!,
,
СПИХИВАЙ НА СВОЮ ЖЭНУ !,
,
МОЖЭТ ПРОКОНАЕТ ?,
,
ТЕМ БОЛЕЕ УКРАИНА АКТРИССА СО ВСЕХ СТОРОН ДЫРОЧНАЯ ???.
.
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25.06.2021 21:30 Ответить
...намагаеться пропетлять...
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25.06.2021 21:31 Ответить
О расследовании Ballingcat что-то слышно? Или они хотят опубликовать его как раз 29-го июля?
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25.06.2021 21:45 Ответить
"До пана Єрмака у СБУ нуль питань. У розвідки теж нуль.
----------------
Якби у друга блазня по пісочниці були запитання до Єрмака це б була сенсація.
Все що патякає шут гороховий розраховане на зебілів. А тим і не таке лайно лізе в голови без спротиву.
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25.06.2021 22:29 Ответить
Очевидно розслідування Bellingcat та створення фільму про спецрперацію та її злив агентами ФСБ в українській владі вийшло на фінішну прсяму. Тому в офісі зелені вирішили спрацювати на випередження, щоб потім говорити про неточності в розслідуванні і фільмі. Мовляв, презик розповів як це було насправді.
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25.06.2021 23:05 Ответить
Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську - Цензор.НЕТ 1962
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25.06.2021 23:10 Ответить
Ціничний шмурдяк бєня насміхається з українського народу.
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26.06.2021 12:32 Ответить
Це добре,що підтвердив...а тепер добровільно :на нари і з поста президента -геть.
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26.06.2021 12:34 Ответить
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