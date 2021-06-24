Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську
Президент України Володимир Зеленський відкинув причетність глави Офісу президента Андрія Єрмака до зриву так званої операції із захоплення "вагнерівців", назвавши ідею такої операції "ідеєю інших країн".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке вийшло в четвер на телеканалі 1+1.
"До пана Єрмака у СБУ нуль питань. У розвідки теж нуль. Ми з вами бачили, що сталося в Білорусі, як посадили літак, чим все це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки, такі спецоперації тієї чи іншої країни, до якої ізоляції така операція призводить. Тому це точно не була наша операція", - сказав він.
"І те, що цього не сталося, - ще раз проводячи паралелі з тим, що сталося в Білорусі – дякувати Богу, що ми проявили суб'єктність у цьому важливому питанні", - додав Зеленський.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
Також Порошенко запевнив, що наступного тижня у Верховній Раді «Євросолідарність» разом із партнерами вимагатиме, щоб ТСК із розслідування можливих фактів державної зради розглянула питання зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», а Зеленський прийшов на засідання і відповів на всі запитання.
https://www.youtube.com/watch?v=AUthljBXCiY
.
ДА ПРИЗНАЙСЯ УЖЭ !.
ЭТО 3инка, твоя ЖЕНУШКА слила в россию , и защитила УБИЙЦ УКРАИНЦЕВ !..
.
ТЕМ БОЛЕЕ - ОПЫТ У НЕЕ ЕСТЬ !!,
,
СПИХИВАЙ НА СВОЮ ЖЭНУ !,
,
МОЖЭТ ПРОКОНАЕТ ?,
,
ТЕМ БОЛЕЕ УКРАИНА АКТРИССА СО ВСЕХ СТОРОН ДЫРОЧНАЯ ???.
.
----------------
Якби у друга блазня по пісочниці були запитання до Єрмака це б була сенсація.
Все що патякає шут гороховий розраховане на зебілів. А тим і не таке лайно лізе в голови без спротиву.