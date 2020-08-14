Білорусь передала Росії 32 затриманих раніше терористів із ПВК "Вагнер"

Білорусь видала 14 серпня Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши тим самим запит України на їх екстрадицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про це опубліковано на сайті Генеральної прокуратури Росії.

"Відповідно до клопотання генерального прокурора Російської Федерації... тридцять двоє громадянин Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і зараз перебувають на території Росії. Тридцять третій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Республіки Білорусь", - ідеться в заяві.

Також у ГП РФ додали, що передача "здійснена в суворій відповідності з нормами міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь, в тісній взаємодії органів прокуратури наших країн".

"Компетентні органи Російської Федерації продовжать розбиратися із ситуацією, що склалася навколо цих громадян", - резюмується в повідомленні.

Читайте також: Білорусь офіційно не запрошувала Венедіктову до Мінська для обговорення видачі терористів із ПВК "Вагнер", - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.