Білорусь передала Росії 32 затриманих раніше терористів із ПВК "Вагнер"
Білорусь видала 14 серпня Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши тим самим запит України на їх екстрадицію.
Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про це опубліковано на сайті Генеральної прокуратури Росії.
"Відповідно до клопотання генерального прокурора Російської Федерації... тридцять двоє громадянин Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і зараз перебувають на території Росії. Тридцять третій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Республіки Білорусь", - ідеться в заяві.
Також у ГП РФ додали, що передача "здійснена в суворій відповідності з нормами міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь, в тісній взаємодії органів прокуратури наших країн".
"Компетентні органи Російської Федерації продовжать розбиратися із ситуацією, що склалася навколо цих громадян", - резюмується в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
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но патлер имеет много возможностей
Трохи надавиш на нього і дивись, полізло гуано.
А Зеленскому наука.......не верь таким прошелыгам.
Запомните раз и навсегда - Лукашенко это кремлевская марионетка, практически уже сдавшая свою страну кремлю. За 26 лет Лукашенко уничтожил в своей стране все национальные признаки, практически весь рынок сбыта у Баларуси в рашке. Беларусь является членом кацапского военного аналога НАТО - ОДКБ и проводит с ними совместные учения вблизи украинских границ. Лукашенко полностью погрузил Беларусь в ватную информационную матрицу россии. О какой независимой политики Луки вы говорите?
Иногда Лукашенко разыгрывает цирк для выбивания каких-то льготных условий по энергоносителям, но не более. И если завтра ***** предложит луке бесплатный газ с нефтью в обмен на коридор для кацапских войск с целью нападения на Украину таракан не дрогнет и пропустит кацапские войска аж бегом.
27 марта 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральная Ассамблея ООН приняла https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262 резолюцию 68/262 , в которой было заявлено, что «референдум, проведённый в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имея законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя». За принятие резолюции проголосовало 100 государств из 193 государств - членов ООН, воздержалось - 58,
против резолюции проголосовало 11 стран: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , Россия, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэла и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве
Ура!
ПОРЕПАНИЙ ЛУКАШЕНКО - ЦЕ ВІН ДАРМА
КОНСЄРВА КРЕМЛІВСЬКА САМА ВІДКРИЛАСЬ
а ты не знал, что лука - ************???
https://censor.net/user/468575
Так эти вагнеровцы уже не один и не два года используют Беларусь как транзитный перевалочный пункт. И Лукашенко об этом понятное дело всегда знал. Но какое совпадение за неделю до выборов решил поиграть "как это неожиданно и возмутительно-задержать!". Если такие совпадения случаются перед выборами, значит они неслучайны. Кто в здравом уме может поверить в такие совпадения?
PS/ Обычная кремлёвская операция по лепки из Луки типо "спасителя суверенитета Беларусь". Не исключаю, что вагнеровцев использовали в тёмную, но это ничего не меняет.
https://censor.net/comments/locate/3211434/019214ce-9c42-718d-9c39-3fbe3a4c027ahttps://censor.net/user/432106
Дима , если хотя - бы половину этих ********* выдадут Украине , то Лукашенко - уже не фигляр . Дальше - смотрим . .. .
https://censor.net/comments/locate/3211434/019214ce-9c3c-7120-a3eb-0dc9f54f25e8https://censor.net/user/468575
Посмотрим конечно, но если бы букмекеры принимали ставки по этому вопросу, я бы поставил немаленькую сумму, что не выдадут и одного. Слишком уж попахивает "крем. многоходовочкой"...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить."
Многие авторы рутинно отождествляют мысль четверостишия с русским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC иррационализмом («https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F апология русского маниакального иррационализма»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C#cite_note-12 [12] ).
Я до того, що вкотре не зрозумієш #уйла = заради 32 відморожених п#дарасів вчинити бойню у сусідній "брацкай" державі
«Відповідно до клопотання генерального прокурора РФ Ігоря Краснова від 5 серпня 2020 року в порядку, передбаченому Мінською Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах..., 32 громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і наразі перебувають на території Росії», - заявили у російській прокуратурі. 33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі, додали там.
«Це довело версію про те, що вся подія була постановкою. Її метою було показати, що Росія стоїть за протестами проти Лукашенко; дискредитувати демократичну опозицію, заборонити протести, залякати людей. Лукашенко це найбільший і мабуть єдиний про-російський політик у Білорусі", - https://twitter.com/franakviacorka/status/1294325339993382913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294325339993382913%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-bilorus-povernula-vahnerivtsiv-rosii%2F30784301.html коментує передачу найманців "ПВК Вагнера" до Росії білоруський журналіст, аналітик Агенції США із глобальних медіа Франак Вячорка.
Журналіст також нагадав, що за ґратами лишаються затримані білоруські блогери та активісти.
"Ось, що вийшло із легендою Лукашенка про те, що "вони тут, щоб провокувати заворушення", - твітує журналіст англомовного видання Олексій Сорокін.
Лукашенко, протести проти переобрання якого у Білорусі тривають з неділі, у січні заявляв, що Білорусь ніколи не увійде до складу Росії. "Ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити та розчинити Білорусь, навіть у нашій братній Росії", - цитує слова Лукашенка "Интерфакс".
29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Низка оглядачів тоді припустили, що Білорусь не була кінцевим пунктом призначення найманців.
Висловлювались думки, що їх затримання було політичним маневром Лукашенка напередодні виборів. Затримання "вагнерівців" Лукашенко також викликало напругу у відносинах із Москвою.
https://ukrainian.voanews.com/a/bilorus-vagnerivzi/5544007.html
батька обосрался от давления пу
Как пишет российский сайт "Фонтанка", Вагнер - это подполковник запаса Дмитрий Уткин. Ему 46 лет. "Профессиональный военный, до 2013 года - командир дислоцированного в Печорах Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа ГРУ Минобороны. После увольнения в запас работал в Moran Security Group, частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах. Когда менеджеры MSG в 2013 году организовали «Славянский корпус» и отправили его в Сирию защищать Башара Асада, участвовал в этой экспедиции. С 2014 года - командир собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование ЧВК "Вагнер".
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/privatni-armiji-v-ukrajini-zelenskiy-vistupiv-za-novini-ukrajini-50092574.html#_blank Зеленський виступив за приватні армії в Україні
Это хрень!!!! НАМ НУЖНО В НАТО И СВОБОДНОЕ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ!!!!
И РАССКАЗАТЬ НАКОНЕЦ ПРАВДУ С КАРТИНКАМИ_КТО ЕСТЬ КОММУНЯКИ!!!!