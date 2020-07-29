Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону"
Серед затриманих у Мінську росіян є найманці, які воювали на Донбасі.
Про це заявив виданню URA.RU терорист Захар Прилєпін, інформує Цензор.НЕТ.
"Є там два чи три бійці з мого батальйону. Власне, якщо не десятки, то сотні людей працюють у ПВК і беруть участь у бойових конфліктах", - сказав він.
Однак терорист сумнівається, що затримані приїхали до Білорусі для дестабілізації ситуації в країні під час виборів.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вспомнилось - Саакашвили заявлял, побывав в Минске, что Лукашенко - гарант суверенитета...
псідорових ще, а там і решту кацапні всякої
--------
Ну конечно же нет! Они приехали "защищать русскоязычных от белорусских фашистов", или "защищать Лакашенко от Майдана", или просто в отпуск на экскурсию - посмотреть шпили-вили...
Новые подробности преступления «группы Вагнера» в Сирии (сцены насилия, 18+) https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/21/85017-golovorezy-2-0?fbclid=IwAR0zncV6na4HjoZ2HpMGoEA-aycb-6jj1CgKW-8KDND77ySY9rPVEtjj-HY
Зелински, твой выход... скажи "ФИЛЬМ ЗЕМЛЯНЕ, СМОТРЕТЬ ВСЕМ"
16 октября в Черногории состоялись парламентские выборы. Участвовавшие в них политические силы в последний раз предлагали избирателям четко определиться с их отношением к членству страны в НАТО - процесс вступления в альянс должен завершиться уже в 2017 году.
Источник, близкий к правительству Сербии, рассказал, что глава российского Совета безопасности Николай Патрушев извинился за «несанкционированную Кремлем операцию» и планы покушения на премьер-министра Черногории, https://www.theguardian.com/world/2016/nov/11/serbia-deports-russians-suspected-of-plotting-montenegro-coup пишет Guardian.
28 октября сербские СМИ https://zona.media/news/2016/28/10/srb_rus сообщили о депортации из страны нескольких граждан России, участвовавших в «подготовке террористических акций в Черногории». Незадолго до этого Патрушев совершил визит в Белград, где провел переговоры с главой МВД Небойшей Стефановичем, президентом Томиславом Николичем, главой МИДа Ивицей Дачичем и премьер-министром Александром Вучичем. Источник «Коммерсанта», близкий к правительству Сербии, сообщал, что тогда Патрушев хотел прояснить «шаги по сотрудничеству с Черногорией в расследовании активности групп, готовивших беспорядки Подгорице.(с)
Проте найгіршим є те, що величезна кілткість ************ підтримують його злочини.
Сьогодні дивився фільм про похорони одного з вагнерівців, якого переобнулили в Сірії. Смерть головоріза в тому населенному пункті обставили мало не як смерть Гагаріна...
Єдиний шлях скерувати цю худобу саму на себе - це зробити Україну зразково-демократичною, розвинутою, відкритою до демократичного співробітництва і багатою. Шукати ворога тоталітаризму і свого союзника треба насамперед в Росії, інакше нічого не зміниться, і рано чи пізно Україна просто зникне з небосхилу демократії.
Адже біда в тому, що радянщина дуже зблизила менталітети... І як їх не фарбуй і не шкреби, покривай жовтими, блакитними чи чорно-червоними фарбами, вкладай їм в рот будь-які гасла - совковий, тоталітарний, ворожий до культури світу менталітет лізе на поверхню і нищить майбутнє України.
В Беларуси задержали диверсантов,прибывших срывать выборы.По словам местных сми они приехали незаметной группой в 200 чел.Несли с собой три тяжелых ящика.Вызвали подозрение в отеле тем,что все были в милитари и сразу начали изучать местность.При себе имели инструкции с картинками, как быть диверсантами и нашивками, что смерть это их работа. Абсент Борисыч. Учись, как постановы лепить. Сначала светошумовая, потом штурм. Не наоборот.
ПС. И на ТВ типа инсталяция.
Утя-Путя (*****), экономишь? Нанимаешь подешевле? Бабло нефтяное иссякло?