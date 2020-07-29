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Новини Агресія Росії проти України
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Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону"

Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його

Серед затриманих у Мінську росіян є найманці, які воювали на Донбасі.

Про це заявив виданню URA.RU терорист Захар Прилєпін, інформує Цензор.НЕТ.

"Є там два чи три бійці з мого батальйону. Власне, якщо не десятки, то сотні людей працюють у ПВК і беруть участь у бойових конфліктах", - сказав він.

Однак терорист сумнівається, що затримані приїхали до Білорусі для дестабілізації ситуації в країні під час виборів.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО

Автор: 

Білорусь (7968) затримання (4355) Прилєпін Захар (51) найманці рф (2065)


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Топ коментарі
+18
послушай кацапа и сделай по другому, значит таки да, дестабилизация.
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29.07.2020 16:57 Відповісти
+13
Та знаем. Заблудились.
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29.07.2020 16:57 Відповісти
+8
...знакомая тема, уже видели...
Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси - из его "батальона" - Цензор.НЕТ 6544
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29.07.2020 16:58 Відповісти
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послушай кацапа и сделай по другому, значит таки да, дестабилизация.
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29.07.2020 16:57 Відповісти
В прошлом году "брались" за вагнеровцев, однако только в угол поставили четверых, а сейчас Лукашенко необходимо выглядеть перед выборами гарантом суверенитета.
Вспомнилось - Саакашвили заявлял, побывав в Минске, что Лукашенко - гарант суверенитета...
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29.07.2020 17:05 Відповісти
день моего сына начинается с новостей о вас. Жаль, если еще долго придется читать о суверенитете по Лукашенко. А о Михо, то последние его наработки по суду и судьям вызывают сомнения в его здравом мышлении.
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29.07.2020 17:15 Відповісти
почитайте, Валя, про кадырова. Вовсе со стула упадете.
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29.07.2020 18:50 Відповісти
как вариант .
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29.07.2020 20:03 Відповісти
Та знаем. Заблудились.
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29.07.2020 16:57 Відповісти
теперь по монастырям пройтись . там и оружие будет. в ряд ли они тактику сменили . ищите в рпц .
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29.07.2020 20:06 Відповісти
...знакомая тема, уже видели...
Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси - из его "батальона" - Цензор.НЕТ 6544
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29.07.2020 16:58 Відповісти
Не бухали и ещё странно,поселились все 32 в один номер!
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29.07.2020 16:59 Відповісти
Одноместный?
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29.07.2020 17:32 Відповісти
Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону" - Цензор.НЕТ 5851
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29.07.2020 19:20 Відповісти
Посмотрим теперь какие у Бацьки "бубенчики"!
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29.07.2020 16:59 Відповісти
..кто грамоте обучен..
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29.07.2020 17:01 Відповісти
Батька и то не здрефил , как вовка🤢🤡- задержал ! Конечно может передать их зе 🤢🤡, обменяет на сепаратюг
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29.07.2020 17:01 Відповісти
Порошенкоборцам в пример: «Порошенко повесить»- требует Прилепин, комбат ДНР , московский писатель./ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
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29.07.2020 17:01 Відповісти
першим бєню, потім 95 квартал, всяких псідорових ще, а там і решту кацапні всякої
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29.07.2020 20:25 Відповісти
русскому миру как пример для подражания/ Скандалист и гомосексуалист Панин, любимый артист Путина: «Я с большим удовольствием собственными руками перерезал бы горло Порошенко».
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29.07.2020 21:11 Відповісти
"Однако террорист сомневается, что задержанные приехали в Беларусь для дестабилизации ситуации в стране во время выборов."
--------
Ну конечно же нет! Они приехали "защищать русскоязычных от белорусских фашистов", или "защищать Лакашенко от Майдана", или просто в отпуск на экскурсию - посмотреть шпили-вили...
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29.07.2020 17:02 Відповісти
Террорист прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси головорезов - из его "батальона" "ган...ны"
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29.07.2020 17:05 Відповісти
Побачив кацапа - стріляй без попередження! Цей покидьок йде вбивати твоїх дітей, твою мати, гвалтувати твою дружину і доньку.
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29.07.2020 17:08 Відповісти
Головорезы 2.0
Новые подробности преступления «группы Вагнера» в Сирии (сцены насилия, 18+) https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/21/85017-golovorezy-2-0?fbclid=IwAR0zncV6na4HjoZ2HpMGoEA-aycb-6jj1CgKW-8KDND77ySY9rPVEtjj-HY
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29.07.2020 17:09 Відповісти
Не виноватые..... Пацаны приехали архитектуру поглядеть ,закупиться бульбой и послушать "Песняров".
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29.07.2020 17:10 Відповісти
О русская терробанда Вагнера в Беларуси....
Зелински, твой выход... скажи "ФИЛЬМ ЗЕМЛЯНЕ, СМОТРЕТЬ ВСЕМ"
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29.07.2020 17:19 Відповісти
На вопрос о возможной причастности российских политических или государственных структур к заговору Катнич ответил, что пока у следствия нет информации о причастности России к произошедшему. «У нас есть факты и доказательства, свидетельствующие о том, что это русские националисты. План состоял в том, чтобы предотвратить движение Черногории по евроатлантическому пути, в частности вступление в НАТО. В этом был основной план организаторов», - отметил прокурор.

16 октября в Черногории состоялись парламентские выборы. Участвовавшие в них политические силы в последний раз предлагали избирателям четко определиться с их отношением к членству страны в НАТО - процесс вступления в альянс должен завершиться уже в 2017 году.
Источник, близкий к правительству Сербии, рассказал, что глава российского Совета безопасности Николай Патрушев извинился за «несанкционированную Кремлем операцию» и планы покушения на премьер-министра Черногории, https://www.theguardian.com/world/2016/nov/11/serbia-deports-russians-suspected-of-plotting-montenegro-coup пишет Guardian.
28 октября сербские СМИ https://zona.media/news/2016/28/10/srb_rus сообщили о депортации из страны нескольких граждан России, участвовавших в «подготовке террористических акций в Черногории». Незадолго до этого Патрушев совершил визит в Белград, где провел переговоры с главой МВД Небойшей Стефановичем, президентом Томиславом Николичем, главой МИДа Ивицей Дачичем и премьер-министром Александром Вучичем. Источник «Коммерсанта», близкий к правительству Сербии, сообщал, что тогда Патрушев хотел прояснить «шаги по сотрудничеству с Черногорией в расследовании активности групп, готовивших беспорядки Подгорице.(с)
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29.07.2020 17:24 Відповісти
Приехапи тайно помочь Луке удержать власть, а он их для вида "задержал", когда выплыла информация о прибытии?
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29.07.2020 17:42 Відповісти
Одним из задержанных в Белоруссии россиян из числа наемников оказался 42-летний Андрей Бакунович, который воевал в Донбассе и возглавлял снайперскую группу. Об этом сообщает издание «Наша Нива».
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29.07.2020 17:58 Відповісти
Цей прілєпін є автором біографії єсєніна в сєрії "жізнь замєчатєльних людєй". Це все що треба знати про рускую культуру.
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29.07.2020 18:11 Відповісти
та ясно, вони поїхали подивитись на "шпілі" Белорусі..
Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону" - Цензор.НЕТ 1790
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29.07.2020 18:42 Відповісти
Мы все поверили прилепину,боевики приехали в Беларусь не для дестабилизации.
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29.07.2020 18:50 Відповісти
и гиркин тоже там?
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29.07.2020 18:53 Відповісти
Ніяких "приватних військових компаній" в Росії не існує. Це так незграбно ***** маскує своїх грушно-ефесбешників, щоб тупо гадити скрізь, куди тільки дотягнеться його закривавлена лапа. Він не моде робити це відкрито, бо йому допікають санкції.
Проте найгіршим є те, що величезна кілткість ************ підтримують його злочини.
Сьогодні дивився фільм про похорони одного з вагнерівців, якого переобнулили в Сірії. Смерть головоріза в тому населенному пункті обставили мало не як смерть Гагаріна...
Єдиний шлях скерувати цю худобу саму на себе - це зробити Україну зразково-демократичною, розвинутою, відкритою до демократичного співробітництва і багатою. Шукати ворога тоталітаризму і свого союзника треба насамперед в Росії, інакше нічого не зміниться, і рано чи пізно Україна просто зникне з небосхилу демократії.
Адже біда в тому, що радянщина дуже зблизила менталітети... І як їх не фарбуй і не шкреби, покривай жовтими, блакитними чи чорно-червоними фарбами, вкладай їм в рот будь-які гасла - совковий, тоталітарний, ворожий до культури світу менталітет лізе на поверхню і нищить майбутнє України.
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29.07.2020 18:57 Відповісти
Шукали ще з 1919 року, коли війська Петлюри не вели активних бойових дій проти дєнікіна, а потім врангєля. Шукали в 1940-х з гаслом "воля народам" - а могли б пару терактів вчинити і на території росії. Не було таких терактів на території росії і з 2014-го року, бо теж шукали там демократів та союзників. 100 років пошуків дали негативний результат ! Так що стули писок, троляка.
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29.07.2020 20:12 Відповісти
Що ти там шукало... Бурштин в болоті хіба що. Чи лисі Карпати, посеред гір з напиляної тобою ж тирси.
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29.07.2020 21:15 Відповісти
Психолог ДалайЛамы:
В Беларуси задержали диверсантов,прибывших срывать выборы.По словам местных сми они приехали незаметной группой в 200 чел.Несли с собой три тяжелых ящика.Вызвали подозрение в отеле тем,что все были в милитари и сразу начали изучать местность.При себе имели инструкции с картинками, как быть диверсантами и нашивками, что смерть это их работа. Абсент Борисыч. Учись, как постановы лепить. Сначала светошумовая, потом штурм. Не наоборот.

Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону" - Цензор.НЕТ 121

Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону" - Цензор.НЕТ 9356
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29.07.2020 19:27 Відповісти
Вылавливать, сдирать шкуру и на кукан, бо их нэма. А як можна посадить на кукан то чиво нэма.
ПС. И на ТВ типа инсталяция.
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29.07.2020 20:14 Відповісти
Тридцать два дебила - это супер сила!
Утя-Путя (*****), экономишь? Нанимаешь подешевле? Бабло нефтяное иссякло?
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02.08.2020 23:44 Відповісти
 
 