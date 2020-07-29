Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону"

Серед затриманих у Мінську росіян є найманці, які воювали на Донбасі.

Про це заявив виданню URA.RU терорист Захар Прилєпін, інформує Цензор.НЕТ.

"Є там два чи три бійці з мого батальйону. Власне, якщо не десятки, то сотні людей працюють у ПВК і беруть участь у бойових конфліктах", - сказав він.

Однак терорист сумнівається, що затримані приїхали до Білорусі для дестабілізації ситуації в країні під час виборів.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО